In autunno l'Istria è il luogo giusto dove ricaricare le energie

La penisola di Istria, situata tra il Golfo di Trieste, le Alpi Giulie, le Alpi Dinariche e il Golfo del Quarnaro, oltre ad essere una meta apprezzata per le sue coste scenografiche, il mare trasparente e l'entroterra ricco di storia e natura, si rivela essere anche la tappa perfetta dove trascorrere la stagione autunnale in totale relax. A tutto questo si aggiunge un ampio e diversificato ventaglio di proposte legate al wellness, che invitano a scoprirne il territorio anche nella cosiddetta bassa stagione: degli oltre 40 hotel e strutture che offrono esperienze benessere, ben 22 resteranno aperti nell'autunno-inverno 2023/2024.

Buje SanServolo-BierSpa horizontal

Istria: l'Olio di oliva, il re della cosmesi biologica dai sapori autunnali

Cura della persona e riposo assicurato. A Umag (Umago), nell'Energy Clinic dell'Hotel Coral Plava Laguna, l'attenzione alla rivitalizzazione e al ripristino dei livelli di energia, con rituali che utilizzano sia cosmetici biologici fatti in casa, sia linee beauty esclusive come Thalgo, diventa un must. Non lontano da Umag, a Novigrad (Cittanova), spicca la spa dell'Aminess Maestral Hotel, dove - oltre ad un'eccellente area umida e alla piscina semiolimpionica - i terapisti propongono diversi trattamenti a base di olio di oliva, come l'Olive SPA touch (peeling a base di sale e massaggio del corpo con olio e ramoscelli di ulivo), il Mediterranean culture (massaggio aromatico con olio di oliva caldo ai fiori di lavanda) e l'Authentic organic treatment, un rituale con peeling rilassante, maschera e massaggio a base di sansa di oliva bio. A pochi passi dal centro storico di Porec (Parenzo), troviamo, invece, il Valamar Diamant Hotel, dotato di un grande centro sportivo e di diverse piscine interne. Nella sua Balance spa, i cosmetici biologici - di produttori locali e internazionali - la fanno da padroni: tutto qui è ispirato ai profumi del Mediterraneo, inclusi i trattamenti e i rituali con erbe medicinali dell'Adriatico.

Energy Clinic dell’Hotel Coral Plava Laguna 1/3 Albaro Wellness del Grand Park Hotel Rovinj 2/3 Spa dell’Aminess Maestral Hotel Novigrad 3/3 Previous Next

Scendendo più a sud, sempre sulla costa occidentale dell'Istria, a Rovinj (Rovigno), troviamo l'Albaro Wellness & Spa, fiore all'occhiello del Grand Park Hotel, il cui nome trae ispirazione dall'albaro, ovvero l'albero della tradizionale imbarcazione da pesca rovignese (la batana). I trattamenti qui proposti fanno tesoro delle tradizioni locali e si basano sull'utilizzo di piante officinali della terra istriana. Tra i rituali che meritano una menzione speciale, l'Olive Press Ceremony, massaggio profondamente rilassante con olio extravergine d'oliva seguito da uno scrub a base di polpa di olive, e il Pelinkovac Rakija Ritual, massaggio con aromaterapia e scrub allo zucchero con note di assenzio istriano. A Pula (Pola), oltre ad ammirare il mare e a scoprire la meravigliosa Arena cittadina (l'anfiteatro di epoca romana), l'altro gioiello è la spa “Gemma di Brioni”, all'interno del Grand Hotel Brioni: tra le linee cosmetiche utilizzate Gemology e Thalgo, per trattamenti che ringiovaniscono il viso con l'azione combinata di gemme ed altri elementi naturali, o lussuosi rituali di relax come il Prodige de Oceans.

Istria: Beer Spa, il luppolo diventa un alleato contro l'invecchiamento

Raggiunto l'entroterra, il blu del mare lascia il posto al verde intenso di fitti boschi e al panorama ondulato delle colline coltivate a vigneti. Anche qui le esperienze di benessere si ispirano alla terra e alle tradizioni, come succede ad esempio alla spa di Meneghetti - Wine Hotel & Winery di Bale (Valle): tra i signature treatments c'è l'Olive Oil Therapy, a base di olio extravergine biologico, e la Vinotherapy, rituale composto da body scrub e applicazione del siero di vino rosso, ricco di polifenoli.

Spa di Meneghetti, Wine Hotel

All'insegna del relax anche l'area wellness del boutique Heritage Hotel San Rocco di Brtonigla (Verteneglio), che propone ai propri ospiti trattamenti personalizzati in un ambiente caldo e intimo, così come il wine hotel Roxanich di Motovun (Montona), dove ci si può rilassare nella sauna con vista sulle colline. Per qualcosa di completamente diverso, infine, si può provare un bagno nella birra nella prima “beer spa” della Croazia presso il San Servolo Resort di Buje (Buie): una vera e propria immersione in vasca, utile per ringiovanire l'aspetto di pelle e capelli, oltre che per migliorare l'umore.