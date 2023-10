In Alto Adige weekend invernali in tre spa spettacolari

Finalmente sono arrivati i primi freddi. E con loro ricomincia a crescere forte la voglia di coccole e relax. Perché allora non appagare questa voglia concedendosi massaggi e percorsi benessere nel tepore di una spa abbracciata dalle montagne? Complice la natura, che via via si tinge di colori dorati fino a diventare completamente bianca e l’aria che diventa sempre più frizzante, in questo periodo dell’anno tutto appare come un invito a rallentare per godersi il momento e ritagliarsi qualche attimo da dedicare al proprio benessere fisico e mentale.

Con l'arrivo del freddo, attimi di relax in spa

Piccoli attimi di felicità per ricaricare le batterie. Perché, come sostiene la celebre scrittrice Isabel Allende, la felicità “è uno stato intimo di soddisfazione che inizia dal voler bene a sé stessi”. Dunque, ecco tre splendide strutture di montagna dove concedersi un dolce break all’insegna del benessere, grazie alle affascinanti spa avvolte dal fascino della stagione fredda.

Hotel Gnollhof: infinity pool e spa gioiello

Hotel Gnollhof, nido esclusivo tra i boschi di Gudon 1/8 Massaggi all'Hotel Gnollhof 2/8 Immersione nella natura all'Hotel Gnollhof 3/8 La piscina dell'Hotel Gnollhof 4/8 La terrazza dell'Hotel Gnollhof 5/8 Relax all'Hotel Gnollhof 6/8 La vista dal ristorante dell'Hotel Gnollhof 7/8 La spa dell'Hotel Gnollhof 8/8 Previous Next

La magia di un panorama incontaminato, il silenzio di un luogo unico, i boschi che avvolgono la struttura come un mantello confezionato con i colori della natura. L’Hotel Gnollhof è un nido esclusivo incastonato tra i boschi di Gudon (Bz), nei pressi di Chiusa, dove rigenerarsi e riconciliarsi con sé stessi e vivere il lusso del presente, anche solo per un weekend. Tutte le 54 camere e suite panoramiche della struttura vantano immense vetrate che si affacciano sullo skyline delle Dolomiti e della Valle Isarco. La spa del Gnollhof è un piccolo gioiello: offre una selezione di trattamenti esclusivi per il viso e per il corpo firmati Comfort Zone, Pharmos Natur, Vitalis Dr Joseph e numerose aree benessere perfette per il relax, avvolti dal caldo secco della sauna panoramica finlandese o dal caldo umido del bagno turco classico o salino. Per un momento di meditazione tutto per sé basta immergersi nella infinity pool riscaldata, esterna, e ammirare il panorama circostante. Anche i piaceri della tavola, qui, sono eccellenti: i prodotti e le ricette della tradizione vengono reinterpretati in chiave moderna, per un’esperienza di gusto autentica e connessa al territorio. In più, gli appassionati di vino possono assaggiare le bottiglie pluripremiate della tenuta di famiglia Taschlerhof, con le sue quattro proposte della Valle Isarco.

Tariffe: per la camera doppia Larice a partire da 242 euro a notte per 2 adulti con pensione gourmet che prevede la prima colazione, uno spuntino a mezzogiorno e una raffinata cena con vari buffet sempre diversi e sempre, per quanto possibile, di origine locale.

Hotel Gnollhof | Gudon 81 - 39043 Chiusa (BZ) | Tel 39 0472 847323

Percorso wellness totale al Hotel Plunhof

La piscina del Plunhof 1/10 La magia dell'inverno al Plunhof 2/10 Relax al Plunhof 3/10 Il lagahetto del Plunhof 4/10 La cantina del Plunhof Hotel 5/10 La stube del Plunhof Hotel 6/10 Dettagli di una delle camere al Plunhof Hotel 7/10 Una delle camere del Il Plunhof Hotel 8/10 La spa del Il Plunhof Hotel 9/10 Il Plunhof Hotel 10/10 Previous Next

