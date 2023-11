Cortina e Dolomiti, tra paesaggi da amare e tradizioni da scoprire

Un luogo simbolo dell'ospitalità d'alta quota italiana, dalla storia turistica pluricentenaria e immortalata in diverse pellicole iconiche. Cortina d’Ampezzo, circondata dalle vette dolomitiche patrimonio dell'Unesco, si conferma come meta d'elitè per gli appassionati di natura, sport invernali e cucina tipica di alto livello, ma anche per chi cerca avventura e relax.

Impianti di risalita Ski Tofana

Famiglia Apollonio, da 135 anni nel cuore di Cortina

La tradizione di ospitalità della Famiglia Apollonio compie 135 anni, inserendo l'Hotel Cortina tra i più antichi alberghi della località dolomitica. Una mostra fotografica di immagini storiche in bianco e nero celebra l’anniversario negli spazi del suo ristorante che comunica con il celebre Cocktail Bar, incarnando l'evoluzione perfetta della Dolce Vita con il delicato e naturale passaggio dal momento dell'aperitivo al pasto principale.

Gli esterni dell'Hotel Dolomiti

La struttura, che conserva ancora la scala lignea novecentesca in stile liberty, è protagonista di un'innovazione continua, ma è riuscita a mantenere l'atmosfera di un ambiente in tradizionale stile ampezzano, con legni antichi decorati da motivi floreali e accessori in ferro realizzati da maestri locali.

Cortina, un patrimonio da film

Vacanze di Natale, invece, compie "solo" 40 anni e il ristorante Baita Piè Tofana, tra i luoghi che hanno fatto da set alle celebri riprese del film dei Vanzina, splende più che mai. Rivisitato con spirito contemporaneo, il ristorante-baita è un pezzo di storia di Cortina, dedicato agli amanti della cucina, del vino e della montagna. Dalla terrazza si ammirano le Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Unesco e, ai loro piedi, alcune tra le famose piste dei Mondiali di sci alpino.

Baita Piè Tofana, un posto iconico nel cuore delle Dolomiti

Nel cuore del ristorante si trova il camino, abbracciato da un tavolo attorno a cui è naturale condividere per creare nuovi ricordi. Non solo l’iconico cinepanettone, immersi tra i paesaggi da cinepresa Patrimonio Mondiale dell’Unesco delle Dolomiti venete, ci sono altri luoghi iconici del cinema mondiale: è possibile infatti muoversi sulle orme di 007 attraverso i set di ieri e oggi, fino ad arrivare lungo i canali di Venezia, la città che vide sbocciare il vero amore dell’agente segreto più celebre della storia cinematografica. L’emozione di volare tra le vette della Regina delle Dolomiti, sfiorando dall’alto con lo sguardo i luoghi di incredibili azioni rocambolesche, prima di atterrare e vivere una sequenza di momenti è possibile solo qui.

Dolomiti, un viaggio nel gusto tra terra e cielo

Vivete l’esperienza di volare in elicottero sulle splendide cime dolomitiche con arrivo presso un rifugio, dove si terrà la degustazione ad alta quota con un sommelier locale per scoprire alcuni dei migliori vini della regione: uno spumante, un vino bianco e due vini rossi della regione Veneto oppure della regione Trentino-Alto Adige. A seguire pranzo in Rifugio e ritrovo con una guida alpina locale per un’escursione alla scoperta delle Dolomiti, dei suoi incantevoli panorami e della sua storia e infine trasferimento fino al punto di partenza. Fluttuare nell’aria sopra le vette delle Dolomiti può anche regalare un’indimenticabile esperienza visiva per chi sceglie di ammirarle da una mongolfiera.

In mongolfiera sopra le cime dolomitiche

Di primo mattino, infatti, è possibile ammirare la bellezza di un territorio senza eguali, illuminato dai primi raggi di sole, consapevoli che l’itinerario di ogni volo è unico. A seconda dei venti si è trasportati sopra alcune delle montagne più maestose della catena, per conoscerle da una prospettiva nuova ogni giorno, con una luce diversa in ogni istante: un modo unico per lasciarsi sorprendere dalle meraviglie della natura. Le Dolomiti, tuttavia, non sono solo suggestivi paesaggi: anche la cucina sa conquistarsi il suo spazio permettendo a chi le visita di imparare a cucinare tre piatti tradizionali con uno chef locale che svelerà alcuni dei segreti della cucina ladina del luogo. Si tratta di un'esperienza a 4 mani, con un menù di degustazione finale di 3 portate. Alcuni dei piatti che possono essere cucinati sono, ad esempio, Canederli, Strudel, Gnocchi e Kaiserschmarrn. Quale modo migliore per entrare e muovere i primi passi nella cultura enogastronomica di questo meraviglioso luogo patrimonio mondiale Unesco?

Cortina, un giusto mix tra avventura e relax e gusto

Per gli amanti dell’aria aperta e dell’attività fisica e del buon gusto è da non perdere l’Alajamo experience. Il giorno dell’arrivo si comincia con una cena di benvenuto con menù degustazione presso il ristorante Alajmo Cortina. Il mattino seguente l’esperienza continua con una ciaspolata in quota in compagnia di una guida alpina, per raggiungere una baita tradizionale in cui gustare una merenda con prodotti gourmet selezionati Alajmo. Dopo l’escursione con ciaspole o sci d’alpinismo si raggiunge il rifugio, dalla cui terrazza è possibile ammirare le Dolomiti e Cortina d’Ampezzo.

Lezioni di cucina ladina, lo strudel

Qui potrete concedervi un momento di relax assaporando un aperitivo immersi nell’acqua calda della in vasca botte all’aperto: l’ideale per riprendere le forze. Un’ottima bottiglia di vino affiancherà alcuni assaggi di salumi e formaggio locale, per deliziare il palato e rendere ancor più piacevole l’attesa del tramonto sulle Dolomiti. A seguire, cena gourmet in Rifugio. Per chi ancora non fosse sazio dei sapori ladini delle Dolomiti il tradizionale caseificio Piccolo Brite di Cortina d'Ampezzo offre l'esperienza di un vero e proprio laboratorio caseario: gli ospiti visiteranno il caseificio e la cantina con il casaro e proveranno in prima persona a fare il proprio formaggio, dalla cagliata alla sua ruota di formaggio. Al termine dell'attività gli ospiti potranno godere di una degustazione dei prodotti.