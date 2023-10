The Plaza, l'iconico hotel di New York diretto da un italiano

Uno degli alberghi più famosi del mondo è diretto da un italiano, il romano Luigi Romanello, ha superato il secolo di vita raccogliendo un palmarès di ospiti illustri difficilmente uguagliabile ed è una delle icone della Grande Mela: è The Plaza a New York. Ha ospitato nobili e politici, capitani d'industria e musicisti, personaggi del mondo della finanza, dello spettacolo e dello sport: qui sono passati Marilyn Monroe e Bob Kennedy, Cary Grant, Liz Taylor, Richard Burton, e anche i Beatles quando per la prima volta vennero in America. Ancora oggi continua ad essere frequentato da un elegante clientela internazionale, ma anche da tanti americani che rappresentano circa il 70% degli ospiti.

L'esterno del The Plaza Hotel

Come è strutturato il The Plaza di New York?

Questo edificio alto 20 piani costruito nello stile dei castelli francesi fu inaugurato il 1 ottobre 1907 e divenne subito il punto di riferimento per gli affari mondani e lo sfondo di film di successo. Restaurato con eleganza e grandi investimenti, oggi appare come un sogno prospiciente Central Park South in mezzo alla selva di grattacieli della Quinta Avenue. Conta 282 camere comprese le 102 lussuose suite splendidamente arredate, ognuna delle quali abbina un'opulenza sobria a comfort attenti e a un servizio impeccabile. Lampadari artistici, testiere dorate, tessuti sontuosi, boiserie con modanature classiche, bagni ampi e sanitari lussuosi sono cenni che la storia passata ha lasciato in tutte le stanze: nelle Legacy Suite si accostano anche a opere d'arte contemporanea e a un'illuminazione scenografica, mentre gli attici offrono terrazze private affacciate sulla vista panoramica di Central Park.

The Palm Court, una magia senza tempo per l‘Afternoon Tea 1/3 La lobby del The Plaza Hotel 2/3 L'ingresso del The Plaza Hotel 3/3 Previous Next

A piano terra The Palm Court è un ambiente elegante e senza tempo per la colazione, è una magia senza tempo per l'Afternoon Tea, è il luogo di ritrovo elegante per cene e cocktail, che lo rendono uno dei più iconici bar e ristoranti di New York, meta di banchetti e di feste apprezzato da tutti coloro che varcano la tipica porta girevole del The Plaza.

Lusso e comfort senza pari sono completati da un servizio attento e discreto in tutte le aree dell'hotel compreso l'elegante Champagne Bar accanto alla lobby. Oltre alla vasta offerta culinaria e alle lussuose camere insonorizzate, il Plaza offre uno shopping di classe mondiale presso The Plaza Boutique, nonché strutture per la salute e il benessere, tra cui la Guerlain Spa e The Plaza Hotel Fitness Center, frequentate anche da una clientela locale, oltre che dagli ospiti dell'hotel. La sontuosa Grand Ballroom e la Terrace Room sono state meticolosamente restaurate per riportarle alla loro bellezza originale e continuano a ospitare molti degli eventi più memorabili di New York, che sono il cuore dell'eredità del Plaza. Gli ospiti sono accompagnati gratuitamente ai vicini musei, teatri o negozi dalla navetta dell'hotel, una lussuosa berlina Mayback con autista.

E infine una coincidenza che è davvero una curiosità: oggi il mitico The Plaza di New York, nato nel 1907, si fregia della gestione Fairmont, il prestigioso brand legato al gruppo Accor, risalente anch'esso proprio al 1907, con l'inaugurazione dell'altrettanto iconico Fairmont di San Francisco, costruito a tempo di record dopo il terremoto.

Fairmont The Plaza

768 Fifth Avenue, New York (Usa)

Tel 001 212 759 3000