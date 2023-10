La magia di Alpenpalace per un sogno di benessere in Valle Aurina

L'autunno in Valle Aurina, suggestiva valle altoatesina, compresa tra la val Pusteria e la Valle di Turers, è un vero e proprio spettacolo della natura. Questo è infatti è il periodo nel quale si assiste al rientro del bestiame dagli alpeggi. Mucche, pecore, capre e cavalli tornano placidamente nelle stalle guidati dai pastori. Ma non solo, in questo periodo la valle si tinge dei colori caldi e dorati dell'autunno grazie al fenomeno del foliage. E poi ci sono le escursioni, le gustose specialità tipiche altoatesine e i vini da provare assolutamente per poi, a fine giornata, rilassarsi all'interno di un accogliente bagno termale.

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat (foto Daniel Zangerl)

Sembra un sogno, ma tutto questo è possibile viverlo realmente all'Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat. L'autunno non porta con sé solo un tripudio di colori mozzafiato, ma anche un'atmosfera molto speciale di pace e relax. In questo periodo dell'anno, il paradiso alpino diventa un vero e proprio rifugio per tutti coloro che desiderano trascorrere rilassanti momenti di benessere tra le maestose montagne.

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, le offerte autunnali

Ogni giorno di vacanza in Valle Aurina è un'opportunità per entrare in contatto con la bellezza della natura.

Autunno dorato 7=6

La proposta è valida fino al 5 novembre 2023 ed è comprensiva di un soggiorno da 7 notti a 1.084 euro a persona. Il pacchetto prevede anche:

7 pernottamenti inclusa mezza pensione

Inclusa 1 notte gratuita!

Buono Spa del valore di € 50 per camera

Escursione guidata nella Valle Aurina

Pausa benessere 4=3

La proposta è valida fino al 29 ottobre 2023 ed è comprensiva di un soggiorno da 4 notti da 543 euro a persona. Il pacchetto prevede anche:

4 pernottamenti inclusa mezza pensione

Inclusa 1 notte gratuita!

Programma attivo e vitale con sessioni di yoga

Escursione guidata nella Valle Aurina

Noleggio gratuito di e-bike

Reset e reenergizza

La proposta è valida fino al 5 novembre 2023 ed è comprensiva di un soggiorno da 4 giorni a 991 euro a persona. Il pacchetto prevede anche:

4 pernottamenti inclusa mezza pensione

Escursione guidata nella Valle Aurina

Programma attivo e vitale con sessioni di yoga

Noleggio gratuito di e-bike

Una routine quotidiana variegata...

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat - massaggi 1/4 Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat - sauna (foto Daniel Zangerl) 2/4 Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat - piscina esterna (foto Daniel Zangerl) 3/4 Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat . Spa 4/4 Previous Next

Volete semplicemente rilassarvi? Le offerte combinano le migliori attrazioni in pacchetti irresistibili. Non resta godersi la vacanza e scoprire il meglio di ogni stagione con altri affascinante proposte di viaggio.

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, una cortesia invernale

Per vivere il massimo del divertimento invernale è possibile prenotate ora e ricevere uno skipass gratuito per indimenticabili giornate di avventura in pista. La proposta, valida dal 7 al 24 dicembre 2023, prevede un pernottamento di 4 giorni da 804 euro a persona con mezza pensione. Sarà quindi possibile godersi il massimo piacere sciistico e la magia invernale con uno skipass di 3 giorni gratuito per il comprensorio sciistico Skiworld Ahrntal.

Ci sarà quindi modo di innamorarsi della stazione sciistica tra le Alpi Breonie di Levante e le Dolomiti per trascorere una divertente vacanza sportiva con lussuosi momenti di benessere. Il pacchetto prevede anche

Inclusa mezza pensione

Skipass per 3 giorni gratis

Trasferimento sciistico VIP

Panorama della Valle Aurina d'inverno (foto Filippo Galluzzi)

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat

Via Gisse 32 - 39030 Valle Aurina, Alto Adige

Tel 0474670230