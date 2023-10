 Da Edimburgo all'Australia, le tappe per un Halloween indimenticabile

Il 31 ottobre si festeggia, con dolci e travestimenti, in tutto il mondo la ricorrenza di Halloween, durante la quale fantasmi, demoni e mostri la fanno da protagonisti. Tra chi è particolarmente coraggioso poi, c’è chi va addirittura alla ricerca del soprannaturale. Circa tre quarti (74%) dei viaggiatori italiani afferma che il desiderio di emozioni e avventure è uno dei motivi principali per cui si viaggia. Ecco perché Booking.com ha deciso di consigliare ai più temerari sette tour terrificanti per un Halloween da brividi. È possibile visitare molti luoghi diversi dove incontrare fantasmi inquietanti o inorridire ascoltando le storie spaventose di serial killer sanguinari. Durante il viaggio avrai anche occasione di conoscere meglio il passato oscuro di queste destinazioni e di scoprire i paurosi mondi sotterranei di alcune delle città più famose del mondo.

Penal establishment di Melbourne

Edimburgo, la città dei fantasmi sotterranei

La capitale della Scozia è nota per le sue strade acciottolate, lo splendido scenario naturale e l'haggis, un piatto scozzese a base di frattaglie di pecora o vitello mescolate con grasso di rognone e farina d'avena. Tuttavia, Edimburgo è anche famosa per la sua storia turbolenta, in cui non mancano perfide stregonerie, pestilenze mortali e sovrani feroci. Se hai il coraggio necessario per esplorare i luoghi stregati di Edimburgo, puoi farlo con il Tour alla scoperta dei fantasmi sotterranei, che ti rivelerà alcuni dei segreti più terrificanti della città. Durante il tour avrai modo di passeggiare nel Greyfriars Kirkyard, ritenuto il cimitero più infestato al mondo. Si dice che in questo luogo vaghino ancora poltergeist pronti a fare brutti scherzi ai visitatori indesiderati. Potrai quindi scendere nel sottosuolo per visitare le Cripte di Edimburgo, dove dei terribili serial killer conservavano i cadaveri da vendere per gli esperimenti medici. Dopo una giornata agghiacciante trascorsa a ripercorrere gli eventi raccapriccianti del passato della città, quest’anno ad Halloween preferirai forse dormire con le luci accese o con un occhio aperto.

Hotel Du Vin Edinburgh

Situato nel centro storico di Edimburgo, l’Hotel Du Vin Edinburgh offre accoglienti camere in stile tradizionale, nonostante occupi un ex istituto psichiatrico. Se sei audace di natura e prevedi di soggiornare in città ad Halloween, questo è il posto che fa per te. Distante pochi passi dal Castello di Edimburgo e dal Greyfriars Kirkyard, questo hotel boutique accoglie anche gli animali domestici, tra i quali potrebbe esserci anche il fantasma di Greyfriars Bobby, il famoso cane terrier che, secondo una delle leggende locali più amate, ha vegliato la tomba del suo proprietario per 14 anni. Per chi avrà bisogno di calmare i nervi e recuperare le forze dopo un tour da brividi della città, non c’è niente di meglio che assaggiare i deliziosi piatti del bistrot francese dell'albergo, a base di prodotti locali. Il menù include coscia d'anatra confit croccante e capesante saltate in padella.

La Rose Hall Great House di Montego Bay

Molto apprezzata per le sue incantevoli spiagge di sabbia bianca e il cielo azzurro e limpido, Montego Bay si trova sulla costa settentrionale della Giamaica ed è un vero paradiso tropicale. Potrai visitare i fantastici e accoglienti ristoranti, bar e negozi del Jimmy Cliff Boulevard, il famoso “Hip Strip”, o scoprire la fauna selvatica sottomarina facendo snorkeling presso la Doctor's Cave Beach. Nonostante i panorami da cartolina e la reputazione di paradiso terrestre, Montego Bay ospita anche una delle case infestate più celebri della Giamaica: la Rose Hall Great House. Il Tour notturno spettrale di Rose Hall Great House ti farà conoscere la leggenda giamaicana di Annie Palmer, nota come la Strega Bianca di Roshall ed esperta di stregoneria, voodoo e magia nera. Annie è sepolta in una tomba sita nei terreni della casa e si dice che di notte il suo fantasma gironzoli per i corridoi della tenuta. I viaggiatori più impavidi potranno scegliere un tour notturno per ascoltare storie terrificanti di amori, omicidi e misteri. Non mancheranno resoconti di prima mano su avvistamenti di fantasmi. Questa non è certo un'attività adatta a chi ha i nervi fragili.

