 Halloween 2023 in spa, in campagna o al mare: idee per un weekend da brividi

La sera del 31 ottobre, il giorno in cui si festeggia Halloween, è ormai alle porte, tra zucche, creature mostruose, gatti neri e le sue tradizioni celtiche e anglosassoni. Ecco dove andare per festeggiare in Italia sia con i bambini che senza.

Halloween 2023 in spa

Halloween a Monticello Spa&Fit di Monticello

Monticello Spa&Fit di Monticello (Lc), punto di riferimento per il wellness alle porte di Milano, è il luogo perfetto dove poter tornare a stare bene e vivere un’esperienza unica di remise en forme, riconciliando i propri sensi e rigenerando il corpo. Il 31 ottobre si può prenotare il pacchetto SPAlloween, una serata speciale, dedicata a un benessere da brivido, con musical show a tema Halloween e spettacolari esibizioni di ballo, a base di tessuti aerei e cerchi, trampoli e show di fuoco. Si potrà scegliere tra un ricco programma di cerimonie di benessere da paura: la Candle Sound Bath nella Panoramic jungle, la maschera viso all’argilla bianca e lo Scary Scrub. Non mancano gli Aufguss show in Sauna con costumi, musiche e profumi a tema Halloween.

Monticello Spa | via S. Michele 16D - 23876 Monticello (Lc) | Tel 039 923051

Halloween 2023 al castello

Halloween 2023 al Castello di Bevilacqua

Non c’è luogo più adatto di un antico maniero per trascorrere la notte più paurosa dell’anno, come il Castello Bevilacqua, in provincia di Verona. Infatti, basta chiudere gli occhi in una delle jsue unior suite, situate nelle due torri, per riaprirli in un'epoca di nobili fasti. Anche la cena in maschera è da paura. Sarà ovviamente all'insegna di zucche mostruose, incantesimi ed atmosfere tenebrose. Il menu sarà a base di zucca e porcini, con un dessert sarà un teschio di cioccolato con mousse alla zucca e riso soffiato. E al termine verrà premiata la maschera più terrificante.

Castello Bevilacqua | via Roma 50 - 37040 Bevilacqua (Vr) | Tel 0442 93655

Halloween 2023 in musica

Candlelight Halloween a Milano

A Milano si può festeggiare al concerto Candlelight Halloween: “Musica da brivido”. Si tratta di un’esperienza musicale che si svolgerà nel Salone Pio XII nella Casa Cardinale Ildefonso Schuster. Questo, come tanti altri spettacoli, in diverse città d’Italia, permette di sperimentare la musica in una maniera completamente nuova. Le location già di per sé spettacolari, diventano ancora magiche grazie alle centinaia di candele accese che creano ombre e giochi di luce che danzano a suon di musica.

Halloween 2023 in campagna

Per Halloween la cena con delitto all'Antica Locanda della Via Francigena

L’Antica Locanda della Via Francigena a Vetralla (Vt) è immersa nella lussureggiante campagna della Tuscia viterbese, circondata da distese di uliveti. Qui per il 31 ottobre viene organizzata la cena con delitto, una rappresentazione teatrale che si svolge durante la cena. Lo spettacolo viene inscenato dagli attori tra antipasto, primo, secondo e dolce. Al termine della serata l’obiettivo sarà quello di indovinare quale dei personaggi è l’assassino e quale è il movente.

Albergo Ristorante Antica Locanda della Via Francigena | Località Pontarello 6 - 01019 Vetralla (Vt) | Tel 0761 485054

Halloween 2023 al mare della Sicilia

Halloween al Grand Hotel San Pietro Taormina

Festeggia Halloween nella splendida cornice del Grand Hotel San Pietro Taormina. Un luogo pieno di fascino, il contesto perfetto per vivere l'atmosfera di questa ricorrenza beandosi della splendida vista sul mare e sull'Etna. Il pacchetto include una cena a tema, un rituale Spa all’olio di zucca.

