“The Gusto”, un festival gourmet tra i gusti e i colori dell'autunno in Alto Adige

L'autunno nell'Alto Adige è un'esperienza magica, caratterizzata dall'abbraccio di un vasto parco dipinto nei toni dorati del fogliame e avvolto nei profumi dell'autunno. Il Romantik Hotel Stafler a Vipiteno (Bz), un albergo con una storia di oltre 700 anni, offre un ambiente intimo e rilassante per un'autentica avventura culinaria. Dal 9 all'11 novembre, il "The Gusto", un evento gourmet dedicato al piacere del palato, farà rivivere l'arte culinaria nella sua forma più eccelsa. Questo evento vanta la partecipazione di Peter Girtler, uno chef insignito di 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau, insieme alla sua brigata. Il viaggio inizia il giovedì 9 novembre con musica dal vivo, un aperitivo e una selezione di prelibatezze preparate dallo chef Peter Girtler.

Il Romantik Hotel Stafler a Vipiteno (Bz)

Tutto il programma dell'evento "The Gusto" al Romantik Hotel Stafler

Successivamente, il viaggio culinario prosegue con lo chef e maestro di sushi Chang, che stupirà gli ospiti con le filosofie del piacere dell'estremo oriente e piatti classici asiatici. Saranno presentati 12 piatti suddivisi in quattro portate, il tutto accompagnato dagli abbinamenti perfetti proposti dalla sommelier di casa, Lisa Kinkelin, che farà scoprire i deliziosi vini della Cantina Eisacktaler e non solo. Inoltre, verrà offerta un'eccezionale selezione di birre artigianali curate dal sommelier della birra, Christian Ossanna. Nel cocktail bar, gli ospiti potranno gustare una varietà di classici e cocktail di tendenza con gli esclusivi distillati austriaci di qualità Reisetbauer.

Lo chef stellato Peter Girtler

Il secondo giorno, venerdì 10 novembre, inizia con una colazione speciale, e la sera gli ospiti possono scegliere un delizioso menu a 6 portate, con i sapori e i profumi tipici dell'Alto Adige. Il clou dell'evento avviene il sabato 11 novembre con un esclusivo menu gourmet preparato dallo chef Girtler e dallo chef stellato Paul Ivic, noto per le sue raffinate creazioni a base di ingredienti puramente vegetali. Lisa Kinkelin, la sommelier, stupirà gli ospiti con abbinamenti di vini perfetti per il menu. L'offerta di soggiorno comprende 2 o 3 notti, una ricca prima colazione con prodotti a km zero, le cene, un brunch, un buffet pomeridiano con torte, specialità di tè e caffè, oltre all'accesso all'oasi di benessere "Romantica" con piscina coperta, sauna finlandese, bagno di vapore salino e cabina a infrarossi. Inoltre, è previsto un programma di benessere che include meditazione con le campane, yoga e altri momenti rilassanti per garantire un soggiorno completo.

Romantik Hotel Stafler

Via Mules 10 - 39040 Vipiteno (Bz)

Tel 0472771136