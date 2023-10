Merano: città di natura, arte e ospitalità generazionale

In autunno, la natura si trasforma in una sontuosa tavolozza di colori, dalle sfumature gialle, rosse e arancioni che rapiscono l'anima. Questa è la stagione del foliage, un momento magico caratterizzato da un'aria frizzante e un sole mite che avvolgono la vegetazione, rendendola unica nel suo genere. Durante questo periodo, in cui le vacanze estive rimangono solo un dolce ricordo e la frenetica routine quotidiana riprende il suo inesorabile corso, cresce il desiderio di una breve fuga all'insegna del relax e delle coccole. In questo contesto, Merano si rivela come la meta ideale. Noi, del team di Italia a Tavola, abbiamo avuto il privilegio di sperimentare questa esperienza e non possiamo fare a meno di consigliarvela.

L’Hotel Mignon, la destinazione preferita da attori, nobili e celebrità del Novecento

Mi ritrovo immersa in una delle storie più affascinanti che la città di Merano abbia da raccontare, una storia di impegno, determinazione e passione per l'ospitalità che è stata tramandata attraverso tre generazioni. Parlo della famiglia Glatt-Amort-Ellmenreich, un nome che è diventato sinonimo di eccellenza nell'accoglienza. È una storia di successo che affonda le sue radici nel lontano 1948, quando Zenzi Glatt e suo marito Angelbert fondarono il loro primo albergo, il Mignon, in via Otto Uber a Merano. Fin dai primi momenti, Zenzi dimostrò un impegno straordinario, una visione lungimirante e una determinazione che trasformarono il Mignon in una delle mete più ambite e celebrate di Merano.

Lo testimoniano il libro degli ospiti dell'epoca e le numerose pubblicazioni su giornali e riviste, che raccontano di artisti, nobili, attori e celebrità del jet set che frequentavano l'hotel. In quei giorni, le signore facevano passeggiate sulle promenade di Merano, mentre i signori si rilassavano nei saloni, fumando sigari e sorseggiando whisky. Oltre a un ambiente affascinante, il Mignon di via Otto Uber vantava una sauna e idromassaggi all'avanguardia, aprendo la strada a un futuro radioso. Nel 1960, la famiglia riuscì ad acquisire un terreno nella via Graf Maire e costruire il Parkhotel Mignon. Zenzi, Angelbert e la figlia Irmgard, nota come Tecla, gestivano con cura il nuovo Mignon. Le signore si occupavano del benessere fisico e culinario degli ospiti, organizzando eventi e molto altro, mentre Engelbert si occupava della tecnica e della manutenzione.

Dall’Adria al Park Hotel Mignon, l’indole alberghiera nel sangue

Zenzi Glatt - che, tra le sue tante attività, coltivava l’arte della pittura - amava essere al centro dell'attenzione ma la passione per l'ospitalità non si fermò con lei. Sua nipote, Sissi, cresciuta negli anni '60, portava avanti il patrimonio di famiglia. Nel 1983, all'età di soli diciannove anni, assunse la direzione dell'Adria, un affascinante hotel in stile liberty situato in alta Val Passiria, appena acquistato dalla famiglia. Con zelo e abilità, trasformò l'Adria in un autentico scrigno di culto, continuando la tradizione di eccellenza. Oggi, invece, Sissi si occupa degli ospiti del Park Hotel Mignon mentre la storia dell’Hotel Adria la porta avanti suo marito Florian Ellmenreich. L’intera attività alberghiera è nelle mani della terza generazione, rappresentata da Philipp, pronipote di Zenzi. La sua visione è quella di offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative degli amanti del lusso e dell'esclusività. Vuole sorprendere, creare distensione, promuovere la salute e il benessere.

Philipp, assieme alla madre e alla nonna, guida con attenzione il Park hotel Mignon, che sotto la loro guida, ha raggiunto il prestigioso status di albergo a cinque stelle di fama internazionale. Si tratta di un vero e proprio paradiso di privacy e benessere nel cuore della città, a soli 5 minuti a piedi dal centro ma immerso in un grande parco rigoglioso di piante. Fiore all’occhiello, la meravigliosa Spa, 2000 metri quadrati dedicati alla cura di sé che, grazie a un team di esperti professionisti, offre un menu di trattamenti e cerimoniali davvero unici: dai soin speciali visage agli impacchi, i bagni e i massaggi total body che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna - miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino - per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolori, ai programmi wellness & beauty personalizzati. Per appagare anche il palato, poi, il ristorante dell’hotel, guidato dallo chef Hanspeter Humml, offre colazioni, pranzi, cene e spuntini da gran gourmet con piatti gustosi e sempre diversi che utilizzano i prodotti del territorio per interpretare ricette creative.

