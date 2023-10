Un'oasi di gusto e di tendenza culinaria nel cuore della Capitale, a soli pochi passi dalla Fontana di Trevi. The Rome Edition, struttura di accoglienza innovativa e di design ha recentemente stretto una sinergia culinaria con Paola Colucci. Le ha infatti affidato la guida delle cucine di Anima, il signature restaurant della struttura di accoglienza, dotata anche di un rooftop bar e di due cockail bar dal design all'avanguardia. Per l'occasione tutti gli spazi apriranno quindi per la prima volta i battenti.

The Rome Edition - Paola Colucci guiderà il ristorante Anima (foto sito e profilo Facebook)

The Rome Edition apre Anima con Paola Colucci

The Rome Edition annuncia quindi l'apertura del proprio ristorante e dei suoi bar: il signature restaurant Anima, diretto dalla rinomata cuoca romana Paola Colucci, la terrazza The Roof, e The Garden, uno spazio verde all'esterno che accoglie anche chi non è ospite dell'hotel. La struttura svela inoltre il pluripremiato Punch Room, esclusivo bar Edition di ispirazione speakeasy, e il Jade Bar, intimo cocktail bar con soli 12 posti a sedere. Nel complesso, i diversi outlet formano una destinazione nella destinazione, offrendo un'esperienza del tutto coinvolgente presso The Rome Edition, la più recente apertura del brand Edition e la sua prima iniziativa imprenditoriale in Italia.

The Rome Edition e la filosofia culinaria di Paola Colucci

Nel cuore della Capitale, Anima offre una cucina mediterranea moderna, al tempo stesso italiana e con una visione internazionale. Roma è una città nota per il cibo e la cultura, e Paola Colucci apporta il proprio bagaglio di esperienze e gusto eccezionali, dirigendo la cucina e l'offerta enogastronomica di tutto l'hotel. Colucci ha aperto il suo primo ristorante, Pianostrada, nove anni fa a Trastevere, insieme alla migliore amica e socia Chiara Magliocchetti e alle proprie figlie, Alice e Flaminia Spognetta. Riconosciuta come una delle cuoche più intuitive di Roma, Colucci crede fermamente nell'emozionalità del cibo e nell'importanza dell'interazione con i propri ospiti: anche per questo la cucina del The Rome Edition è a vista, schermata da un vetro ambrato, per consentire lo scambio sociale e la connessione tra la cucina e gli ospiti a tavola.

Situato al piano terra dell'hotel, il ristorante Anima trova espressione nei piatti preparati da Colucci. Influenzato dalle cucine tipiche delle regioni italiane, il menu alla carta prevede proposte che rispettano la stagionalità degli ingredienti locali. Gli ospiti possono fare esperienza di sapori sorprendenti in piatti esemplari, tra cui i famosi spaghetti “Benedetto Cavalieri” con datterini freschi infornati, ricotta affumicata, scorza di limone, parmigiano 36 mesi e basilico.

«Sono molto entusiasta di far parte della famiglia Edition - ha dichiarato Colucci - Il mio desiderio è quello di creare armonia tra il cibo e le bevande, di proporre abbinamenti sempre nuovi nel miglior modo possibile. Il fine è un'offerta completa che coinvolga tutti i sensi. L'atmosfera che vorrei ricreare in Edition è quella che meglio mi rappresenta e che si riflette nel brand. In tutto c'è una raffinatezza informale. La direzione è verso la bellezza e l'eleganza, senza mai abbandonare semplicità e naturalezza». Anima ospita a sedere fino a 120 persone, estendendosi su un giardino privato esterno, aperto per colazione, pranzo e cena. A colazione, gli ospiti possono scegliere tra un menu alla carta o la proposta di piatti dolci e salati della cuoca, tra cui la torta fatta in casa del giorno e la crostata di visciole e ricotta. Per una formula più leggera, gli ospiti possono abbinare un espresso al maritozzo, la tipica brioche con panna montata.

The Rome Edition e il menu di Alma

Disponibili sia per gli ospiti dell'hotel che per i visitatori esterni, i menu del pranzo e della cena offrono pietanze classiche con un tocco moderno, ispirate ai prodotti tipici genuini e stagionali per i quali Roma è rinomata in tutto il mondo. Gli ospiti possono assaporare piatti come il vitello in salsa tonnata con tonno pinna gialla crudo, capperi di Pantelleria e cialde di pane, e la mazzancolla nel fiore di zucca, con stracchino, menta e scorza di limone. Per dessert, dolci ispirazioni italiane tra cui il signature dessert con gelato all'alloro, biscotto alla nocciola, visciola, limone, spuma al latte e miele. La ricercata drink list del ristorante si allinea perfettamente con le influenze e gli ingredienti mediterranei del menu. Annovera cocktail a base di superalcolici, come il signature Anima Rosa con tequila Casamigos blanco, cranberry, pepe rosa, lime e agave; una carta dei vini pensata per esaltare ogni pasto, con particolare enfasi sui nazionali ma che abbraccia anche Francia, Nuova Zelanda, Argentina e Germania. Non mancano aperitivi, dry sour e alcolici quali tequila e mezcal, whisky, vodka, gin e rum, oltre a una scelta a rotazione di amari e grappe più corposi.

