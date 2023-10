Alagna Mountain Resort&Spa, la dimora di charme e relax all'ombra del Monte Rosa

Il profumo di una natura selvaggia e pura, un paesaggio reso ancora più magico dalla neve. Inserito nel cuore di Alagna Valsesia (VC), villaggio di antiche tradizioni ai piedi delle maestose vette del Monte Rosa, all’Alagna Mountain Resort & SPA si vive una vacanza nuova e un’esperienza indimenticabile. Sofisticata struttura dal design alpino firmata Mira Hotels & Resorts, convive armoniosamente con la natura: ispirato allo stile delle tipiche baite Walser e realizzato con materiali tradizionali come pietra e legno, gode di una spettacolare vista del Monte Rosa e delle montagne che circondano Alagna. A soli 300 metri si trovano gli impianti di risalita del comprensorio sciistico Monterosa Ski che portano alla scoperta di chilometri di piste da sci e sentieri.

L'esterno della Spa dell'Alagna Mountain Resort & SPA

Relax nella Spa, trattamenti di bellezza, sci ed escursioni e piatti tipici della zona

Il Resort è declinato all’ospitalità, 50 camere di charme di diverse dimensioni, il centro benessere Acqua Bianca accessibile in forma Spa Day anche a chi non soggiorna in hotel: un tempio del wellness con sauna finlandese, bagno di vapore aromaterapico, docce emozionali, cabine massaggio e una piscina riscaldata in parte coperta e in parte scoperta che si affaccia sulle montagne di Alagna con un panorama mozzafiato. E trattamenti benessere e bellezza con prodotti ottenuti con formulazioni naturali, come i cosmetici per la pelle della linea Ishi Biocosmetics e quelli per capelli della linea Ethé di Emsibeth Cosmetics. Un piacere per il corpo e lo spirito che si ritrova anche a tavola: ogni giorno ricca colazione a buffet e merenda Sinoira (dalle ore 16 alle ore 18), al Pub Im Land Bierstube comprese nel pernottamento. La Merenda Sinoira è un break dolce e salato con pane, marmellata, pizza o focacce, formaggi e salumi tipici del territorio, irresistibili dolci.

Il paese imbiancato di Alagna Valsesia 1/3 Gli impianti di risalita Monterosa Ski, Alagna Valsesia 2/3 Le vette sopra ad Alagna Valsesia 3/3 Previous Next

A disposizione opzioni per vegetariani e speciali selezioni per i più piccoli. Per la cena, sempre al Pub Im Land Bierstube, zuppe, primi piatti, gulasch, ma anche hamburgheria, per vivere un’esperienza gourmet - accompagnata da musica dal vivo - dove tradizione e gusto, prodotti locali e di stagione si incontrano, per concludere al meglio una giornata passata all'aria aperta. Non solo sugli sci. Gli amanti della neve possono godersi una passeggiata a piedi su sentieri battuti, una ciaspolata in neve fresca in mezzo alla natura per ascoltare il silenzio dei boschi oppure provare l’esperienza dello sci di fondo (pista da 10 Km); e poi escursioni, visite al paese e ai luoghi vicini.

Alagna Mountain Resort&Spa, l'offerta di Happy Ski

Con la proposta Happy Ski, questo inverno, si potrà sciare con uno sconto del 30% sullo skipass. Prezzi a partire da 112 euro a persona per pernottamento, prima colazione e merenda Sinoira dalle ore 16 alle 18. Il prezzo dello skipass giornaliero a partire da 26,60 euro (prezzo già scontato). L’offerta Relax tra i monti comprende 3 pernottamenti, con prima colazione a buffet e Merenda Sinoira (dalle 16 alle 18, bevande escluse), 1 trattamento rigenerante - Wine Therapy "Tono Divino" (60 minuti), 1 rituale Walser (50 minuti) e l’accesso alla piscina panoramica e all'area benessere di Acqua Bianca Wellness & Beauty. Prezzo a partire da 549 euro per persona.

Alagna Mountain Resort & SPA

Via Martiri della Libertà - 13021 Alagna Valsesia (Vc)

Tel 0163 91350