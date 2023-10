“Il Marchese Milano” compie un anno e apre una nuova sala esclusiva

Il Marchese Milano, salotto enogastronomico urbano di Davide Solari e Lorenzo Renzi, ha soffiato sulle candeline per la prima volta. Domenica 1 ottobre per festeggiare 365 giorni di successi, il ristorante ha inaugurato uno spazio esclusivo. La novità è l'apertura della riservatissima Sala Bossi "Il Ristorante nel Ristorante", una sala con cocktail bar e cucina dedicati in cui lo chef e il barman sono a completa disposizione dei clienti per l'intera serata. Il Marchese presenta un luogo pensato per serate riservate, con un massimo 14 coperti, nel quale è possibile anche organizzare mini corsi di cucina e show cooking.

La Carbonara nel padellino de Il Marchese

Ristorante Il Marchese, un anno ricco di successi

«Un anno nella capitale finanziaria d'Italia è un primo traguardo raggiunto – dichiarano i proprietari Davide Solari e Lorenzo Renzi - Milano ci ha riservato una calda accoglienza, inserendoci tra i luoghi di ritrovo preferiti e forse il merito è proprio della nostra cucina romana e del nostro amaro bar! Ora abbiamo finalizzato l'ultimo pezzo del progetto: l'esclusiva Sala Bossi offre il meglio che i nostri locali sanno dare in termini di gastronomia e di mixology, declinata per pochi ospiti. Abbiamo pensato questo spazio anche per l'intrattenimento musicale: dal mercoledì al sabato, dalle 19.30 in poi, inizieranno aperitivi con musica da strumento. E non dobbiamo dimenticare che questo anniversario arriva quasi in contemporanea con i 5 anni del Marchese Roma, altro grande importante obiettivo!»

Davide Solari e Lorenzo Renzi, i proprietari del ristorante Il Marchese

Inoltre, è stato un anno ricco di soddisfazioni ma anche di piatti della tradizione romana dell'executive chef Daniele Roppo e dei drink superbi del bar manager Fabrizio Valeriani. Tra i riconoscimenti ottenuti, l'immediato inserimento in guida Michelin che descrive così il Marchese Milano: «in un sontuoso ambiente art déco che stride piacevolmente con la cucina popolare che viene proposta, lo spin off milanese dell'omonimo locale romano, omaggio al "Marchese del Grillo" di Alberto Sordi, è anche il primo amaro bar d'Europa, con una selezione di oltre 600 amari. La filosofia del locale è basata sulla tradizione romana interpretata in chiave contemporanea. Preparatevi dunque ad una deliziosa carrellata di carbonara, matriciana, gricia, filetto di vitello come saltimbocca, pancia di maiale e tanto altro ancora!”.

L'Amatriciana nel padellino del ristorante Il Marchese

Cosa non perdere al ristorante Il Marchese

Aperitivo con musica live : con l'arrivo dell'autunno prenderanno poi avvio anche le attesissime serate d'intrattenimento con musica live durante il momento dell'aperitivo, con la possibilità di scegliere tra le due alternative di aperitivo romano , con la combinazione di padellini più crocchette (es. Crocchetta di bollito in salsa verde più Carbonara o Crocchetta di baccalà e Cacio e pepe), una proposta vegetariana e un tagliere con prodotti di altissima qualità da gustare insieme ai cocktail della drink list. Gli aperitivi musicali saranno tutti i mercoledì, giovedì, venerdì e sabato della settimana a partire dalle ore 19.30 fino all'inizio della cena (la prima serata sarà proprio mercoledì 11 ottobre) e vedranno alternarsi sul “palco” del Marchese Milano artisti diversi per ogni serata, sempre in una composizione di tipo duo, a colorare di musica jazz e swing l'atmosfera elegante e mondana di via dei Bossi n°3. Gli strumenti coinvolti per accendere gli spazi del gusto del Marchese potranno essere di volta in volta violino, sax, piano e chitarra ECV.