The Rome Edition - Paola Colucci (foto profilo Facebook)

Tra i piatti forti del menu, il croissant salato con insalata di pollo agli agrumi, maionese alla senape, lattughino, menta e rucola, e piccoli piatti come il couscous con battuta di pomodoro fresco, ricotta salata, pinoli tostati, menta e scorza di limone e la focaccia con composta di fichi, prosciutto crudo di Bassiano e basilico. Composto da classici e nuove creazioni, il menu offre una lista di cocktail modernisti ispirati ai giardini italiani e al Mediterraneo, aperitivi, cocktail a base di vino, liquori infusi, bevande a bassa gradazione alcolica e analcolici. Tra gli highlight il Ciao Bambola! a base di vodka Ketel One, pera, limone, zenzero, viognier cordial e prosecco, il The Secret Garden con pisco infuso alla salvia e ananas, cardamaro, limone, seltzer e schiuma, il Tommaso Swizzle con Himbrimi Old Tom gin, menta fresca, vermouth infuso allo zenzero e citronella e tè alla rosa oolong, oltre ad altri allettanti cocktail, vini, soft drink e una selezione di bevande calde. Dalle 18.30 inoltre ospiti dell'hotel ed esterni possono riunirsi nel The Garden per l'aperitivo, godendo di un'ampia selezione di drink, tra cui il mitico Ciao Bambola! oltre ad aperitivi, vini e bibite. Non mancano piccoli piatti come la focaccia con composta di fichi, prosciutto crudo di Bassiano e basilico e le pizzelle con carpaccio di pomodori cuore di bue, mozzarella di bufala e basilico. The Garden offre un mix unico di design, gastronomia e mixology.

The Rome Edition e gli ambienti di Anima

Anima si divide in tre ambienti: la sala blu Yves Klein, la sala Chartreuse e The Garden. In un'abbondanza di piante, la sala blu Yves Klein è arredata con tavoli in rovere bianco con piedistallo a tulipano in ottone spazzolato e poltrone in rovere chiaro, una banquette in rovere bianco e, sotto i tavoli, tappeti in velluto blu Yves Klein. Le nicchie in travertino a poro aperto con porte-finestre in bronzo permettono agli ospiti di affacciarsi sul giardino illuminato in modo spettacolare. Una serie di otto dipinti blu nello stile di Rothko, commissionati a Johina Garcia-Concheso, adorna le pareti insieme a un'antica cornice Luigi XV in foglia d'oro e a uno specchio blu Yves Klein personalizzato. La sala Chartreuse invita gli ospiti ad accomodarsi attorno a tavoli in rovere bianco con base a tulipano in ottone spazzolato e poltrone in rovere chiaro con velluto chartreuse. Su ogni tavolo, un lampadario in alabastro di Emmanuel Levet Stenne. La cucina a vista, in acciaio inox e piastrelle italiane smaltate di colore bianco, è filtrata da un'apertura in vetro ambrato che rivela un piano di lavoro smussato in travertino bianco con fronte in rovere bianco. Sulla parete lunga di questa sala sono esposte 115 fotografie in bianco e nero del famoso paparazzo Elio Sorci, per gentile concessione dell'Archivio Camera Press.

The Rome Edition - The Garden, particolare (foto sito)

Elio Sorci è stato uno dei primi “paparazzi”, termine coniato da Federico Fellini per il suo film La Dolce Vita. Sfruttando l'interesse del mondo per il glamour e l'edonismo nella Roma degli anni Cinquanta, Elio Sorci ricercò e catturò immagini spontanee di celebrità, parte di un nuovo movimento di fotogiornalismo. L'ampio giardino lussureggiante è sia cortile che spazio per la ristorazione e si sviluppa su tre ambienti, con più di 400 piante e una cascata di rampicanti sulla facciata. Un'imponente tettoia in bronzo sovrasta divani in teak e arredi indipendenti, illuminati da lanterne disposte all'italiana, che regalano l'atmosfera di un tradizionale giardino romano. The Garden rende nuovamente freschi sapori già familiari al palato, proponendo per tutto il giorno un menu che offre sia classici della cucina sia piatti con un nuovo approccio elegante e raffinato alla creatività. Lo spazio ospita da un lato posti a sedere per vivere Anima all'esterno e dall'altro una rilassante piazza aperta tutto il giorno, con disponibilità di piatti leggeri dalla mattina fino a tarda sera, accompagnati da bevande a base di vermouth, agrumi mediterranei e bacche fresche.

