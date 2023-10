Piaceri d'autunno? Una settimana tra il vino al Garberhof di Malles Venosta

L'autunno in Alto Adige fa rima con buon vino e buona cucina. Provare per credere. Il Garberhof, hotel 4 stelle superior a Malles Venosta (Bz), situato in una vallata incorniciata dalle vette dell'Ortles e dei monti più alti dell'Alto Adige, dal 5 al 12 novembre accoglie i suoi ospiti con un programma di degustazioni curate da cantine altoatesine e non solo, menu serali ispirati all'autunno realizzati dallo chef Christian Lechthaler e passeggiate nel vigneto di 4mila metri quadri circostante l'hotel con il proprietario e sommelier Klaus Pobitzer, che in quest'occasione presenterà anche “Senza Peso”, il vino prodotto dopo la prima vendemmia. Insomma, una settimana di relax ed esperienze enogastronomiche dedicata a tutti i wine lovers in compagnia della famiglia Pobitzer del Garberhof.

Garberhof, hotel 4 stelle superior a Malles Venosta 1/8 La vista dalla suite Laguna del Garberhof 2/8 La famiglia Pobitzer del Garberhof 3/8 Una delle stanze del Garberhof 4/8 I vini del Garberhof 5/8 L'entrata della spa del Garberhof 6/8 La sauna del Garberhof 7/8 La piscina interna del Garberhof 8/8 Previous Next

Una settimana al Garberhof tra vino e buon cibo

Si inizia domenica 5 novembre con il winetable di Klaus Pobitzer che, durante la cena, si mette a disposizione degli ospiti per far scoprire loro la ricca varietà della produzione vinicola dell'Alto Adige, consigliando i vini da abbinare alle varie portate. Gli accoglienti spazi del Lounge Bar 1981 ospiteranno un viaggio intorno al mondo attraverso il vino, con tappe in Sudafrica, Argentina e Germania. Nei giorni seguenti, le degustazioni proposte dalle singole realtà del mondo enologico: dalla filosofia biodinamica di Alois Lageder, alla Cantina di Andriano, la più antica dell'Alto Adige, fino a Wein.Werk Südtirol, rete di piccoli produttori vitivinicoli altoatesini. Non mancherà una serata dedicata alle bollicine con gli spumanti di Arunda e Praeclarus di Kellerei St. Pauls, prevista per venerdì 10 novembre. Inoltre, spazio ai vini dal resto d'Italia con il Bolgheri di Tenuta Argentiera, il Valpolicella di Masi e il Franciacorta di Ca' del Bosco.

Il vigneto del Garberhof

“Senza Peso”, il nuovo vino bianco del Garberhof

Il soggiorno al Garberhof potrà essere inoltre l'occasione per degustare “Senza Peso”, il vino bianco nato dalla prima vendemmia del vigneto adiacente all'hotel, a oltre mille metri di altitudine, prodotto “a quattro mani” con la professionalità di Hilde van den Dries della cantina biodinamica Calvenschlössl di Laudes, dalle uve dei vitigni resistenti Solaris e Johanniter. Con i suoi intensi riflessi dorati, “Senza Peso” è un vino leggero ma persistente, dai morbidi aromi fruttati e dalla spiccata sapidità, ben bilanciata da una freschezza che lo rende complessivamente armonico. “Senza Peso” non solo per la sua leggerezza, dunque, ma anche per la scelta produttiva di evitare ogni tipo di trattamento chimico e di non aggiungere solfiti.

Senza Peso il vino prodotto dopo la prima vendemmia del Garberhof

Al Garberhof passeggiata nel vigneto con vista montagne

In questa settimana, Klaus Pobitzer accompagnerà i suoi ospiti in una passeggiata nel vigneto che circonda l'hotel, adagiato su un morbido pendio con vista sulla vallata e sulle vette alpine oltre i 3mila metri, raccontando la filosofia di questo progetto nel mondo del vino con un futuro tutto da scrivere.

Al Garberhof il menu autunnale al ristorante Pobitzer

Infine, l'esperienza enogastronomica della settimana del vino si completa con i menu ispirati alla stagione autunnale pensati da Christian Lechthaler, chef del Ristorante Pobitzer, a base di selvaggina, funghi, castagne e prodotti locali come i formaggi di malga, la pera pala o il tipico pane venostano “Vinschger Paarl”.

Crema di zucca 1/4 Ravioli al prezzemolo ripieni di formaggio di malga con finferli 2/4 Risotto ai finferli con mirtilli 3/4 Lo chef Christian Lechthaler 4/4 Previous Next

Garberhof membro dei Vinum Hotels Südtirol

Una proposta dedicata agli amanti del vino e del buon cibo che possono vivere una vacanza all'insegna del relax e del gusto e scoprire i bellissimi paesaggi dell'Alta Val Venosta, soggiornando all'hotel Garberhof, da quest'anno membro dei Vinum Hotels Südtirol, gruppo che riunisce ben 29 realtà fondate sul connubio tra la cultura del vino e l'ospitalità alberghiera familiare tipica dell'Alto Adige.

Garberhof

Strada Statale 40 25 - 39024 Malles Venosta (Bz)

Tel 0473 831399