Merano è anche arte e cultura

La storia della famiglia Glatt-Amort-Ellmenreich è una testimonianza di come l'impegno, la passione e il desiderio di eccellenza possano attraversare le generazioni. Zenzi Glatt, la leggendaria fondatrice degli alberghi, ci ha lasciato nel 2020, all'età di 105 anni, ma il suo spirito e la sua eredità continuano a vivere attraverso le generazioni. Nel cuore di Merano, la famiglia Glatt-Amort-Ellmenreich ha cesellato con grazia e dedizione il mondo dell'ospitalità e del benessere, dimostrando che la passione per la propria arte è la chiave segreta per plasmare un destino e trasformare un'idea in una realtà di successo.

Se siete alla ricerca di una destinazione incantevole a Merano, dovete assolutamente esplorare il suo suggestivo centro storico. Lì, tra le antiche vie porticate, la piazza del Grano, la piazza del Teatro e le quattro storiche porte cittadine, il fascino del passato si fonde armoniosamente con la vivacità del presente. Nel corso del XIX secolo, la città ha trasformato la sua vocazione in una rinomata località termale e di villeggiatura. In questo periodo fiorirono gioielli architettonici come il Kurhaus, con il suo stile Liberty, oltre alle prestigiose ville immerse in lussureggianti giardini. Tra le attrazioni più straordinarie, spicca la celebre passeggiata Tappeiner: sei chilometri di sentiero che regalano panorami incantevoli sulla città e la valle sottostante. Questa passeggiata, finanziata dal dottor Franz Tappeiner, è arricchita da una flora tipicamente subtropicale, che la trasforma in una gemma da non perdere durante una vacanza nella zona. A rendere famosa, inoltre, è anche il suo essere stata una città di cura di fama storica e questa tradizione si è evoluta, nel corso degli anni, in una destinazione termale di prim'ordine. Le moderne Terme Merano, con il loro design innovativo, dominano il paesaggio urbano con eleganza e si affacciano sulla pittoresca piazza a ridosso del fiume Passirio.

Il giardino botanico e l'affascinante museo situato a Castel Trauttmansdorff, un tempo rifugio di villeggiatura dell'imperatrice Sissi durante i suoi soggiorni curativi a Merano, costituiscono oggi uno dei luoghi più romantici e invitanti per escursioni ed eventi nella città. I visitatori provenienti da ogni angolo del mondo scoprono con incanto cosa Merano ha da offrire e si perdono nell'atmosfera magica del Touriseum, il Museo Provinciale del Turismo, adiacente al giardino botanico di Merano. Qui, è possibile immergersi nella storia e nell'evoluzione del turismo in Alto Adige. Mentre passeggi nei dintorni del castello, potrai contemplare uno scenario straordinario, circondato dalle ottanta meravigliose aree botaniche, dalle suggestive montagne alle fragranti atmosfere mediterranee. Potrai ammirare affascinanti elementi architettonici e opere d'arte, magari assistere a emozionanti concerti sotto il cielo stellato. Questo è un mondo a parte, un luogo unico che si aggiunge alla già ricca offerta culturale di Merano. Ti invitiamo, quindi, a venire a visitare il giardino botanico, un'esperienza di straordinario fascino che ti lascerà senza fiato.

Settimane autunnali (08/10 - 09/11/23)

7 giorni di mezza pensione Mignon a partire da 1.484,00€ per persona in camera matrimoniale superior con balcone.

Se non si ha a disposizione un’intera settimana, l’hotel offre pacchetti speciali “Short Stay” di 3 o 4 giorni a partire da € 1.602 per due persone in mezza pensione.

Pacchetti Spa

Autunno in relax: 1 Massaggio all'olio di pino cembro + 1 pedicure +1 bagno softpack al pino cembro ed una grappetta finale al cembro. 215 euro a persona.

Speciale uomo: 1 trattamento viso + 1 manicure + 1 massaggio classico totale + 1 bagno softpack al sale marino + 1 trattamento all’arnicae un massaggio testa. 296 euro a persona.

info@hotel-adria.comVia Hermann Gilm 2 - Merano (Bz)

Tel 0473 236610

Park Hotel Mignon

K. Grabmayrstraße 5 - Merano (Bz)

Tel 0473 230353