Benvenuti a casa da “Ninù”, spazio lounge e luogo di relax a Roma

Ninù, in via della Frezza 43, è uno spazio lounge di recente apertura. È caffetteria, ristorante e cocktail bar e con al piano superiore tre eleganti camere per un soggiorno in relax. La proprietaria Alessandra Marino, architetto e interior designer, ha voluto proporre questa formula come una casa, che è stata davvero la abitazione di famiglia. L'immensa biblioteca di 9mila volumi a disposizione degli ospiti, una particolare cura degli arredi con oggetti d'arte e di design e la silenziosa presenza di un personale attento sono un'offerta inedita nel settore dell'ospitalità romana.

Paccheri con polpo

Ninù, un indirizzo dalla colazione al dopocena

C'è accoglienza, comfort e benessere, ma anche i piaceri del gusto perché tutto il piano terra è aperto al pubblico dalla colazione al dopo cena, per piacevoli soste golose o piccoli eventi. Al centro c'è la cucina, affidata a Marco Gallotta, executive chef e consulente nella gestione. È firmato dalla stessa Marino anche il progetto architettonico, frutto di reminiscenze personali e artistiche con il risultato di un concept inedito che mira alla bellezza e al relax.

Alessandra Marino, l’executive chef Marco Gallotta e lo chef Simone Ianiro

I coperti non oltre 100 ma non si notano per la fuga di ambienti che ricordano più un salotto o uno studio che un ristorante. In questo fluire architettonico si passa dal cocktail bar alla caffetteria e poi alle sale del ristorante: quella con il tavolo sociale di design, la library, una piccola serra e la cucina lab. La luce che entra dai enormi lucernari segna la verticalità del progetto, con soffitti altri 6 metri, e le pareti sono esaltate da un vivace gioco cromatico. Un'isola di marmo e cristalli può ospitare fino a 12 persone per eventi riservati e show cooking. In ogni ambiente è evidente il tocco della titolare che ha voluto mettere nell'insegna Ninù: come era chiamata in famiglia da piccola.

L'esterno del locale

Ninù, una cucina prevalentemente a base di pesce

Nel menu prevale la proposta ittica ma non mancano i piatti mediterranei e della romanità, talvolta con un tocco creativo. L’executive chef Marco Gallotta e lo chef Simone Ianiro con una efficiente brigata di cucina e di sala sono sono sempre a disposizione degli ospiti, anche al di là dei canonici orari dei pasti. Proprio come a casa.

Cannellone con baccalà fritto 1/3 Spaghettoni alle vongole 2/3 Calamari e salicornia 3/3 Previous Next

Al tavolo un piacevole benvenuto sono l'arrivo di piccoli assaggi, prima di gustare il pesce, l'orgoglio dell'offerta. Ed ecco i grandi classici come i plateaux di crostacei e di ostriche, i sautè, i carpacci, le tartare - come quella di pescato del giorno alla puttanesca - e i ceviche. Entra anche nei primi, come spaghettoni con vongole veraci, minestra di mare e legumi con tubetti di farro Felicetti, tortello ripieno di tre pomodori con salicornia gamberi e bisque, linguine alla granceola/astice, Pasta ai ricci, Fettuccine doppia panna ristretto di vitella e caviale. Tra i secondi: pescato del giorno al forno, al sale o all’acqua pazza, aragosta, scampi, astice, catalana di mazzancolle, tataki di tonno con insalata di arance e finocchi fermentati, filetti di pesce con crucifere in umido, olive e capperi di racale, filetto di pescato di paranza in finta tempura.

Ninù, spazio anche alla carne e alla tradizione romana

Anche le carni qui trovano la massima interpretazione: dai primi come fettuccine al ragù di manzo battuto a coltello ai piatti forti come i saltimbocca alla romana di vitella, il filetto di manzo alla griglia o la parmigiana leggera, accompagnati da tante insalate, verdure ripassate e patate saltate con alghe e sale. e Parmigiano 36 mesi Ma e da provare un piatto simbolo, grande nella sua semplicità. lo spaghetto pomodoro e basilico con Parmigiano 36 mesi. La delizia al limone, i sorbetti, il savarin arancia e fragoline di bosco e la mousse al cioccolato con cuore di mandarino chiudono piacevolmente l'esperienza. Notevole la carta dei vini, con referenze nazionali ed estere e una buona selezione di bollicine.

Da Ninù anche aperitivo e cocktail

Dalle 11 alle 18 c'è anche un menu più snello a disposizione degli ospiti, per chi ha poco tempo o vuole concedersi una merenda appagante. Tra le tante proposte, Toast di pesce spada, Avocado toast, Cannellone di baccalà dorato e fritto, Insalata di salmone, di tonno o di crostacei. All'ora dell'aperitivo molti i cocktail o calici di vino con tre assaggi della casa: Ostriche, Crostini o Frittura.

Da Ninù anche cocktail

Ninù è il signature cocktail della casa a base Aperol, succo di limone, salvia, ananas, Thè French Blu di Mariage Frères. Al secondo piano sono tre le stanze a disposizione degli ospiti tutte diverse, connotate da design di varie epoche e collezioni d’arte. Piacevole una sosta la dehors, ispirato ai caffè parigini di fine '800, con le sedie in ferro battuto. All'interno in tutti gli spazi dominano colori vivi, lucernari, finestre con vista e tante opere degne di un museo. Da ammirare quadri, busti e mobili d'epoca, oltre alle poltrone di Paola Navone per Baxter, alle opere di Paolo Ventura e i divani di Albini&Helg. Imponente un'opera di Matteo Basilè, l'artista che miscela arte fotografia e digitale. In pochi mesi questo format raffinato e di grande piacevolezza ha raccolto apprezzamenti e visibilità. Alessandra Marino lo ha realizzato perché fosse accessibile a tutti e con costi ben rapportati al livello dell'offerta e del servizio.

Ninù

Via della Frezza, 43 - 00186 Roma

Tel 0687644813