Vacanze in famiglia? In autunno la meta perfetta è Zurigo

Una città sicura e pulita, con un'ottima offerta di servizi pubblici e privati e dall'alto tenore di vita. Queste sono soltanto alcune delle peculiari caratteristiche che rendono la città di Zurigo in Svizzera una delle mete ideali per le famiglie in vacanza. Dalla natura all'arte, dalla cultira al divertimento Zurigo, specialmente d'autunno si trasforma in una destinazione ricca di proposte per le famiglie in cerca di esperienze coinvolgenti. I colori caldi delle foglie nei parchi e lungo i viali, le proposte culturali in città, il clima ancora mite e le attività all'aperto rendono questa stagione il momento giusto per poter creare ricordi indelebili con i propri cari.

Zurigo in autunno, veduta aerea

Zurigo si conferma quindi in autunno una destinazione con una ricca offerta per le famiglie in cerca di avventure e scoperte. Dai paesaggi autunnali mozzafiato alle esperienze culturali coinvolgenti, questa città così vicina all’Italia, offre tutto ciò che serve per creare momenti indimenticabili da condividere e ricordare in famiglia. Vi proponiamo quindi alcuni suggerimenti per un soggiorno autunnale nella più vivace città svizzera.

Vacanza con la famiglia a Zurigo - La città

Al centro dell’Europa e della Svizzera, affacciata sull’omonimo lago, attraversata dal fiume Limmat e attorniata dalle Alpi, Zurigo propone un’offerta unica che coniuga più di 50 musei, oltre 100 gallerie d’arte, boutique di prestigio di stilisti internazionali e zurighesi, numerosi ristoranti e locali trendy, in particolare nei vecchi quartieri industriali riconvertiti, intensa vita notturna, avvenimenti per adulti e bambini.

Zurigo, veduta aerea

Una delle città con la miglior qualità della vita al mondo e un’attenzione spiccata alla sostenibilità ambientale, Zurigo si raggiunge da Milano in poco più di 3 ore di treno e un’ora d’aereo.

Vacanza con la famiglia a Zurigo - Passeggiata panoramica all'Uetliberg

Le camminate sull'Uetliberg sono un appuntamento imperdibile dell'autunno zurighese. Con una vista mozzafiato sulla città e le montagne circostanti, le famiglie possono godere dei colori caldi delle foglie colorate mentre esplorano sentieri molto ben curati. L'Uetliberg è un'esperienza ideale per avvicinarsi alla natura in modo divertente e rilassante.

Zurigo, passeggiata panoramica all'Uetliberg

Vacanza con la famiglia a Zurigo - Dolce avventura al Lindt Home of Chocolate

Per le famiglie con una passione per il cioccolato (ma chi non ce l’ha?), il Lindt Home of Chocolate è un vero paradiso. Attraverso esposizioni interattive, produzione di cioccolato “dal vivo” e un'ampia selezione di prelibatezze, questa location offre una dolce immersione completa nel mondo del cioccolato svizzero.

Zurigo, il Lindt Home of Chocolate

Vacanza con la famiglia a Zurigo - Esplorare la cultura del calcio al FIFA Museum

Per i tifosi e i fan del grande calcio, adulti e piccini, il FIFA Museum è un luogo di pellegrinaggio. Con esposizioni esclusive e coinvolgenti, esperienze interattive e pezzi unici di storia calcistica, il museo offre un'opportunità di divertimento e scoperta per tutta la famiglia.

Zurigo, il Fifa Museum

Vacanza con la famiglia a Zurigo - Miraggi e visioni al WOW Museum

Il WOW Museum sorprende e colpisce tutti i membri della famiglia con le sue illusioni ottiche e le installazioni artistiche innovative.

Il WOW Museum

I visitatori di tutte le età sono sempre affascinati dalle esperienze visive uniche che stimolano l'immaginazione e la curiosità, coinvolgendo tutti in memorabili “selfie” per i propri canali social.

Vacanza con la famiglia a Zurigo - Incontro con la natura allo Zoo

Il rinomato Zoo di Zurigo è un luogo di scoperta e formazione per le famiglie. Con una varietà di animali provenienti da tutto il mondo e spazi dedicati all'interazione, i visitatori possono avvicinarsi alla natura e all'ecosistema in modo coinvolgente e divertente.

Lo Zoo di Zurigo

Vacanza con la famiglia a Zurigo - Crociera incantata sul Lago di Zurigo

Per una prospettiva unica sulla città e i suoi dintorni durante l'autunno, una crociera sul Lago di Zurigo è una scelta perfetta. Godersi il panorama mozzafiato delle montagne e delle rive mentre si naviga sopra acque cristalline, non ha paragoni.

Zurigo, in crociera sull'omonimo lago

Vacanza con la famiglia a Zurigo - Avventure e relax negli Zurich City Hotel

Oltre ad attrazioni, musei ed eventi, Zurigo offre la possibilità di svolgere diverse attività all'aperto, tra cui trekking, ciclismo, escursioni e rilassanti pic-nic nei suoi parchi. Mentre per il vostro comfort, gli Zurich City Hotel offrono camere accoglienti e un servizio ineccepibile a prezzi competitivi per le famiglie, garantendo un soggiorno piacevole e rilassante.