Albe e tramonti d'autunno sui monti: ecco gli 8 hotel più instagrammabili

L'autunno acquista una magia particolare se vissuto sui monti dell'Alto Adige. Fra boschi che cambiano drasticamente colore, bagni termali che sprigionano nuvole di vapore al tramonto, spettacolari cime che si infiammano prima dell'arrivo della notte e al tempo stesso si accendono di rosso col soegere dell'alba, la regione altoatesina è un vero e proprio caleidoscopio di immagini, colori e di emozioni forti. E il modo migliore per viverle è soggiornare in una delle otto location scelte per indimenticabili «scatti instaggramabili».

L'Alto Adige con le sue cime, i suoi boschi e le sue vasche termali è un luogo ideale per fotografare l'autunno

Ogni momento è buono per uno scatto da postare sui social.

Hotel Chalet Mirabell - Tramonto di fuoco dalla piscina

Nell’esclusivo Hotel a 5 stelle Chalet Mirabell ad Avelengo vicino Merano è possibile trascorrere le giornate più belle dell’anno tra lusso e naturalezza alpina, ampi spazi aperti e natura incontaminata.

Hotel Chalet Mirabell - piscina a sfioro

Hotel Chalet Mirabell | Via Falzeben, 112, 39010 Avelengo di Sopra (Bz) | Tel 0473279300

Hotel Silena - Alba dalla vasca Onsen sul tetto

In molte regioni giapponesi, il bagno nell'Onsen fa parte del bon ton. Al termine della giornata lavorativa, ci si lava e ci si siede insieme nella piscina a 40 gradi. La piscina Onsen dell'Hotel Silena si trova sul tetto. In quest'area si può rispettare la tradizione giapponese nell'acqua di sorgente altoatesina godendosi la vista delle catene montuose di Valles.

Hotel Silena - Alba dalla vasca Onsen (foto Tiberio Sorvillo)

Silena, your soulful hotel | Via Birchwald, 10, 39037 Valles (Bz) | Tel 0472547194

Hotel Tyrol - Tramonto in terrazza

L'Hotel Tyrol è cuore, famiglia, anima, radicamento. È calore e accoglienza. Autenticità e tradizione. Cura e passione. È un luogo da vivere e una storia di legami, un'affascinante storia di accoglienza e tradizione.

Hotel Tyrol - tramonto in terrazza

Hotel Tyrol | Str. Puez, 12, 39048 Selva di Val Gardena (Bz) | Tel 0471774100

Park Hotel Mignon - Yoga all'alba nell'area Zen

Immergersi in un mondo di lusso e relax e lasciarsi coccolare dal servizio di prima classe del Park Hotel Mignon per vivere momenti indimenticabili nell'esclusiva area benessere, assaporando le più raffinate specialità culinarie nel nsuo eccellente ristorante e vivere la magia dell'affascinante città di Merano.

Park Hotel Mignon - Yoga nell'area benessere

Park Hotel Mignon & Spa | K. Grabmayrstraße, 5, 39012 Merano (Bz) | Tel 0473230353

Aqua Dome - Atmosfere al crespucolo nelle vasche termali

Nel cuore della natura, all'interno della Valle Ötztal, è stata creata un'atmosfera che ridefinisce il concetto di benessere. Nell'hotel a 4 stelle Superior AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld è possibile trovare serenità interiore e nuova energia.

Aqua Dome - piscina termale

Aqua Dome | Oberlängenfeld 140, 6444 Oberlängenfeld, Austria | Tel. +4352536400

Hotel Sonnwies - Tramonto dalla suite

L'Hotel Sonnwies è un family wellness hotel, dotato di una propria fattoria biologica, un enorme parco giochi naturale e la spaziosa area benessere dal nome Salientes Runcada per assaporare la montagna originale, sana e che dona tranquillità.

Hotel Sonnwies - Vasca Termale

Familyhotel Sonnwies Dolomites | Via Alter Rungger, 20, 39040 Luson (Bz) | Tel 0472413533

Hotel Winkler - Il tramonto dalla infinity pool

L'Hotel Winkler è uno sport hotel nelle leggendarie Dolomiti, un family resort che propone tanto spazio per grandi e piccoli, un design hotel nel cuore della natura. La sua particolarità è il sapiente abbinamento di design e lusso con un concetto di vacanza di livello superiore.

Hotel Winkler - Infinity pool (foto Harald Wisthaler)

Hotel Winkler | Sport & Spa Resort | Santo Stefano, 28/A, 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel 0474549020

Hotel Col Alto - relax nella suite al calar del sole

L'Hotel Col Alto unisce il calore del fuoco che avvolge ambienti raffinati, grandi spazi dedicati all’acqua, una vasta gamma di attività da poter intraprendere nei meravigliosi dintorni di Corvara, gli svaghi e i piccoli piaceri da concedersi nelle eleganti Cigar Lounge e Iceberg Lounge Bar.

Hotel Col Alto - Sauna

Hotel Col Alto | Str. Col Alt, 9, 39033 Corvara in Badia (Bz) | Tel 0471831100