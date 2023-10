 Il pranzo della domenica a Roma, ecco dove mangiare tra tradizione e gusto

Osterie, trattorie, ristoranti tradizionali dove poter assaporare i grandi classici della cucina italiana e regionale, ma, soprattutto, della casereccia tradizione capitolina. Roma , città ricchissima di bellezza, storia, cultura e dal passato millenario, da sempre racchiude al suo interno un vero e proprio piccolo-grande universo della ristorazione.

Pranzo della domenica a Roma, viaggio nei ristoranti tipici della Capitale

Scopriamo insieme cinque ristoranti dislocati in altrettante location tipiche della apitale dove poter consumare il tradizionale pranzo della domenica in famiglia vivendo atmosfere conviviali e rilassate e dove gusto e sapori la fanno da padroni.

Pranzo della domenica a Roma, da Numa al Circo Massimo

Per la domenica il ristorante Numa al Circo, a due passi dal Circo Massimo, propone ai clienti un pranzo realizzato con i grandi classici della cucina italiana. Nei duecento metri quadrati distribuiti tra l’interno e il dehors, caratterizzato da un giardino verticale, ci si può accomodare per degustare una selezione dei piatti più celebri del nostro Paese: lasagna, cannelloni, ravioli, brasati, arrosti, agnello al forno con le patate e tanto altro.

Pranzo della domenica a Roma - Numa al Circo, esterno (foto profilo Facebook)
Pranzo della domenica a Roma - Numa al Circo, tavolo
Pranzo della domenica a Roma - Numa al Circo, piatto di amatriciana
Pranzo della domenica a Roma - Numa al Circo, piatto di pasticcini

In cucina Davide Cianetti vuole riproporre il sapore e il profumo della domenica in famiglia con gustose ricette. A chiudere in dolcezza la degustazione del "vassoio di pastarelle", una selezione intramontabile di dolci tipici della domenica.

Numa al Circo | Viale Aventino 20 - Roma | Tel 0664420669

Pranzo della domenica a Roma, a Piramide c'è Osteria Fratelli Mori

Osteria Fratelli Mori è ormai un indirizzo di riferimento per tutti coloro che vogliono assaporare la cucina tipica romana a due passi da Piramide. Negli anni, gli osti Alessandro e Francesco Mori hanno puntato a rafforzare la loro identità ristorativa legata al territorio e alle tradizione culinaria di Roma.

Pranzo della domenica a Roma - Osteria Fratelli Mori, Rigatoni Pajata
Pranzo della domenica a Roma - Osteria Fratelli Mori, piatto di carbonara
Pranzo della domenica a Roma - Osteria Fratelli Mori, tavolata
Pranzo della domenica a Roma - Osteria Fratelli Mori, interno

Osteria Fratelli Mori è un posto adatto per il pranzo della domenica da passare in famiglia o con gli amici. Si parte con gli antipasti, tra i più apprezzati ci sono i fritti, il baccalà mantecato e le polpette di coda; si prosegue con i primi piatti, cacio e pepe, rigatoni all’amatriciana, carbonara. Tra i secondi sono ormai famose le polpette di bollito, la guancia di maialino Iberico, le costolette d’agnello alla scottadito e la trippa alla romana con pomodoro, pecorino e menta. Chiudono il menu i dolci: a papà Mori il merito della ricotta di Ambrogio fatta con ricotta di bufala, scorza di arancia candita e pistacchio caramellato, a mamma Giuliana va una menzione speciale per le sue goduriose torte e crostate fatte in casa, in particolare per quella ricotta e visciole. La domenica, nel periodo autunnale, il menu si arricchisce anche di piatti stagionali fuori menu.

Osteria Fratelli Mori | Via dei Conciatori 10 - Roma | Tel 3313234399

Pranzo della domenica a Roma, a Prati c'è Maledetti Toscani

A Roma, nel quartiere Prati, c’è un piccolo angolo di Toscana. Marco Morzilli e Giacomo Calconi portano avanti con passione le ricette tipiche della cucina toscana da gustare nell’ampia sala interna o nello spazio esterno. Tra le specialità da provare la pappa al pomodoro con stracciatella di bufala, il filetto, l'entrecote, l'immancabile Fiorentina, i pici con crema di zucchine, pecorino e guanciale croccante e le gustose Fettuccine con ragù di cinghiale.