Luogo speciale e sostenibile, che racchiude una storia antica e autentica, il Plunhof è un hotel che ha reso il concetto di benessere un elemento centrale della sua anima. Situato a una manciata di chilometri da Vipiteno (Bz), è circondato dai boschi e dal magnifico panorama delle Alpi dello Stubai, con i ghiacciai e le cime che sfiorano i 3mila metri. La sua pluripremiata Spa & Acqua Minera è un richiamo al passato della valle: pietre antiche che provengono dal cuore della montagna, un tempo scrigno di preziosi filoni di argento, oggi avvolgono gli ospiti in un percorso wellness totale, che si snoda tra saune, bagno turco, il mondo delle grotte con un laghetto minerario, piscine riscaldate e un mondo acquatico indoor con una vasca lunga 20 metri e una piscina relax. Ben 4mila metri quadri per un’esperienza di relax completa, arricchita dai trattamenti della spa, che sfruttano il magico potere energetico delle Alpi con rituali corpo e viso d’eccellenza, come il rinomato massaggio con quarzite argentea, dall’enorme potere rigenerante. Le 67 camere e suite dell’hotel sono tutte caratterizzate da un design raffinato e moderno, scaldato dalla tradizione, per un soggiorno dove privacy, spazi e cura dei dettagli fanno la differenza. Per completare un weekend al Plunhof, non si può dimenticare la sua sofisticata offerta eno-gastronomica, con piatti che privilegiano l’uso di prodotti locali e regionali di alta qualità, mentre sul fronte dei vini è presente anche una vasta scelta di etichette altoatesine.

Tariffe: con l’offerta “Settimane bianche” (valida dal 7/01/24 al 28/01/24) prezzi da 1.100 euro a persona per 7 notti. Un bambino fino a 8 anni soggiorna gratuitamente.

Hotel Plunhof | Obere Gasse 7 - 39040 Ridanna (Bz) | Tel 0472 656247

Alpin panorama hotel Hubertus, l’unica spa sospesa delle Dolomiti

La spettacolare piscina dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus 1/6 La spa sospesa dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus 2/6 Piscina sospesa all'Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Manuel Kottersteger 3/6 La sauna con vista dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Manuel Kottersteger 4/6 La spettacolare Heaven e Hell la Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Manuel Kottersteger 5/6 Heaven e Hell dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Manuel Kottersteger 6/6 Previous Next

È uno dei luoghi più iconici dell’Alto Adige, un capolavoro architettonico che sfida il vuoto, immerso nella natura incontaminata. Alpin Panorama Hotel Hubertus, a Valdaora (Bz), è un’oasi di puro benessere dove testare in prima persona i rigeneranti effetti del piacere più sorprendente. Qui si può provare la magnifica sensazione di fluttuare nelle acque tiepide (32°) della Skypool, una piscina a sfioro con una parte a fondo vetrato, sospesa tra cielo e terra a dodici metri di altezza, che si proietta come un trampolino verso l’infinito per 25 metri offrendo una vista mozzafiato sulla vallata. La splendida piattaforma a due piani “Heaven & Hell”, invece, capovolge letteralmente il concetto di benessere e di bellezza: è l’unica spa sospesa delle Dolomiti ed è composta da eleganti baite alpine stilizzate, sparse su un’imponente costruzione di acciaio e disposte curiosamente a testa in giù al livello inferiore. Ospita idromassaggi e saune, completando il mondo wellness Alpenreych, che si estende su 7mila metri quadrati, con 9 piscine indoor e outdoor e 8 differenti saune. Quint’essenza dell’ospitalità di lusso, questo hotel unico nel suo genere offre un’infinita serie di possibilità per chi è alla ricerca di un weekend ritemprante, che si esprime con trattamenti immersivi e le proposte benessere della Spa ma anche attraverso una deliziosa e curata cucina fine dining. E per un soggiorno al top c’è la Wellness Suite Lumes, di 46 mq, con terrazza e vasca idromassaggio privata.

Tariffe: da 342 euro a persona a notte con ¾ pensione wellness nella Wellness Suite Lumes

Alpin Panorama Hotel Hubertus | Via Furcia 5 - 39030 Sorafurcia - Valdaora (Bz) | Tel 0474 59 21 04