Meeting di classe nella Sala Rinascimento del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”

Il Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna ha recentemente inaugurato una nuova aggiunta alla sua offerta per il segmento Mice (Meeting, incentive, conference, exhibition): la Sala Rinascimento, che può ospitare fino a 100 persone in formato auditorium o fino a 60 persone per un banchetto, infatti, è stata completamente rinnovata durante un periodo di tre mesi. Questa ristrutturazione ha coinvolto un cambiamento significativo nella sua estetica, colori, arredamento e tecnologia, rendendola molto più luminosa e moderna.

La nuova Sala Rinascimento del Grand Hotel Majestic "già Baglioni"

Con questo investimento, il lussuoso hotel a 5 stelle, che dispone di un totale di 7 sale meeting, tutte con luce naturale e situate al piano nobile del palazzo, conferma la sua posizione come punto di riferimento nel mondo dei viaggi d'affari e delle destinazioni ideali per incontri aziendali a Bologna. Oggi, la Sala Rinascimento è pronta ad accogliere una varietà di eventi, sia di natura aziendale che privata, tra cui riunioni, convegni, presentazioni, cene e cocktail personalizzati, gestiti dalla brigata del "Ristorante I Carracci".

Eleganza e tecnologia: la nuova Sala Rinascimento del Grand Hotel Majestic

Gli arredi della sala includono nuovi pavimenti in marmo bianco e nero, in armonia stilistica con i corridoi circostanti, oltre a tonalità grigie e beige che dominano l'ambiente, dai tendaggi apribili tramite telecomando alle sedie e ai copritavolo in panno. Completano l'arredamento in stile classico contemporaneo le boiserie nei toni del grigio pastello. I soffitti sono decorati con due grandi rosoni centrali e dotati di faretti che permettono di regolare la luminosità in modo flessibile. Inoltre, la sala, come tutte le sale meeting dell'hotel, beneficia della luce naturale. In termini di tecnologia, la nuova Sala Rinascimento è equipaggiata con le più avanzate soluzioni specifiche per il settore congressuale, tra cui microfoni, altoparlanti, proiettori e monitor motorizzati di alta gamma. La nuova regia video consente uno switch wireless tra diversi dispositivi contemporaneamente, garantendo un'esperienza fluida e comoda per tutti i partecipanti.

Storia e struttura del Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna

Il Grand Hotel Majestic "già Baglioni" è un hotel di lusso a 5 stelle situato in un palazzo settecentesco a Bologna, a pochi passi da Piazza Maggiore. L'hotel offre un'esperienza immersiva nel cuore di Bologna, con camere e suite in stile classico veneziano e francese del 19° secolo. L'hotel dispone anche di un'area benessere con centro health & wellness e angolo fitness. Ospita anche il famoso "Camerino d'Europa", un capolavoro cinquecentesco dei Carracci, e le esposizioni temporanee nei sotterranei, che mostrano l'antica pavimentazione della Flaminia Militare risalente al 189 a.C. Tra gli ospiti noti che hanno soggiornato all'hotel, c'è il fondatore del Futurismo, Marinetti, che qui ha organizzato la sua celebre mostra-blitz nel 1914. L'hotel vanta anche il Café Marinetti, interamente in stile Art Déco, e il "Ristorante I Carracci", dove è possibile gustare la cucina regionale e non solo. L'Enoteca Morandi è ideale per degustazioni e cene private con una selezione di etichette italiane e straniere.

Filosofia e obiettivi del Gruppo Duetorrihotels

Il Grand Hotel Majestic "già Baglioni" fa parte del Gruppo Duetorrihotels, che comprende quattro hotel situati in edifici storici nelle principali città d'arte italiane, oltre al Santa Barbara, un hotel business a San Donato Milanese, e all'hotel Alga a Milano. Il gruppo si impegna nel restauro di questi edifici storici, valorizzandoli come parte del patrimonio storico-artistico del territorio, ed è noto per la sua capacità di soddisfare le esigenze e i desideri dei clienti, nonché per la sua vocazione internazionale. Gli hotel del gruppo partecipano attivamente alla vita culturale delle città d'arte italiane, organizzando eventi, iniziative e mostre.