Hotel Jamaica - Montego Bay

Situato sulla spiaggia e dotato di camere con vista sul mare, l’Hotel Jamaica - Montego Bay - Small Luxury All-Inclusive Hotel offre soggiorni lussuosi e paradisiaci ai tropici. Come ospite avrai modo di provare i piatti tradizionali caraibici presso il ristorante dell'albergo e di gustare una ricca colazione a buffet, comprensiva di pancake e uova. Questo hotel lussuoso e moderno presenta anche un centro benessere con antichi bagni, perfetto per rilassarsi dopo una visita da brividi alla Rose Hall Great House, a breve distanza in auto. Non manca un centro fitness, dove allenarsi per poter scappare il più in fretta possibile da demoni e fantasmi locali. L'hotel è anche una struttura Travel Sustainable di Booking.com e ti fornirà informazioni sugli ecosistemi, la storia e la cultura locali.

Fritz Haarmann, il lupo mannaro di Hannover



La città di Hannover è una vivace metropoli della Germania nordoccidentale che ospita vari esempi di architettura classica rinascimentale, ma anche eleganti edifici moderni. Il 53% dei viaggiatori italiani ha dichiarato di voler visitare una città quest'anno. Chi si interessa di crimini realmente avvenuti, potrebbe quindi sfruttare l’occasione per ripercorrere la storia di Hannover attraverso gli occhi di uno dei suoi più famosi serial killer. Il Tour del crimine: il Lupo mannaro di Hannover è dedicato alla vita e ai luoghi connessi ai crimini di Fritz Haarmann, un folle serial killer dell'inizio del 20° secolo che si è guadagnato l’orribile soprannome di Lupo mannaro di Hannover. Avrai l'opportunità di seguire le orme del famoso licantropo per conoscere meglio uno dei casi criminali più celebri della Germania in un modo davvero originale. Per calmare i nervi dopo questa inquietante attività di Halloween, potresti aver bisogno di berti un bel boccale di birra tedesca.

Hannover

Per dormire a distanza dai lupi mannari la scelta perfetta ricade sul Loft in Hannover, situato a pochi passi dai magnifici Giardini Herrenhäuser e dal tranquillo Lago Maschee. Caratterizzati da interni luminosi e moderni, gli appartamenti offrono ambienti rilassanti e confortevoli, ideali dopo un Halloween da brividi alla scoperta di uno dei serial killer più spaventosi della Germania. Dotata di incantevoli giardini e affacciata sulla città, la struttura partecipa al programma Travel Sustainable di Booking.com e utilizza energia rinnovabile al 100% in tutte le sue aree.

Lofts in Hannover

Melbourne, casa del vero Jack lo Squartatore

Nota per il carattere cosmopolita, l'atmosfera artistica e le specialità culinarie, Melbourne è una fantastica destinazione per le vacanze. Nonostante la sua ricca cultura, la città ha però alcuni scheletri nell’armadio e un passato oscuro, tutto da scoprire nel Tour tra storie spaventose e bar nascosti. Perfetto per chi vuole trascorrere Halloween in modo autentico e memorabile, questo tour inquietante ti porterà nelle aree settentrionali e orientali della città per farti conoscere gli episodi più controversi della storia di Melbourne e narrarti vicende terrificanti sui famigerati criminali della città. Sentirai parlare di Frederick Deeming, un australiano sospettato di essere il vero Jack lo Squartatore, il maniaco che terrorizzò le strade di Londra in epoca vittoriana. Alcuni sostengono che l’assassino fuggì poi a Melbourne per commettere altri crimini violenti. Per tranquillizzarti e farti un po’ di coraggio durante il tour, visiterai anche tre bar nascosti dove goderti un cocktail o un drink.

Adina Apartment Hotel Melbourne

A breve distanza in auto dal Porto di Melbourne, l'Adina Apartment Hotel Melbourne, Pentridge occupa un edificio vittoriano con interni moderni, eleganti e accoglienti. Qui potrai approfittare di un giardino e di una terrazza, ideali per rilassarsi con un cocktail rinfrescante nel caldo clima australiano. La struttura partecipa al programma Travel Sustainable di Booking.com e serve anche piatti vegani, vegetariani e di provenienza locale, dai nutrienti topinambur a verze croccanti servite con salsa romesco. Alloggerai a breve distanza in auto dal tour sul passato oscuro della città. Questa è quindi la struttura perfetta dove riposarti dopo un Halloween agghiacciante.

Praga, la città delle guglie ma anche di tradimenti, esecuzioni e omicidi

Praga è celebre per il suo fascino europeo e la birra squisita. Soprannominata “Città delle Guglie” grazie alle sue alte torri, la capitale della Repubblica Ceca è un sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con la sua magica atmosfera medievale e le sue strade acciottolate, gironzolando per le quali sembra di essere in una fiaba, questa città è una meta attraente per molti. Il 78% dei viaggiatori italiani afferma infatti che visitare luoghi storici costituisce una motivazione primaria per mettersi in viaggio. Ma questa città meravigliosa nasconde anche un mondo sotterraneo oscuro, che è consigliabile esplorare solo se hai i nervi saldi. Il Tour tra fantasmi, leggende e sotterranei ti farà scoprire il sanguinoso passato di Praga attraverso storie di tradimenti, esecuzioni e omicidi. Ad Halloween di quest’anno avrai l'opportunità di vedere la Città Vecchia e il Quartiere Ebraico, e di scendere nei sotterranei dove, nel 12° secolo, avevano luogo macabre torture ed esecuzioni.

