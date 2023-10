Basalto, il nuovo ristorante nell'hotel di lusso Palazzo Sangiorgio

Nell'antico quartiere della Civita di Catania, tra antichi palazzi nobiliari di pietra nera e il popolare mercato della Piscaria, Palazzo Sangiorgio ha recentemente inaugurato una nuova struttura ricettiva di lusso costituita da venticinque camere di cui cinque suites, oltre che una Spa. Non solo, a queste si aggiunge Basalto, un ristorante gourmet con ingresso sul piano strada dell'hotel che offrirà ai clienti della struttura, ma anche al variegato pubblico cittadino, la possibilità di gustare eleganti piatti della tradizione siciliana in chiave contemporanea. Un angolo di ristoro e bontà nel cuore del centro storico di Catania aperto a tutti.

Basalto propone nel suo menu una rivisitazione della cucina catanese

Basalto, la cucina tradizionale catanese in chiave esotica e contemporanea

Il ristorante Basalto, guidato dallo chef Jonathan Mirabella, classe 1996, vuole fin da subito esprimere un'anima a sé rispetto alla struttura alberghiera e diventare un punto di riferimento per la ristorazione del catanese. Nonostante la giovane età, Mirabella, ha già maturato esperienze importanti nelle cucine dell'hotellerie di lusso e ha le idee molto chiare. Il menu, dritto e preciso, cavalca i classici della cucina siciliana, interpretando però in chiave del tutto personale la tradizione, attraverso tecniche contemporanee e tocchi di esotismo che sfruttano abbinamenti ammiccanti e confortevoli. Così la classica pasta alla norma diventa un raviolo di melanzana su una crema di ricotta salata, mentre il filetto di triglia incontra le mele e la patata viola.

Basalto, Involtini di pesce spada con gambero rosso, panato alle erbe con vellutata 1/3 Basalto, Ravioli di melanzane su crema di ricotta salata con coulis di pomodoro e olio al basilico 2/3 Basalto, Il tris di sarde croccanti 3/3 Previous Next

Una cucina morbida ed elegante dove i piatti sono accoglienti e confortevoli. La proposta culinaria di Basalto è una coccola su cui adagiarsi e farsi trasportare, perfettamente in linea con l'atmosfera ricercata e i servizi di alto livello dell'esclusivo hotel 5 stelle lusso nel cuore di Catania. Il piatto da non perdere sono i tagliolini cacio e pepe con tartare di gambero e lime, mentre tra le proposte più interessanti dello chef negli antipasti, spicca il tris di sarde croccanti, ognuna nella sua differente panatura. Un must sono anche i bocconcini di tonno in tempura, golosi e avvolgenti, sempre nella loro elegante semplicità.

Un particolare della sala di Basalto

Basalto, gusto sublime nella splendida cornice del barocco siciliano

Palazzo Sangiorgio ha anche voluto pensare il roof top e la corte interna, con l'imponente Scala del Vaccarini, noto architetto del barocco siciliano, a farla da padrone, come luoghi a servizio del ristorante. Qui si può godere di una cena, un aperitivo o di un elegante rinfresco in occasione di eventi privati, preparati con cura dallo chef e dalla sua brigata per godersi una raffinata selezione di proposte gastronomiche nel cuore del centro storico catanese, ma da una prospettiva decisamente diversa. La carta vini spazia da proposte regionali e italiane fino ad un'ottima selezione di vini internazionali e champagne.

Palazzo Sangiorgio

Piazza Cardinale Pappalardo - Catania

Tel 095 1695 2100