: con l'arrivo dell'autunno prenderanno poi avvio anche le attesissime serate d'intrattenimento con durante il momento dell'aperitivo, con la possibilità di scegliere tra le , con la combinazione di padellini più crocchette (es. Crocchetta di bollito in salsa verde più Carbonara o Crocchetta di baccalà e Cacio e pepe), una proposta vegetariana e un tagliere con prodotti di altissima qualità da gustare insieme ai cocktail della drink list. Gli saranno tutti i fino all'inizio della cena (la prima serata sarà proprio mercoledì 11 ottobre) e vedranno alternarsi sul “palco” del Marchese Milano sempre in una composizione di tipo duo, a colorare di l'atmosfera elegante e mondana di via dei Bossi n°3. Gli strumenti coinvolti per accendere gli spazi del gusto del Marchese potranno essere di volta in volta violino, sax, piano e chitarra ECV. Il locale: al Marchese Milano si ritrovano sia gli spazi raffinati ed eleganti ispirati all'opulenza e al lusso della Roma dei primi anni dell'800 presenti nel locale capitolino, che la cucina semplice e tradizionale dell'osteria più autentica. Entrambe le istanze omaggiano il film di Alberto Sordi, in cui il protagonista, Marchese Onofrio del Grillo, pur vivendo e amando il lusso della realtà aristocratica di cui faceva parte, non disdegnava le osterie della Roma più popolana e verace con la loro cucina schietta e piena di gusto. Una location maestosa quella milanese che conta circa 200 metri quadri di locale in cui si viene accolti da una corte centrale a forma di ovale adorna di maestose colonne. L'illuminazione data da grandi lampadari di cristallo e ottone a gocce incontra le pareti dall'effetto dei vecchi palazzi di città in questo continuo rimando alle due anime del Marchese sempre in dialogo tra loro. Altro segno distintivo dei due locali è il lungo bancone con cucina e cocktail bar a vista che, come in una piazza di paese mette a contatto chi cucina con chi mangia, chi beve con chi versa da bere in uno scambio continuo e pieno di vitalità.

La sala de Il Marchese

La proposta gastronomica: i piatti che hanno avuto grande successo a Via dei Bossi n°3 sono i grandi classici della cucina romana dell'executive chef Daniele Roppo, tra questi la Carbonara servita nel padellino e realizzata con guanciale di Re Norcino, produttore di Ascoli Piceno che esiste da oltre 130 anni e pecorino di Cibaria di Castel Gandolfo. Le Crocchette di bollito con salsa verde, piatto romanissimo, viene realizzato da Daniele seguendo i dettami della ricetta familiare: «Faccio bollire e stracuocere il campanello e la punta di petto di manzo insieme a qualche spezia ed erba aromatica - sottolinea Chef Roppo - è un piatto semplice fatto con tagli di carne poveri, ricetta di mia nonna!». Grande successo anche per le altre due romane come l'Amatriciana e la Cacio e Pepe che a Milano vengono scelte insieme alla Carbonara per fare un assaggio completo. «Devo dire che il bilancio di questo primo anno di Marchese Milano è positivo - dichiara Daniele - per quanto riguarda la cucina ho notato una grande richiesta di primi piatti, capita per esempio di frequente che i clienti ordinino tutti i primi romani nei padellini da mezza porzione, facendo una sorta di verticale di pasta! A Roma non mi è mai capitato».

L‘Amaro Bar de Il Marchese

L'Amaro Bar: per quanto riguarda l'Amaro bar anche a Milano grande successo per i drink signature della cocktail list di Fabrizio Valeriani, bar manager di entrambi i locali, quali l'Americano #1 con Vermouth Rosso Cinzano 1797, Velluto Braulio Riserva, Soda Te Nero, Pera e Cannella e Bitter al Cioccolato e l'Americano #2 con Vermouth Cocchi Dopo Teatro, Bitter Riserva Speciale Martini, Amaro Elixir Rutaben Cappelletti e Soda. «L'accoglienza milanese per noi romani è stata ottima - dichiara Fabrizio - sia il ristorante che l'Amaro bar, per quello che mi riguarda, sono piaciuti davvero molto! Se posso cercare una differenza a Roma abbiamo più turismo e con il cocktail bar lavoriamo tra le 17.00 e le 21.00 molto bene, a Milano ci sono invece più uffici e ho notato che quando si finisce di lavorare si va a casa e si esce nuovamente per l'aperitivo e poi per la cena in cui molti optano per il cocktail pairing, prendendo per esempio un drink a inizio e a fine pasto». Tra le novità del bar di Marchese Milano di questo autunno ci sono sicuramente le masterclass sugli amari, organizzate da Fabrizio in collaborazione con altri bartender di spicco del panorama del bere miscelato. Il primo appuntamento si svolgerò venerdì 13 ottobre insieme al bartender romano Federico Tomasselli di Garbata, casa di spirts della capitale che si ispira sia nel nome, che nell'estetica delle sue bottiglie, a forma di tondeggianti finestre tipiche del Barocchetto romano, al quartiere un tempo popolare di Garbatella. Per la serata del 13 ottobre è prevista sia la presentazione della ricetta originale dell'amaro Garbata per chi vorrà partecipare alla masterclass dalle 18.00 alle 20.00, che la possibilità di assaggiare i drink, a base amaro Garbata, della mini lista dedicata alla serata realizzati per l'occasione da Federico Tomasselli a partire dalle 22.00.

Ristorante Il Marchese

Via dei Bossi 3 - Milano

Tel 02 58124986