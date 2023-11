Brunico, in Alto Adige, si illumina di magia natalizia con i mercatini

È la meta ideale per trascorrere le vacanze natalizie e godersi a pieno quello che la montagna può offrire: sport invernali, romantiche passeggiate, viste mozzafiato, buona cucina e tutto il fascino del tradizionale Avvento alpino. Si tratta della regione turistica del Plan de Corones, nel cuore della Val Pusteria, in Alto Adige, che apre il 25 novembre. Rinomata per ospitare uno dei comprensori sciistici più moderni dell'arco Alpino, è una regione turistica unica, con tante proposte per tutta la famiglia, per divertirsi e rilassarsi.

Il tipico Corno delle Alpi suonato durante i mercatini

Nel periodo invernale Brunico è il luogo per eccellenza dove respirare e vivere una magica atmosfera natalizia. Dal 24 novembre torna il tipico mercatino di Natale con tutta la sua vivacità e le sue peculiarità. Ai piedi della poderosa cima innevata del Plan de Corones, 26 graziose casette di legno animeranno il centro storico e le strade illuminate a festa. Dal vin brûlé fumante ai dolcetti tipici, i profumi e i sapori autentici del territorio promettono di conquistare grandi e piccoli, dopo aver trascorso una bella giornata in sci sul Plan de Corones. Tante le specialità e le prelibatezze presenti, ma oltre a quelle culinarie saranno tantissime altre le tentazioni a cui potrete cedere per gli acquisti natalizi.

La bancarelle nel centro di Brunico

Il mercatino di Brunico sarà ricolmo di preziose idee regalo, come oli essenziali, prodotti naturali biologici a base di erbe e capi artigianali in loden, tessuto di lana caratteristico dell'Alto Adige. Di sicuro, uno dei protagonisti indiscussi sarà l'artigianato artistico, che ogni anno sa come farsi notare e apprezzare per le sue unicità. Nel “fienile natalizio” tessiture autoctone tradizionali richiameranno l'attenzione con la loro maestria e non mancheranno cori e gruppi di fiatisti ad intonare coinvolgenti musiche natalizie. Anche la storica Via Centrale, con i suoi bei negozi, le enoteche e i caffè, coniuga elementi tardo medievali e barocchi ed è perfetta per curiosare e chiacchierare.

Plan de Corones, attività per grandi e piccini

Per rendere il clima ancora più accogliente e festoso, ci saranno varie attività incentrate sul tema del presepe e una serie di iniziative rivolte ai più piccoli, come la sfilata di San Nicolò il 6 dicembre e il nuovo Profumo Natalizio di Brunico. Molto caratteristico è anche Niederrasen, nella Valle di Anterselva, che invita i turisti nel suo "Natale nel Parco". Valdaora risplende nel periodo dell'Avvento con luci d'atmosfera, uno zoo e la mostra "holzART". Nel "bosco d'inverno" ci sono niggilan, vin brulé e brulè di mela da gustare ascoltando i cantori.

Plan de Corones, gli appuntamenti

I mercatini di Natale nella Valle di Anterselva saranno accessibili nei weekend dell'8, 9, 16, 26, 27 dicembre e 5 e 6 gennaio 2024. L'Avvento di San Vigilio, dal 6 dicembre al 23, riscalderà tutti con vin brulé, punch e piccoli dolcetti, musica d'atmosfera e un bel programma di supporto. Da non perdere l'evento Suoni invernali natalizi nella foresta invernale, nei weekend dell'8 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio 2024.