Da Mama Shelter Roma il brunch giovane aspettando l’inverno

Da Mama Shelter Roma, l'hotel più colorato, inclusivo e vivace della città eterna, l'addio all'estate ha segnato l'inizio di una serie di nuove proposte ai profumi del bosco, tra serate a tema, brunch golosi e feste del vino. I riti conviviali si svolgono nel suo ristorante "Il Giardino d’Inverno", con prime colazioni, brunch, pranzi e cene, anche in formula dine-sharing. Per tutti gli affezionati di questo originale brand dell'accoglienza dall'audace design non può mancare una visita al rooftop con aperitivo e piccoli assaggi, con dj set, musica dal vivo, godendo di una vista ravvicinata del Cupolone.

Il buffet di tapas da Mama Shelter Roma

Il menu d’autunno dello chef Andrea Sangiuliano

L'executive chef Andrea Sangiuliano, poco più che trentenne ma di consolidata esperienza anche familiare nella ristorazione, ha appena creato un menu d'autunno, con una linea signature tutta dedicata ai funghi, tra cui l’Uovo in camicia con variazione di porcini, le Fettuccine fatte in casa con porcini e nocciole e l’Insalata di rape con fonduta al tartufo. Anche le verdure e i tuberi della stagione come porri, castagne, biete e cucurbitacee diventano protagonisti di piatti della tradizione regionale come la Scarola alla napoletana, o di composizioni armoniche come la Vellutata di zucca e castagne, coppa croccante e crumble di taralli.

L'executive chef Andrea Sangiuliano

Altri piatti ricordano la tavola di famiglia, come il pollo arrosto con patate, piatto della festa per eccellenza, quasi scomparso dai menu. Molte le proposte di carne, dalle cotture alla brace al classico Vitello arrosto, e piatti di mare che seguono la stagionalità della pesca come il Risotto con cannocchie, stracciatella affumicata, taralli e pomodori confit e i Calamari ripieni con porcini, patate e timo in zuppetta di fagioli.

I dolci d’autunno al Mama Shelter Roma

Irresistibile è il capitolo dolci. Non mancano i classici, dal Tiramisù al Biscotto di Roma, ma c'è anche l'alta pasticceria come il Mont Blanc al bicchiere, la Meringa e sorbetto al ribes nero, il Fondente al cioccolato con chantilly al mezcal, la Pavlova e la Tarte Tatin. Tutto opera del team di pastry chef così come i 9 gusti di gelato. Per i vegetariani c'è un menu contrassegnato da una foglia verde che comprende Pane alle erbe, Gnocco cacio, pepe e pere, Patata al cartoccio, Fonduta di caciocavallo e peperone di Altino.

Da Mama Shelter Roma anche la pizza

Fantasia e tradizione anche nella pizza: new entry sono la Bello di Nonna, con pomodoro, polpettine di manzo, besciamella al prezzemolo, parmigiano e basilico e la Spider Pork, con pulled pork cotto a bassa temperatura, pomodorini confit, fior di latte, salsa BBQ alla rapa rossa e chips di riso.

Da Mama Shelter Roma il brunch giovane del sabato

Una visione d'insieme del talento di Andrea Sangiuliano è al brunch, il sabato, dedicato a un pubblico giovane reduce dai bagordi del venerdì sera, e la domenica con piatti studiati con una formula più libera e easy, adatti a incontri conviviali e per famiglie (39 euro bevande escluse e 19 i bambini).

Dopo l'accoglienza calda del personale di sala guidata dal manager Nico Napolitano, comincia il percorso a tappe tra postazioni golose. Quella delle insalate, la "Campo dei Fiori" è un vero giardino coloratissimo con verdure di ogni tipo, crude e cotte, poi a seguire ecco "In giro per mondo" con cous cous, guacamole, hummus, babaganoush, il Corner Poke per comporre il piatto secondo i propri gusti, l'Angolo dei crudi con tartare e carpacci di salmone e tonno affumicato, il Tavolo dei formaggi e dei salumi d'autore con mostarde fatte in casa, aceto balsamico, miele e confetture.

«Cerchiamo di uscire dalla grande filiera - dice lo chef- contattando piccoli produttori che ancora si dedicano a specialità considerate di nicchia. Per offrire qualità assoluta li seleziono anche durante le mie vacanze, visitando artigiani del cibo e caseifici».

Seguendo l'ordine tradizionale, dagli antipasti si passa agli immancabili primi: lasagne, gnocchi alla romana e parmigiane, ma un piatto viene fatto al momento a richiesta, come Fettuccine al ragù di cinghiale, data la stagione. Difficile scegliere poi tra fritti romani, tempura, e secondi come arrosti del giorno o specialità internazionali come Filetto alla Wellington.

La scelta di vini e bevande è alla carta e Nico Napolitano, con alle spalle una lunga carriera di barman, sa ben consigliare e numerose referenze sono anche al calice.

Spremute “self service” e menu bambini da Mama Shelter Roma

Al banco bar ognuno può farsi da solo spremute e centrifughe. I bambini hanno i loro menu più amati: dai mini-burger agli hot dog, poi patatine, polpette e pizza oltre a caramelle, dolcetti, la fontana di cioccolato, lo zucchero filato e il popcorn. In questo animatissimo Kid's Club sono presenti anche allegri animatori con gadget e pupazzi parlanti, con un temporaneo sollievo dei genitori.

Mama Shelter Roma, design giovane e accattivante

Ma il gioco qui non è solo per i piccoli: juke box d'epoca, videogame e calcetto sono a disposizione di tutti gli ospiti negli ambienti comuni, e all'esterno ci sono persino un campo di bocce e tavoli da ping-pong. C'è anche un solarium, una piscina in stile romano, un bagno turco, una sauna e una palestra.

Il design in tutti gli ambienti è audace e d'avanguardia, con capitelli stilizzati, pavimenti a mosaico e opere del graphic designer lyonese Beniloys. Il format, nato nel 2008 in Francia e poi in alcune città europee, è quello della "casa fuori di casa", da vivere liberamente anche al di fuori della propria camera, pur ispirata al massino comfort. Questo è il primo hotel Mama Shelter, aperto due anni fa in Italia dalla famiglia Trigano, innovatori assoluti nel mondo del turismo e dell’accoglienza, creatori nel lontano 1967 del Club Mediterranee.

Mama Shelter Roma, hotel di quartiere

In zona Prati, vicino al Vaticano, Mama Shelter Rome è molto apprezzato anche come hotel di quartiere, per eventi speciali e per i servizi offerti: un pubblico locale si aggiunge ai turisti e viaggiatori d'affari e corporate che provano esperienze diverse in un ambiente vivace e aperto alla convivialità, con moderne tecnologie e attenzione alla sostenibilità ambientale.

E il messaggio è nel nome stesso: "Mama" è la mamma, che si ama e che ti coccola, ti nutre e ti protegge, e "Shelter" in inglese significa riparo, un rifugio urbano bello, moderno e animato ma anche popolare, friendly, nonché indirizzo enogastronomico per chi è alla ricerca di sapori autentici.

Mama Shelter Roma

Via Luigi Rizzo 20 - 00136 Roma

Tel 06 94 53 89 00