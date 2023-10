 Wellness vista mare e dal sapore di vino al Baglio Oneto di Masala

Soggiorno d'altri tempi nelle terre di Sicilia, terre capaci anche in autunno di accogliere il visitatore dandogli una sensazione di vivere in un'estate ancora ben lungi dall'essere conclusa. E al Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo queste esperienze vengono ulteriormente amplificate grazie alla squisita accoglienza e ai servizi offerti dal Luxury Wine Resort di Marsala. La magnifica tenuta, tuttora gestita dai discendenti della famiglia Palmeri-Oneto e dove si produce vino e olio di alta qualità, accoglie gli ospiti in un’atmosfera di sofisticata eleganza.

Baglio Oneto - esterno

Baglio Oneto, vacanza siciliana d'altri tempi

Al Baglio Oneto si può assaporare il gusto di una villeggiatura d’altri tempi, dove lo scorrere lento del tempo si accompagna ai migliori comfort contemporanei. Le giornate passano lasciandosi coccolare dall’ottima enogastronomia, a cominciare dalla ghiotta prima colazione per arrivare alla cena gourmet, naturalmente passando per un magico aperitivo al tramonto. E per godere appieno del relax, che già solo il trovarsi in questo angolo di paradiso regala, ci si può concedere uno dei raffinati massaggi proposti dal Baglio Oneto, e disponibili per gli ospiti su prenotazione.

Baglio Oneto - piscina esterno 1/4 Baglio Oneto - stanza 2/4 Baglio Oneto - interno 3/4 Baglio Oneto - cortile 4/4 Previous Next

Baglio Oneto: i trattamenti termali

I trattamenti benessere vengono effettuati all’aria aperta, in una zona riparata e in assoluta privacy, con il plus di una vista mare spettacolare. Lo sguardo può correre in libertà lungo l’orizzonte, mentre si avvertono tutte le tensioni del corpo sciogliersi e si respira un intenso aroma di… Sicilia. Si, perché tra i massaggi proposti, tutti al costo di 100 euro per un’ora, vi sono vere e proprie chicche che non è possibile trovare altrove: come il massaggio con acini di uva e con olio alle essenze di vinaccioli o il massaggio con essenza di olio d'oliva. In particolare, il massaggio con acini di uva e olio alle essenze di vinaccioli ha un effetto dolcemente esfoliante, e utilizza le proprietà anti-age degli elementi, mentre quello all’olio di oliva è profondamente nutriente per l’epidermide. L’inebriante aroma che si sprigiona dalle essenze durante il trattamento costituisce inoltre una vera e propria esperienza sensoriale, che consente di entrare in connessione con la Natura ad un livello più profondo. Lasciandosi letteralmente abbracciare dalla bellezza che ci circonda al Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT, e uscendone rigenerati nel profondo, a livello fisico e mentale.

Baglio Oneto - massaggio con acini di uva

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo

Contrada Baronazzo Amafi 8 - 91025 Marsala (Tp)

Tel. 0923 746222