The Rome Edition e Paola Colucci

Paola Colucci è co-fondatrice e Head Chef di Pianostrada, ristorante che ha visto la luce il 14 maggio 2014 a Trastevere, in uno dei più storici quartieri romani. Colucci ha iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione nel settore sanitario per poi passare al mondo della finanza, dove ha lavorato per circa 23 anni. Nonostante il percorso professionale, la passione per la cucina è sempre stata protagonista della sua vita. Colucci utilizza ricette tramandate da generazioni della sua famiglia e lavora con le figlie, e con la business partner, nei suoi ristoranti a conduzione femminile.

The Rome Garden e i suoi bar esclusivi

Al piano terra, due bar esclusivi sono pensati per diventare riferimenti per la mixology a Roma: Punch Room e Jade Bar. Situato al settimo piano, The Roof regala una vista panoramica sulla Capitale e sui suoi monumenti. Presenta una piscina in travertino, circondata da lettini. Non manca un'ampia area bar, dove Colucci propone piatti crudi e cotti ispirati al suo amore per il Mar Mediterraneo, insieme a cocktail con note agrumate, erbe e amari, che contribuiscono a creare un menu autenticamente italiano. Punch Room, esclusivo signature concept di Edition, è un bar pluri-premiato ispirato agli speakeasy, che segue fedelmente lo standard definito dagli Edition di tutto il mondo. Nati nel XVII secolo, i punch utilizzavano i nuovi ingredienti scoperti sulle rotte commerciali: le cinque basi tradizionali davano risalto agli alcolici dall'Europa e dalle colonie, alle spezie e agli agrumi dall'Africa e dall'Oriente, al tè dalla Cina e dall'India e allo zucchero dalle Indie. Dimostrazione dell'abilità della mixology, Punch Room fa rivivere l'antico approccio al punch e lo porta ai giorni nostri.

The Rome Edition - The Punch Room, particolare (foto sito)

Il menu dei cocktail è stato curato da Lorenzo Aiello, Head Bartender della Punch Room al The Rome Editon. Tra i punch d'autore figurano il Passo Dopo Passo, a base di vermouth bianco infuso alle drupacee, amaro Nonino, sherry Amontillado, dragoncello, sencha e limone chiarificato e lo Scirocco a base di cognac Vsop, albicocche essiccate, cannella, cachaça, acqua di fiori d'arancio, pepe di Giamaica e zenzero. Nella Punch Room anche deliziosi assaggi come le Crocchette di Patate con alici del Cantabrico, gel al limone e finocchio selvatico e la Cacio e Pere con toma di capra, pere alle spezie, miele, pepe selvatico e sfoglia croccante al sesamo o anche, per qualcosa di dolce, i Petit Fours, ossia una tartelletta di crema e frutti rossi, choux au chocolat, cheesecake esotica e babà. I rivestimenti delle pareti e del soffitto si ispirano ai classici club privati inglesi. Nel bar in legno di noce scuro, con il camino in marmo Rosso Levanto e le poltrone custom in palissandro e pelle marrone, si può conversare sotto luci soffuse: è uno spazio conviviale, un luogo dove rilassarsi sui divani in velluto color amaranto, sperimentando i cocktail Punch che esplorano l'influenza dell'Impero Romano.

Destinazione intima dedicata alla mixology di alto livello, Jade Bar è un'esperienza elevata e unica per veri intenditori. Tecniche avanzate creano un caleidoscopio di cocktail a partire da una gamma limitata di alcolici e ingredienti stagionali, dando origine a una galleria di gusto, rinnovata tre volte l'anno.Ogni menu è incentrato su una manciata di ingredienti, utilizzando questo limite per esplorare le diverse espressioni di tali sapori. Il menu propone cocktail alcolici, chiarificati e a basso contenuto alcolico, con sfumature di gusto quali il liquore di agave, la fragola, l'uva, la pesca, il pomodoro e altri ancora. Tra i cocktail spiccano il Santa Margarita con tequila Casamigos blanco, lime, cardamomo, Licor 43 e agave; il Pomodoro!, blend di tequila Casamigos reposado, vermouth alla pesca e pomodoro, genziana e acqua di pomodoro; e il Nuovo In Città con Bacanora, lime, cordiale al lampone e peperone rosso, peperoncino poblano e schiuma.

