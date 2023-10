NH Collection New York Madison Avenue, flair italiano nella Grande Mela

Membro della fascia più alta degli hotel a marchio NH Hotels Group, uno dei brand di maggior prestigio e di maggior notorietà in Italia del gruppo asiatico Minor Hotels, l'NH Collection New York Madison Avenue è un hotel moderno e confortevole, situato in posizione ideale per esplorare il centro di New York. Scelto da una clientela internazionale di viaggiatori d'affari, turisti e famiglie, dispone di 288 camere e suite, tutte dotate di bagno privato, tv a schermo piatto, macchina per il caffè Nespresso, bollitore per l'acqua e connessione internet wi-fi gratuita. Alcune camere offrono anche una vista spettacolare sul vicino Empire State Building, lo storico e inconfondibile grattacielo degli anni '30 simbolo di New York, alto 443 metri, che è stato per 40 anni l'edificio più alto e più panoramico del mondo.

L'ingresso di NH Collection New York Madison Avenue

La struttura dell'NH Collection New York Madison Avenue

L'hotel, premiato come "il più instagrammabile del Nord America" nel 2022 da Luxury Travel Advisor, è stato completamente rinnovato nel 2021 e offre un design moderno e accogliente, con un richiamo all'epoca d'oro della pubblicità di Madison Avenue. Tra i servizi c'è una palestra-sala fitness aperta 24 ore su 24 e una sala riunioni flessibile e luminosa, perfetta per piccoli incontri fino a 25 persone. Al piano terra si trovano ampi saloni sfarzosamente arredati dove si trova anche un cocktail bar, il "MAD Bar & Lounge": qui si gustano drink e snack in un ambiente elegante e rilassato. Una sala aperta direttamente anche a lato strada, con tavolini fin sul marciapiede nella bella stagione, ospita il ristorante "Serafina", che serve cucina italiana contemporanea con piatti firma come bruschetta, polpette, prosciutto crudo di Parma e salame di Felino tra gli antipasti, spaghetti pomodoro e basilico, penne all'arrabbiata, lasagne, orecchiette, ravioli burro e salvia tra i primi e così a seguire fino al tiramisù e all'affogato al caffè tra i dessert. Tra i vini si assaggia il vermentino toscano, il primitivo di Manduria, il Chianti Docg, la barbera d'Alba e tante altre etichette italiane.

La hall dell'NH Collection New York Madison Avenue
Una delle camere dell'NH Collection New York Madison Avenue
Il cocktail bar MAD Bar & Lounge dell'NH Collection New York Madison Avenue
La posizione dell'NH Collection New York Madison Avenue
La Morgan Library & Museum, vicinissima all'NH Collection New York Madison Avenue

La posizione dell'NH Collection New York Madison Avenue nella Grande Mela

La posizione dell'NH Madison nel cuore di Midtown Manhattan lo pone a pochi minuti a piedi, un vero lusso viste le dimensioni tentacolari della città, da alcune delle più grandi attrazioni di New York: tra queste la Morgan Library & Museum, un importante istituto culturale noto per l'eccezionale collezione di manoscritti rari, libri antichi e opere d'arte, fondata più di un secolo fa da John Pierpont Morgan, finanziere e collezionista d'arte: il suo studio e il salone della libreria meritano da soli la visita. Il design sontuoso e monumentale del palazzo richiama l'architettura rinascimentale italiana, mentre l'intervento recente di Renzo Piano ha introdotto elementi contemporanei che si integrano armoniosamente con l'edificio storico.

NH Collection New York Madison Avenue

22 East 38th Street - New York (Stati Uniti)

Tel 001 212 802 0600