Romantiche fughe d'autunno in tre suggestive location d'eccezione

Qual è la stagione ideale per fuggire, anche solo per pochi giorni, dalla città e dalla routine quotidiana per vivere attimi di puro relax, ammirando la bellezza della natura e godendosi il lento incedere del tempo e delle giornate ancora lunghe? L'autunno incarna perfettamente questo periodo e così, attraversando l'Italia, sono stati scelti tre locatio d'eccezione per godere appieno questa stagione, una stagione dai mille colori e profumi.

Fuga d'autunno in tre suggestive location d'Italia

Fuga d'autunno ad Ama Stay - Alto Adige

Situato nella splendida cornice delle Dolomiti, Ama Stay è la destinazione di riferimento per workation e soggiorni ispiratori nelle Dolomiti, resa ancora più indimenticabile grazie alla natura e alla cultura altotesina. Con un design alpino moderno e un'atmosfera calorosa, qui vige il perfetto connubio tra comfort e natura in un’idea di hotellerie del tutto innovativa. Ma l'Ama Stay è più di un semplice albergo: è un luogo di incontro per coloro che desiderano immergersi completamente nelle Dolomiti, è una community, un workation residence, un luogo dove poter pensare e focalizzarsi sul proprio benessere. Un luogo dove lavorare e coltivare le proprie passioni, dove condividere le proprie esperienze. Dal 17 al 21 ottobre Ama Stay annuncia gli Ama Stay Community Days, un evento unico nel cuore delle Dolomiti. Un'esperienza che unisce il networking, la community, l'ispirazione e la bellezza della natura, per offrire un momento di crescita e arricchimento personale.

Ama Stay, esterno 1/4 Ama Stay - rooftoop, piscina 2/4 Ama Stay, interno, bar 3/4 Ama Stay, interno, cucina 4/4 Previous Next

Partecipare agli Ama Community Days significa prendere parte ad un vero e proprio viaggio del sè. Dalla mano di veri esperti, si entrerà in profondità nel complesso tema della salute mentale, creando connessioni e condividendo esperienze nella comunità. Durante queste giornate, saranno organizzate escursioni guidate, lezioni di yoga, meditazioni, workshop, avvincenti talk, attività sportive e momenti di relax, per approfondire la tematica centrale su cui si basano gli AMA Community Days e, allo stesso tempo vivere la community: facendo rete, imparando cose nuove, condividendo conoscenze. Da corollario un eccellente cucina altoatesina, ricca di prelibatezze stagionali.

Ama Stay | Str. Plan de Corones 44 - 39030 San Vigilio di Marebbe (Bz) | Tel 0474431480

Fuga d'amore: Cavoli a Merenda - Lombardia

«Cucinare è come amare: o ci si dedica completamente o si rinuncia». Questo il mantra che spinge Vanessa Viscardi, resident chef di Cavoli a Merenda, a selezionare con cura i sapori che possano arricchire la propria tavola e regalare un’esperienza unica ai propri ospiti.

Ristorane Cavoli a Merenda - vetrata sulla terrazza 1/4 Ristorante Cavoli a Merenda - Vanessa Viscardi e alcuni membri del suo staff 2/4 Ristorante Cavoli a Merenda - interno, tavolata 3/4 Ristrorante Cavoli a Merenda - esterno 4/4 Previous Next

Zucca, frutta secca e frutti rossi animano il menù di ottobre, pensato per dare il benvenuto alla stagione autunnale e i suoi colori. Ad accogliervi, in pieno centro storico di Milano, una splendida terrazza all’interno di un cortile di un palazzo settecentesco ricco di storia e vita, nel quale potersi dedicare alle interamente al piacere delle sensazioni che regalano i piatti di Viscardi. Questo è il viaggio sensoriale offerto da Cavoli a Merenda.

Cavoli a merenda! Il ristorante sulla Terrazza nascosta di Milano | Corso Magenta 66 - 20123 Milano | Tel 3384679513

Fuga d'Autunno: Leonardo Trullu Resort - Puglia

La mission del Leonardo Trulli Resort è quella di offrire soggiorni rallentati, per godere appieno delle esperienze e portare a casa un ricordo indelebile che rimane nel più profondo dell’anima. Vivere un’esperienza su misura, dove l’ospitalità è un valore e non un dovere e dove la professionalità e il fattore umano sono sullo stesso piano. Con queste premesse, Il Leonardo Trulli Resort è pronto ad accogliere i suoi ospiti e fargli vivere una vera e propria fuga d’autunno a tutto tondo, grazie alle numerose attività rigenerative che rendono questa magica location unica nel suo genere. E proprio in autunno, alcuni luoghi diventano ancor più affascinanti grazie ai nuovi sapori del territorio, ai colori e ai suoi aromi. La cucina è sana e privilegia i prodotti freschi a km zero dell’orto, l’olio è nuovo, appena spremuto, il vino novello e le erbe aromatiche sono un’esplosione di profumi. L’impagabile arricchimento donato dai percorsi delle ciclovie naturali che attraversano i borghi della Valle d’Itria, i vicoli bianchi e i Trulli in pietra racchiudono il patrimonio pugliese e si aprono nel verde.

Leonardo Trulli Resort - esterno (foto sito) 1/4 Leonardo Trulli Resort - particolare di alcuni tetti di Trulli 2/4 Leonardo Trulli Resort - piscina 3/4 Leonardo Trulli Resort - piatto 4/4 Previous Next

Culmine dell’esperienza messapica è il rilassamento profondo regalato dal bagno di natura del Leonardo Trulli Resort, un percorso Spa immerso in un giardino privato, per non privare l’anima dei colori e degli odori della natura in autunno. E ancora scrub rigeneranti, saune benefiche, fino ai massaggi all’olio extravergine di oliva spremuto a freddo. Sono infiniti i rituali benessere che propone il resort; ancora più apprezzati dopo una passeggiata in bicicletta ammirando la meravigliosa natura circostante oppure una partita di padel tra gli ulivi del resort. E dopo una mattinata dedicata all’attività fisica, cosa c’è di meglio che rigenerarsi? Rilassatevi, rimanete adagiati sulle postazioni idromassaggio, facendo sì che il corpo assimili le tante proprietà benefiche del magnesio e inali i suoi vapori, donando rilassamento muscolare e portando beneficio a tendini e ossa, attenuando i dolori.

Leonardo Trulli Resort | Contrada Semeraro 107 - 70010 Locorotondo (Ba) | Tel 080 431 6298