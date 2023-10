Baccarat: lusso e raffinatezza nel centro di Manhattan

Il Baccarat Hotel di New York è uno degli hotel più eleganti e raffinati della città. Situato nel cuore di Manhattan, a pochi passi dal Central Park e dal Mo.Ma., l'hotel è un gioiello architettonico con un design elegante e moderno. Si entra nel piccolo atrio di un edificio storico risalente al 1927 e con gli ascensori si sale al piano superiore dove si aprono i saloni e il ristorante; un po’ discostata, riservata, si trova la reception. L’atmosfera elegante, le luci soffuse, un salotto con comode poltrone prolunga il Grand Salon che colpisce per i lampadari importanti in Baccarat che giustificano il nome: a tutte le ore è il cuore pulsante dell’albergo, frequentato da una clientela cosmopolita che apprezza il glamour di questa destinazione raffinata.

Il grand salon dell‘Hotel Baccarat

L'hotel dispone di 119 camere e suite su 12 piani, tutte arredate con mobili di alta gamma e decorazioni in cristallo Baccarat: dotate tutte di ogni comfort, tra cui aria condizionata, TV a schermo piatto, minibar e servizio in camera 24 ore su 24. Morbidezza e lucentezza definiscono l’aspetto e l'atmosfera delle suite classiche da oltre 60 metri quadrati con ampie aree di salotto e spogliatoio e artistici arredi. Al secondo piano sottoterra si trova una piscina coperta e una piccola Spa che fa uso di prodotti La Mer per i trattamenti.

La suite dell'Hotel Baccarat

La ristorazione nel Grand Salon, lussuoso, color platino e champagne, denota uno spirito di stile, ritmo ed estrosità sia di giorno che di sera. Una tenda di cristallo ondulato che risplende all'interno e all'esterno, rivela lampadari a cascata che incorniciano lussuosi posti a sedere in stile lounge rivestiti di ricchi velluti e seta. Qui si può mangiare qualcosa a tutte le ore del giorno, ma il caratteristico tè del pomeriggio è una vera cerimonia, dove le miscele di storici marchi sono abbinate a tartine selezionate dallo chef, focaccine fatte in casa e petit four.

La sera è un'esibizione di sfarzo e glamour in stile parigino: comincia con l’aperitivo che include cocktail speciali artigianali in bicchieri di cristallo tagliato e una delle più complete lista di champagne della città. La cena offre una carta creativa preparata dal nuovo executive chef indiano Ashfer Biju con una filosofia di cucina ispirata del direttore culinario Gabriel Kreuther, francese originario dell’Alsazia, che si fregia di due stelle Michelin. Dopo cena vini e liquori di prima qualità permettono di concludere piacevolmente la serata con una sosta al bar o sui comodi divani della grande biblioteca.

Baccarat Hotel New York

28 West 53rd Street, New York (USA)

Tel. 001 212 790 8800