Il gelato 100% lucano firmato Pina Caruso

Tramandare un’arte per un racconto sensoriale che trae ispirazione dai ricordi d’infanzia, grazie a mamma Rosa Miglionico, per un prodotto come il gelato che è diventato un must imperdibile per gli amanti del buono e che ha conquistato tutti. Una storia di successo quella di Pina Caruso che parte dal 1956 grazie all’attività di famiglia quando quel bar ad Acerenza (Pz) fu la fucina per quello che sarebbe diventato poi un grande successo imprenditoriale. Radici e territorio, cura dei dettagli e artigianalità con un team giovane sono gli elementi fondamentali su cui si basa il successo della maestra gelatiera Pina Caruso.

La maestra gelatiera Pina Caruso

Pina Caruso, il gelato made in Basilicata

«Sono innamorata della Basilicata e questo amore lo si trova anche nei gusti del gelato. Credo molto nella mia terra ed è per questo che ho investito in Basilicata perché è bellissima. I miei clienti di tutte le generazioni quando mangiano il gelato mi dicono sempre che ritornano ai ricordi d’infanzia, alla felicità di quel tempo. Il gelato Caruso si può dire che viene assaporato dai bambini già nel grembo delle madri».

Nel gelato di Pina Caruso i prodotti della Basilicata

La magia del gelato Caruso si compone di ingredienti di prim’ordine che arrivano nel laboratorio direttamente dalle aziende agricole lucane. Panna fresca, latte fresco Alta Qualità del Vulture e frutta di stagione per raccontare un gelato con una texture che convince i sensi. Ricette lucane, intrecci e connessioni gustative che si ricordano.

I punti vendita dagli ambienti chiari e dalle linee eleganti si trovano a Potenza in Via Pretoria 171 e Via dell’Unità D’Italia 67-69, uno a Matera di recente apertura (tutto l’anno) e in altre suggestive località del territorio lucano quali Castelmezzano, nelle Piccole Dolomiti Lucane, e Maratea per le aperture stagionali. Il mondo Caruso è anche sul web per ordinare online in tutta Italia e per il mondo collegandosi al sito.

I gusti del gelato di Pina Caruso

Una vasta gamma di gusti particolari e classici in un firmamento gustativo unico: Infinito, Acheruntino, Mon amour, Dono degli Dei, Per Sempre e tantissimi altri.

La magia del gelato Caruso si compone di ingredienti di prim’ordine

Il gusto “Acheruntino” che si compone di crema di latte con vin cotto, mandorle e pane di Matera tostati è stato selezionato e premiato con il primo posto al Gelato Festival World Masters 2022-2025, il torneo di gelato più prestigioso al mondo. Tra le altre cose il gusto “Acheruntino”, lo scorso anno, è diventato anche un panettone in occasione delle festività natalizie.

Tra gli altri prestigiosi riconoscimenti per la Gelateria Caruso anche i due coni assegnati dalla Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso.

Pina Caruso, non solo gelateria

Il brand Pina Caruso è anche declinato nella piccola pasticceria, tra tradizione ed eleganza, con un vasto assortimento di pasticceria che si compone di mostaccioli, mattonelle, i macarons, i Roccocò, i ricciarelli e tanto altro.

«Tra i miei obiettivi futuri c’è sicuramente l’intenzione di portare il brand Caruso in una città del Nord Italia ma il mio sogno nel cassetto è quello di aprire a New York». Il gelato Caruso è un’emozione infinita dei sensi 100 % made in Basilicata.

Gelateria Caruso

via Unità d'Italia 67 - Potenza

Tel 0971 650744