Pranzo della domenica a Roma - Maledetti Toscani (foto profilo Facebook)
Pranzo della domenica Roma - Maledetti Toscani, interno (foto profilo Facebook)
Pranzo della domenica a Roma - Maledetti Toscani, tavolata
Pranzo della domenica a Roma - Maledetti Toscani, piatti

Maledetti Toscani | Via Monte Pertica 45 - Roma | Tel 0637513860

Pranzo della domenica a Roma, a Pinciano c'è Hostaria Po

Anche la domenica nel ristorante di Giorgio de Iulio si possono assaporare i Ten Best, i dieci piatti più rappresentativi, uno per ogni anno dal 2013 al 2022, rivisitati in chiave contemporanea che hanno segnato la storia del locale e che sono stati inseriti da poco in menu, in occasione dei dieci anni di attività. Si parte dal 2013 con il fagottino di pasta fillo alle verdure e taleggio con fonduta di parmigiano e mosto di vino rosso; il 2014 è rappresentato dai gamberoni al lardo e rosmarino su crema di patate e zenzero, mentre il 2015 è l’anno dei paccheri freschi con pesto di pistacchio e gamberi cotti e crudi. Nel 2016 trionfa il tiramisù di Hostaria Po.

Pranzo della domenica Roma - Hostaria Po, esterno (foto profilo Facebook)
Pranzo della domenica Roma - Hostaria Po, tavolata
Pranzo della domenica Roma - Hostaria Po, anatra
Pranzo della domenica Roma - Hostaria Po, piatto di paccheri

Nel 2017 entra in carta un piatto dal respiro più internazionale come il pollo al curry, con riso e verdure al vapore e nel 2018 a farla da padrona è la bistecca di manzo panata e fritta. Si procede nel 2019 con il tortino di mele e cannella con gelato alla crema e si arriva al 2020 con l’amatriciana di gnocchi acqua e farina, guanciale e pecorino. Il 2021 è simboleggiato dalle linguine al nero di seppia, curcuma, lime e crudo di gamberi; il 2022 è presente con l’anatra al fumo di ciliegio, mirto e mirtilli. Una vasta scelta che si aggiunge ai nuovi piatti alla carta.

Hostaria Po | Via Po 118/122 - Roma | Tel 068552016

Pranzo della domenica a Roma, a Campo de' Fiori c'è Hosteria Grappolo D’Oro

È un indirizzo da non perdere l’Hosteria Grappolo D’Oro, locale nel cuore della Capitale dove degustare i piatti della tradizione romana e laziale. Questa osteria è situata tra i vicoletti adiacenti a storici punti d’interesse, come Piazza Navona e Campo de’ Fiori. La cucina è basata su prodotti stagionali e locali, piccoli produttori del territorio e Presidi Slow Food compongono la proposta gastronomica tra tradizione e gusto. Le proposte si dividono tra il menu alla carta che dà spazio alla scelta personale del singolo commensale e il Percorso Romano, una dichiarazione d’amore alla storia gastronomica della Città Eterna con grandi e intramontabili classici.

Pranzo della domenica Roma - Hosteria del Grappolo d'Oro, interno (foto profilo Facebook)
Pranzo della domenica Roma - Hosteria del Grappolo d'Oro (foto Adriana Forconi Studio)
Pranzo della domenica Roma - Hosteria del Grappolo d'Oro, piatto amatriciana (foto Adriana Forconi Studio)
Pranzo della domenica Roma - Hosteria del Grappolo d'Oro, maritozzo (foto Adriana Forconi Studio)

Tra i piatti spiccano le polpette di bollito con salsa verde, i ravioli del giorno, gli spaghetti alla carbonara, i rigatoni all' amatriciana e i tonnarelli cacio e pepe. E ancora baccalà alla romana, agnello alla romana e guancia brasata al cesanese con contorno di stagione. Per chiudere in dolcezza da provare il maritozzo fatto in casa e il tiramisù.

Hosteria Grappolo D’Oro | Piazza della Cancelleria, 80 - Roma | Tel 066897080