  Soggiorni da sogno nella natura per scoprire otto città d'arte in autunno

Un lungo viaggio da Nord a Sud della Penisola, passando per il Centro, alla scoperta di otto città d'arte, otto gioelli d'Italia dove poter vivere intensamente, giorno dopo giorno, la magia dell'autunno, dimorando in incantevoli strutture di accoglienza. Lungo la Penisola da Sud a Nord ecco quindi i più originali hotel per ammirare le città d'arte e le bellezze d'Italia nei colori autunnali. Avvolte dai colori d'autunno, le città d'arte italiane sono infatti la meta ideale per un week end o piacevoli vacanze, visitando musei, chiese, palazzi, per respirarne la storia e il fascino senza tempo.

Viaggio alla scoperta di otto città d'arte d'Italia in autunno

Perché tutto sia perfetto è fondamentale scegliere l'indirizzo giusto per trascorrere un piacevole soggiorno in strutture di charme che, pur essendo vicinissime ai centri storici, sono immerse nella natura. Ecco alcuni tra i più originali hotel per esplorare da sud a nord le bellezze delle città d'arte italiane.

Città d'arte, vacanze d'autunno - Siracusa

Patrimonio dell'Umanità Unesco, Siracusa è una città ricca di testimonianze di un solenne passato nelle architetture e nei vicoli del centro storico. Un viaggio nell'arte, dagli splendidi siti archeologici, all'Isola di Ortigia, vero e proprio museo a cielo aperto. E poi il Teatro Greco, l'Orecchio di Dioniso - antica cava dallo straordinario effetto acustico - la Piazza del Duomo dal fascino barocco, Piazza Archimede.

Città d'arte d'autunno - Siracusa, Ortigia

Luoghi da scoprire partendo da Borgo di Luce I Monasteri, alle porte di Siracusa, struttura di Mira Hotels & Resorts, nell'affascinante perimetro di quello che è stato un monastero benedettino e poi la dimora di nobili famiglie: 102 camere e suite, che gettano lo sguardo sull'orizzonte rurale, sui giardini o sui patii interni dell'ex-monastero. La magia si completa con la piscina esterna e con Zagara SPA, santuario del benessere olistico.

Borgo di Luce I Monasteri, veduta aerea

Borgo di Luce I Monasteri | Traversa Monasteri di Sotto 3 - 96100 Siracusa (Sr) | Tel 0456279693

Città d'arte, vacanze d'autunno - Lecce

Cuore pulsante del Salento, Lecce incanta con il suo centro storico barocco, i colori della terra, e il mare splendido alle sue porte. Ha uno stile inconfondibile, con i suoi monumenti di età romana e soprattutto gli straordinari edifici del Seicento, dal caratteristico colore della pietra locale che tende al biondo: ed ecco Piazza del Duomo, l'imponente cattedrale, il Campanile.

Città d'arte d'autunno - Lecce, Piazza Duomo

E poi il Teatro Romano, il Castello di Carlo V, fino al Teatro Politeama greco, gioello barocco nel cuore della città. Da visitare in tutta la sua unicità soggiornando all'Acaya Golf Resort & Spa (LE) che capitalizza l'esperienza di Mira Hotels & Resorts, aprendo il concetto di ospitalità alle esperienze dell'enogastronomia, del wellness e dello sport. Le 97 camere dal design raffinato sono immerse in 120 ettari di meraviglie dominati dagli ulivi.

Acaya Golf Resort & Spa, veduta aerea

MIRA Acaya Golf Resort & SPA | Strada Comunale di Acaya, Km 2 - 73029 Acaya (Le) | Tel 0832861385

Città d'arte, vacanze d'autunno - Spoleto

Più di 2000 anni di arte, storia e cultura rendono Spoleto (Pg) un luogo di bellezze uniche nel paesaggio umbro, circondata da uliveti e vigneti.

Città d'arte d'autunno - Spoleto

Il Duomo, la cui facciata è impreziosita da un grande mosaico bizantineggiante, domina maestoso, aprendo la vista alle altre perle artistiche della città, un viaggio fra forme romane, medievali, gotiche e barocche, dalle Chiese di San Paolo e di San Pietro, fino al possente Ponte delle Torri, alla Rocca Albornoziana, al Museo Archeologico. A pochi km il borgo medievale di Campello Alto: immerso nella natura, al Relais Borgo Campello si vive un'esperienza di bellezza, fra funzionalità e comfort moderni in un viaggio fuori dal tempo, un luogo in cui riconnettersi con la natura e rilassarsi nella private SPA.

Relais Borgo Campello - vista aerea

Relais Borgo Campello | Via Palazzetto 1 - 06042 Campello Alto (Pg) | Tel 3285986170

Città d'arte, vacanze d'autunno - Modena

Città dalle mille sfaccettature, Modena, in Emilia Romagna, è terra di motori, di arte, cultura e sapori. Passaggiando nel suo centro storico si incontra la Ghirlandina, per i modenesi il campanile più bello del mondo, il Duomo, prezioso esempio di romanico padano Patrimonio dell'Umanità Unesco; e poi Piazza Grande, l'imponente Palazzo Ducale, le Gallerie Estensi ricche di capolavori, il Museo Ferrari.