The Rome Edition - the Jade Room, particolare (foto sito)

L'esperienza unica del Jade Bar è un'ode alla passione romana per la valorizzazione di quanto di meglio offre la natura. Marmo verde antico dal pavimento al soffitto, con accenti di ottone satinato e oro, impreziosisce un luogo riservato simile a uno scrigno. Gli ospiti sono invitati a trascorrere il tempo libero su divanetti in velluto color smeraldo e ammirare le sculture ispirate a Jeff Koons, godendo di un'offerta senza precedenti. The Rome Edition rilette l'eleganza e la raffinatezza della città in cui sorge. Gli ospiti dell'hotel fanno esperienza di elementi della tradizione italiana perfettamente combinati con lo stile moderno tipico di Edition attraverso la così sapientemente curata offerta di cibi e bevande.

The Rome Edition e il Punch Room

Il primo riferimento al punch risale al 1632, circa 200 anni prima dell'avvento dei cocktail. I più popolari tra questi oggi si compongono di tre o quattro ingredienti, ma si fondano però sui cinque pilastri del gusto che costituiscono la struttura centrale delle ricette dei punch: alcol, agrumi, dolcificante, tè e spezie. Grande era l'apprezzamento per gli ultimi due ingredienti, a cavallo del XVIII secolo, quando il punch da bevanda dei marinai si trasformò in un fenomeno mondiale. La popolarità del punch si è affievolita nel corso degli anni ma la riscoperta di questa struttura ancestrale ha dato vita a una nuova ondata di innovazione da parte dei mixologist del XXI secolo della Punch Room.

Punch Room è un innovativo concetto di mixology bar, che offre punch cocktail realizzati in modo unico, con un servizio personalizzato e caloroso. Concetto fondato su due pilastri della bar experience all'epoca non rappresentati sulla scena mondiale: il punch come categoria di cocktail e un'esperienza di bar intima e conviviale, incentrata sulla condivisione del punch e su uno stile di ospitalità di alto livello. La prima Punch Room ha aperto a Londra nell'autunno del 2013 ed è stata un successo inarrestabile, catapultando il bar ai vertici della scena internazionale dei cocktail e ponendo le basi per le aperture a Shanghai e Barcellona nel 2018, a Madrid e Tampa nel 2022 e a Roma nel 2023.

Se ognuna di esse è dedicata all'arte del punch, il brand è altresì impegnato a creare un punto di vista locale per ogni menu legato alla storia culinaria della destinazione. Attraverso iniziative socialmente responsabili, partnership, momenti di guest bartending, attivazioni pop-up e riconoscimenti del settore, Punch Room e i talentuosi bartender stanno elevando il profilo del punch, facendo rivivere un approccio antico alla mixology e portandolo ai giorni nostri.

The Rome Edition e il bartender Lorenzo Aiello

Lorenzo Aiello ha iniziato il percorso di bartender nella propria città natale. Dopo più di un anno, ha deciso di lasciare l'Italia e di stabilirsi ad Amsterdam, trovando una guida nel primo mentore, il rinomato capo barman Melqui, che dirigeva il cocktail bar Bosinc. Sotto la sua tutela, Aiello ha appreso come espandere la propria mentalità e promuovere la creatività nella mixology. Successivamente, il suo percorso professionale lo ha portato a Dubai presso l'Hendricks Bar del Four Seasons e Jumeirah Beach. Tornato in Italia, si è stabilito presso il ristorante romano Baccano che, ottenendo un ranking nella prestigiosa classifica Top 50 Best Bars, ha segnato per Aiello un significativo traguardo.

Il capitolo successivo si è svolto presso lo speakeasy romano Club Derrière, collaborando con Matteo Siena. Attualmente, Lorenzo Aiello è Head Bartender della Punch Room al The Rome Edition, sotto la sapiente guida di Riccardo Di Dio Masa, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una cultura contemporanea del bere a Roma e in Italia. Curioso di conoscere l'essenza del punch e desideroso di condividere le sue conoscenze su alcolici, bartending, viaggi e cibo.

The Rome Edition, il progetto

Concepito, ideato e progettato dal visionario imprenditore Ian Schrager, realizzato e interpretato dal Gruppo Statuto, che ne è proprietario, con le sue 91 camere The Rome Edition stabilisce un nuovo standard nella Capitale. Raffinatezza, attenzione ai dettagli, ricercatezza ed estetica di alto design lo rendono un luogo di incontro per romani e viaggiatori.

Situato in una delle zone più invidiabili di Roma, l'hotel si trova a pochi passi da via Veneto, immortalata ne La Dolce Vita e icona del fascino italiano in tutto il suo splendore. Nelle immediate vicinanze si trovano attrazioni quali Piazza Barberini, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e i sempre incantevoli giardini di Villa Borghese.

The Rome Edition

Salita di S. Nicola da Tolentino 14 - 00187 Roma

Tel 0645249009