La pasticceria Cucchi a Milano venduta alla famiglia Monti

È un simbolo di Milano. Stiamo parlando della pasticceria Cucchi in corso Genova, fondata nel 1936 da Luigi Cucchi, che oggi passa nelle mani della famiglia Monti, che ha gestito fino allo scorso luglio la società di ristorazione Giacomo Milano (ora del gruppo Rovati). Dopo la scomparsa nel 2018 del patron, alla guida della famosa pasticceria c’erano le figlie Laura e Vittoria Cucchi e, dietro al bancone, la pasticcera Imma Iovine (che ora lascia il locale). Le motivazioni? Le difficoltà di reperire personale e la stanchezza fisica delle proprietarie Laura e Vittoria.

La pasticceria Cucchi passa nelle mani della famiglia Monti

Pasticceria Cucchi, pochi cambi con la famiglia Monti

Come detto, ad accogliere nel proprio portfolio la pasticceria Cucchi (che nel 2022 ha archiviato ricavi per due milioni di euro con 6,5% di ebitda) ci pensa la famiglia Monti attraverso la holding Archimido. Sotto il controllo della famiglia Monti, la pasticceria manterrà il suo format e sarà guidata dalle figlie di Marco Monti, Elena e Giulia che proporranno una pasticceria più classica. Non vi saranno, invece, cambiamenti nell’aperitivo, ma piuttosto un cambio di proposta per la pausa pranzo.