Casa Piana, un lussuoso spazio intimo nel cuore del Salento

Uno spazio senza tempo, un luogo dove poter fuggire dalla quotidianità, da una routine sempre più frenetica e convulsa. Si trova nel Salento, terra di Puglia bagnata dal mare e baciata dal sole. A due passì dal centro storico di Nardò, borgo sito nel cuore della regione salentina tra le città di Lecce e Gallipoli, sorge Casa Piana. È il nuovo progetto architettonico firmato dallo Studio Palomba Serafini per Moroseta Homes, proprietari anche di Masseria Moroseta.

Questo spazio offre un'esperienza davvero autentica nella realtà rurale della campagna salentina. Un vero e proprio nido domestico, dove godere di serenità e semplicità. La casa rispecchia la filosofia di Moroseta Homes e i valori che la compongono: ospitalità, cura, accoglienza, comfort.

Casa Piana in Salento e la firma di Ludovica+Roberto Palomba

Tra piccoli caffè e ottimi ristoranti locali, Casa Piana si presenta come una palazzina tradizionale dall’anima antica. Pensata per ospitare quattro persone, si sviluppa su due piani e dall’ingresso si accede direttamente in un ampio soggiorno, una zona living, pensata per la lettura e il relax.

Grazie ad un taglio geometrico studiato sulla volta, il lucernario a soffitto garantisce l’ingresso di una luce morbida e naturale per tutto il giorno. «Riportare luce naturale all’interno dello spazio, donare una nuova ariosità alle stanze, sovvertire le funzioni all’interno dei piani, ma soprattutto utilizzare materiali a Km 0, sono alcuni dei valori contemporanei che abbiamo voluto portare nel progetto», ha spiegato l'architetto Ludovica Serafini.

Dal soggiorno si accede alle camere da letto, entrambe sono caratterizzate da un aspetto volutamente minimale, che mette in mostra linee pulite e i dettagli originali della casa. Sempre al primo piano si trova anche il bagno iconico, che dispone di una spaziosa vasca in muratura. Il secondo bagno è dotato di un’ampia doccia.

La filosofia del progetto di riqualificazine di Casa Piana

«La luce in Casa Piana diventa magia che avvolge lo spazio fin dal primo ingresso, tutto il progetto di illuminazione crea il percorso all’ interno della casa - ha ripreso Serafini - Abbiamo abbattuto dei muri al primo piano per dare la magia di vedere sin da sotto la vetrata in ferro e vetro che porta luce ed aria al primo piano». Il secondo piano, originariamente un semplice terrazzo, è stato trasformato in un’estensione della zona giorno dove convivialità, creatività e sperimentazione, trovano la loro espressione nell’ambiente cucina. Il living è caratterizzato da una grande volta a crociera, mentre le strutture in vetro e ferro racchiudono la cucina, incorniciata ai lati da una zona pranzo e da un salotto pensato per il relax, completo di un ampio divano e numerose piante.

«Su questo setto abbiamo allestito i mobili della cucina e poggiato la nuova struttura in ferro e vetri che abbraccia la cucina proprio come un’alcova - ha spiegato l'architetto Roberto Palomba - In questo modo abbiamo separato le funzioni della casa facendola diventare piana, da qui il suo nome». Guardando verso l’esterno, la terrazza si presenta come un muro bucato al suo interno, separando così la terrazza in due parti, una che si affaccia sul tramonto e l’altra sull’alba.

Il design di Casa Piana

Casa Piana è caratterizzata da un design essenziale in tutto, frutto di un’attenta ricerca e riflessione personale di Ludovica Serafini e Roberto Palomba. I materiali impiegati nella ristrutturazione sono di provenienza locale, lo studio Palomba Serafini Associati progetta sempre a Km0, per esaltare il DNA del luogo, che va preservato ed evoluto. I muri sono in calce bianca tradizionale che con il riflesso della luce vibrano ed assumono ancora più un aspetto materico. Le finiture sono lasciate grezze, la storia della casa si deve poter intravedere attraverso questi dettagli volutamente non finiti. La palette colori e` naturale, un tributo all’iconico uso del bianco calce pugliese.

Casa Piana - Nardò (Le)

