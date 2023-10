Inaugurato l'Hilton Rome Eur La Lama, hotel avveniristico della Capitale

Luci laser e proiezioni suggestive sulla facciata di vetro nero che si staglia nel cielo di Roma, artisti sospesi che ondeggiano nell’aria, danza verticale sulla facciata con quattro acrobati, flash mob di ballerini tra il pubblico, come fossero viaggiatori con la valigia pronti a partire, e tanta musica. È stato uno spettacolo coinvolgente quello dell'inaugurazione ufficiale dell'Hilton Rome Eur La Lama: struttura avveniristica di 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza, 16 di larghezza, con 6 ascensori panoramici, 439 camere e suite, 2 ristoranti di cui uno di prossima apertura all’ultimo piano, 2 bar, 1 sala fitness, 7 sale riunioni nonché un collegamento diretto con La Nuvola dell'architetto Fuksas.

Taglio del nastro in grande stile per l'Hilton Rome Eur La Lama

Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. C'erano il Presidente di Icarus Spa, la società titolare del complesso, Filippo Rebecchini, l’amministratore delegato Onorio Rebecchini e il general manager Paolo Bellé, nonché tutta la rappresentanza internazionale di Hilton con Dominique Piquemal, vice president operations continental Europe. Tra i tanti ospiti anche gli attori Laura Morante, Valeria Solarino, Isabella Ferrari, Edoardo Leo e Neri Marcorè.

L‘Hilton Rome Eur La Lama è una struttura avveniristica di 16 piani

«Questa è un'opera straordinaria che arricchisce l'offerta della città - ha detto Gualtieri- e contribuisce a rilanciare questo quadrante meraviglioso che è il quartiere dell'Eur. Grazie a Icarus e a Hilton, a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa grande opera e ai grandi architetti che hanno reso bellissimo il quartiere. Roma, città dai grandi capolavori del passato, guarda al futuro e deve avere un'offerta alberghiera di alto livello con un trend un trend di crescita al di là della stagionalità turistica. Può anche rappresentare il top della convegnistica».

Hilton Rome Eur La Lama, hotel avveniristico

Dallo scenografico bar The Blade fino al rooftop del 15/o piano, La Lama è un luogo dove l’arte si sposa con il design contemporaneo e con la storia di Roma, dal progetto dell'architetto Fuksas creatore della La Nuvola che ne ha disegnato la struttura dalla forma peculiare, fino al design degli interni curati dallo Studio Lorenzo Bellini Atelier, dove spiccano opere d’arte come la stele in bronzo di Arnaldo Pomodoro, proprio nella hall. Design e tecnologia caratterizzano le sale per riunioni e le linee si ispirano all''arte del Novecento e ai grandi architetti dell'epoca che progettarono il quartiere, come Franco Albini, Adalberto Libera, Luigi Moretti, Marcello Piacentini, Giò Ponti, Carlo Scarpa e Giuseppe Terragni. Da alcune sale si può accedere direttamente a La Nuvola.

La Lama è un luogo dove l’arte si sposa con il design contemporaneo e con la storia di Roma 1/3 Da sinistra, Paolo Bellè , Lucilla Rebecchini Schiaffino, Filippo Rebecchini, Dominique Piquemal, Osanna Visconti di Modrone e Onorio Rebecchini 2/3 Hilton Rome Eur La Lama è di proprietà della Icarus Spa 3/3 Previous Next

Hilton Rome Eur La Lama, i piatti dello chef Manuel Carbone

Gli ospiti dell'inaugurazione hanno potuto intraprendere anche un viaggio gastronomico con i piatti dello chef Manuel Carbone, dalla Panzanella fantasia al Raviolo The Blade, passando per il Risotto all’astice fino alle dolci sorprese finali, il tutto accompagnato da vini del territorio e dalle beneauguranti bollicine Berlucchi.

Hilton Rome Eur La Lama è di proprietà della Icarus Spa, che già opera con l’Hilton Rome Airport e l’Hilton Garden In Rome Airport, e ha visto in campo lo studio di ingegneria Reconsult Srl, per la direzione lavori, con il supporto per l’interior design dello Studio Lorenzo Bellini Atelier, nonché di Stile Spa quale impresa di costruzioni. Hilton (NYSE: HLT) è un'azienda leader mondiale nel settore dell’ospitalità con un portfolio di 22 brand di livello mondiale, con 7.300 hotel e più di 1.1 milioni di camere, in 123 paesi e territori. Sono stati accolti oltre 3 miliardi di ospiti dalla sua fondazione, oltre un secolo fa.

Hilton Rome Eur La Lama

Viale Europa 287 - 00144 Roma

Tel 06 452409