The Old Town Square Appartaments Prague

L’Old Town Square & Parizska Apartments rappresenta un’ottima scelta per un soggiorno in città e si trova vicino alla Piazza della Città Vecchia e all’Orologio Astronomico di Praga. Qui ti attendono arredi in stile antico e una terrazza privata. Parte del programma Travel Sustainable di Booking.com, la struttura investe una percentuale delle entrate in progetti a favore della comunità o della sostenibilità, in modo da non avere un impatto negativo sulla zona circostante. Gli appassionati di storia troveranno il Castello di Praga a pochi passi. Per vivere un Halloween particolarmente spettrale, è possibile poi raggiungere i sotterranei della città con un breve tragitto in auto. Per fortuna gli appartamenti sono abbastanza vicini e quindi comodi, e poi si trovano sopra il livello del suolo. In questo modo potrai stare alla larga dagli spiriti medievali sottoterra.

Il tour stregato in carrozza per gli isolati di Charleston

Situata nel South Carolina, Charleston è tra le città più antiche degli Stati Uniti ed è considerata anche una delle più infestate dagli spettri di tutta l'America. Fondata nel 1670, la città ha subito guerre, terremoti e inondazioni. Questo ha portato allo sviluppo di molti eventi paranormali tra gli antichi residenti di Charleston. Pensato per farti rivivere alcune delle vicende del passato, il Tour stregato al crepuscolo in una carrozza trainata da cavalli ti condurrà in un viaggio spettrale tra quindici isolati di questa città, un tempo cinta da mura. Durante il tragitto vedrai alcuni dei siti più stregati di Charleston, dalla prima prigione alla Chiesa Episcopale di San Michele, la più antica della città. La carrozza passerà anche davanti al Cimitero della Circular Congregational Church, che risale al 1681 e ospita i resti dei soldati della Guerra d'Indipendenza Americana. Qui sono stati segnalati avvistamenti di fantasmi che vagano tra le lapidi per poi sparire nel nulla.

20 South Battery

Il 20 South Battery è un delizioso B&B perfetto per soggiornare ed è un'ex dimora privata costruita nel 1843, situata nel quartiere storico (e forse infestato dagli spiriti). La struttura presenta un incantevole giardino e una terrazza dove potrai sederti a gustare del tè freddo, mentre ogni sera nel salone vengono serviti gratuitamente vini e formaggi. Le undici camere sono arredate nello stile tradizionale del North Carolina con mobili in legno e magnifici letti a baldacchino, abbastanza comodi, si spera, affinché questo Halloween tu faccia solo sogni d'oro e nessun incubo.

Il Giorno dei morti a Mérida

Ricca di storia e modernissima allo stesso tempo, la città cosmopolita di Mérida si è guadagnata la fama di capitale culturale della Penisola dello Yucatán. Le strade strette e le piazze sono costellate di case colorate, magnifici monumenti e splendidi ristoranti. Il momento migliore per visitare Mérida è probabilmente durante la celebrazione del Giorno dei Morti, che quest'anno cade il 2 novembre. Con un Tour del giorno dei morti a Mérida potrai scoprire questa festività e viverla in prima persona. Questa antica tradizione riveste una grande importanza nella cultura latinoamericana ed è un’occasione per mostrare amore e rispetto per i defunti attraverso rituali simbolici. Abbigliate a tema con teschi e scheletri, le famiglie locali visitano i cimiteri e qui banchettano con piatti squisiti come cochinita pibil, carne di maiale agli agrumi, e sopa de lima, una zuppa deliziosa e profumata. Visitare Mérida durante le celebrazioni del Giorno dei Morti è una scelta perfetta per il 68% dei viaggiatori italiani, i quali affermano che provare nuovi cibi è una delle motivazioni principali per viaggiare. Grazie alla cucina locale, qui avranno l'imbarazzo della scelta.

Hacienda Xcanatun, Angsana Heritage

L'Hacienda Xcanatun, Angsana Heritage Collection è una fattoria del 18° secolo trasformata in un piccolo hotel di lusso, ideale per il pernottamento. La spa dell'albergo propone trattamenti di bellezza e benessere basati su tecniche di rilassamento new age e Maya. Potrai così rimetterti in forma dopo le celebrazioni del Giorno dei Morti. Questa struttura partecipa al programma Travel Sustainable di Booking.com e offre ampi spazi verdi. I giardini privati misurano 1,6 ettari e abbondano di vegetazione rigogliosa e colorati fiori tropicali. Avrai modo di ammirare gli incredibili giardini gustando un cocktail rinfrescante presso il bar all'aperto dell'hotel.