Città d'arte d'autunno - Modena

Una terra tutta da scoprire, soggiornando all'Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), a pochi km da Modena e Maranello, luogo di stile, eleganza ed ospitalità con un fitness center e un centro wellness di 400 mq dove rilassarsi. ALTO è l'innovativo e sofistcato rooftop restaurant e la cena è servita sul tetto, avvolti dal panorama degli Appennini.

Executive Spa Hotel - esterno

Executive Spa Hotel | Circondariale S. Francesco 2 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) | Tel 0536832010

Città d'arte, vacanze d'autunno - Parma

Ricca di capolavori, dal Duomo, al Battistero, al Complesso monumentale della Pilotta e al suo prezioso Teatro Farnese, Parma accoglie i visitatori in un'atmosfera che evoca una piccola Parigi e rimanda ai suoi trascorsi ducali con Maria Luigia d'Austria. È città della musica e del Teatro Regio, delle melodie di Giuseppe Verdi ma anche Città Creativa Unesco per la Gastronomia e capitale della Food Valley, patria di eccellenze italiane nel mondo, come il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, il Culatello di Zibello.

Città d'arte d'autunno - Parma, piazza Duomo (foto Comune di Parma)

Per visitarla il punto di partenza migliore non può che essere l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), castello trecentesco vicino al fiume Po che ospita le cantine di stagionatura del Culatello più antiche al mondo, ed è il regno della cucina gastrofluviale di Massimo Spigaroli.

Antica Corte Pallavicina - veduta aerea

Antica Corte Pallavicina | Strada Palazzo due Torri 3 - 43016 Polesine Parmense (Pr) | Tel 0524936539

Città d'arte, vacanze d'autunno - Brescia

Brescia, città della Mille Miglia, è una rivelazione di tesori, ancora poco conosciuti ma preziosi in un percorso storico che affonda le radici nell'epoca romana e longobarda. Il Parco Archeologico romano è Patrimonio dell'Unesco, il Complesso di Santa Giulia cela capolavori. Passeggiando per le sue vie si incontrano affascinanti luoghi d'arte, Piazza della Loggia, il Castello, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Teatro Grande.

Città d'arte d'autunno - Brescia, centro storico

Una città da scoprire soggiornando al Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo (BS), borgo tra gli ulivi nel cuore della Franciacorta: 29 splendide camere e suite di charme, con travi a vista, pavimenti in cotto, tappetti antichi per un'atmosfera senza tempo da cui ammirare il lago di Iseo fino a Monte Isola.

Romantik Hotel Relais Mirabella - veduta aerea

Relais Mirabella | Via Mirabella 34 - 25049 Iseo (Bs) | Tel 0309898051

Città d'arte, vacanze d'autunno - Treviso

Situata nel cuore del Veneto, Treviso è una città ricca di storia. All'intero delle sue antiche mura sono racchiuse meraviglie artistiche come il Duomo che conserva la famosa Pala dell'Annunciazione di Tiziano, i Musei civici, il Palazzo del Podestà con la Torre civica e la Loggia dei Cavalieri; Piazza dei Signori è una scoperta.

Città d'arte d'autunno - Treviso, centro storico

Passo dopo passo Treviso, attraversata dai fiumi Sile e Cagnan, che le regalano un fascino romantico, si svela, con le sue case porticate e le facciate affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli. Per il soggiorno, luogo ideale è il Romantik Relais d'Arfanta di Tarzo (TV), con le 7 esclusive suite, il centro wellness, piscina panoramica e cantina privata, immerso nel cuore del Patrimonio dell'Umanità Unesco abbracciato dai filari del Prosecco Superiore DOCG.

Romantik Relais d'Arfanta - esterno

Romantik Relais d'Arfanta | Via Molinetto 18 - 31020 Arfanta - Tarzo (Tv) | Tel 0438933861

Città d'arte, vacanze d'autunno - Venezia

Città d'arte per eccellenza, Venezia con la sua laguna è tutta da scoprire: perdersi nel labirinto di calli, canali, campi e piazze dagli scorci romantici, lasciarsi cullare dal fruscio delle gondole, navigare sul Canal Grande con i suoi palazzi rinascimentali. E poi arrivare in Piazza San Marco, scoprire la meraviglia della Basilica, impreziosita dai mosaici bizantini, e del Palazzo Ducale, il ponte dei Sospiri, ammirare l'Isola di San Giorgio e della Giudecca.

Città d'arte d'autunno - Venezia, Ponte di Rialto

Raffinata, misteriosa, Venezia è un viaggio tutto da vivere, partendo dal Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Ponte (VE), una delle storiche Ville Palladiane Patrimonio dell'Umanità Unesco sulla Riviera del Brenta. Immersa in un grande parco, si respira un'atmosfera romantica, con camere, suite e spazi arredati in stile veneziano fra stucchi, affreschi di pregio e grandi specchi. Ambienti che riportano le lancette dell'orologio ai tempi in cui grandi personaggi come Galileo Galilei, Napoleone Bonaparte, George Gordon Byron e Giacomo Casanova soggiornarono in questa elegante residenza.

Romantik Hotel Villa Margherita Mira, interno

Romantik Hotel Villa Margherita Mira | Via Nazionale 416/417 - 30034 Mira (Ve) | Tel 0414265800