Grand Hotel San Pietro Taormina | Via Luigi Pirandello 50 - 98039 Taormina (Me) | Tel 0942 620711

Halloween 2023 al mare delle Marche

Halloween all'Excelsior Pesaro

L’Excelsior Pesaro è un boutique hotel 5 stelle che si trova nel cuore della costa marchigiana con la sua atmosfera anni ’50. Qui il fine settimana più stregato dell'anno si trasforma in un'occasione magica per concedersi una pausa rigenerante al mare e assaporare il meglio della tradizione marchigiana. Nel pacchetto “Halloween con gusto” sono compresi due notti in mezza pensione e il brunch della domenica.

Excelsior Pesaro | Lungomare Nazario Sauro 34 - 61121 Pesaro (Pu) | Tel 0721 630011

Halloween 2023 con i bambini a Cesenatico

Halloween al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico

Il 31 ottobre, per la Festa di Halloween i bimbi sono invitati al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico (Fc) per trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento. Zucche, pipistrelli, streghe e fantasmi sono pronti a farli divertire nel giorno più terrificante dell'anno. Dalle ore 16 fino alle ore 18 il programma è ricco di eventi: la merenda stregata, il trucca bimbi da paura, ragni e serpenti, lo spettacolo delle bolle giganti, il fumo delle streghe e l'immancabile intaglio della zucca.

Grand Hotel Da Vinci | Viale G. Carducci 7 - 47042 Cesenatico (Fc) | Tel 0547 83388

Halloween 2023 a Milano, nella movida

Halloween al The Grace Milano

Situato nel cuore della movida, The Grace Milano è un esclusivo bistrot dalla doppia anima: dinner restaurant dal sapore retrò, dalle 20 a mezzanotte e poi via alla musica dal vivo e ai dj set. Per Halloween ci sarà una festa mascherata a tema Vampiri e tanti misteri. Un aperitivo con tanti candelabri ed una lunga notte piena di suoni ed effetti speciali.

The Grace Milano | Via Messina 38 - 20154 Milano | Tel 338 809 8326

Halloween 2023 alla scoperta dei segreti delle “magare”

Halloween al Capovaticano Resort Thalasso Spa

Secondo lo studioso calabrese e professore all’università Sapienza di Roma Lombardi Satriani, la notte di Halloween è nata in un paese in provincia di Vibo Valentia. Qui c’erano le “magare”, temutissime fattucchiere, nella realtà signore anziane che si tramandavano le antiche ricette di benessere con piante ed erbe officinali e toglievano il malocchio. Ispirandosi a tutto ciò Capovaticano Resort Thalasso Spa, la prima wellness destination sulla costa tirrenica in Calabria, a Capo Vaticano sulla Costa degli Dei, propone diversi pacchetti. “Il segreto delle magare”, ad esempio, prevede una notte in b/b, ingresso al percorso benessere della Thalasso spa e un trattamento viso-corpo con scrub corpo allo zucchero e zucca; massaggio all’olio di Zucca, dalle proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti, nutritive e anti-aging e maschera viso alla polpa di zucca e miele locale.

Capovaticano Resort Thalasso Spa | Località Tono 89866 San Nicolò di Ricadi (Vv) | Tel 0963 665760

Halloween 2023 a Firenze come ai tempi di Dante Alighieri

Halloween nella suite Inferno del 25Hours Hotel Piazza San Polino

25Hours Hotel Piazza San Polino di Firenze è il primo albergo ispirato alla Divina Commedia, con dettagli a tema che offre un concept innovativo in grado di intrattenere "25" ore al giorno (come suggerisce il nome). Proprio qui il 31 ottobre, in occasione di Halloween, “va in scena” una serata "spaventosamente" divertente e ricca di sorprese. “L'halloween party, come as you are not”, è una festa in maschera che permette a chiunque, per una sera, di essere chi vuole. Le "danze" si aprono con un aperitivo a buffet, dalle 20 alle 22, per poi passare a un after dinner in musica, con djset e balli fino all'1 di notte. Durante la serata chi tagga il 25 Hours Hotel nei loro post, mostrando il proprio spaventoso travestimento, ha la possibilità di partecipare a un concorso a premi ideato per l'occasione al termine del quale viene selezionata la maschera migliore e il vincitore/vincitrice riceve un voucher per soggiornare una notte in un qualsiasi 25hours Hotel.

25Hours Hotel Piazza San Polino | Piazza di S. Paolino 1 - 50123 Firenze | Tel 055 296 6911