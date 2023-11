Dove dormire immersi tra storia e natura? Al Romantik Hotel Villa Margherita

In passato le ricche famiglie veneziane spesso decidevano di costruire le loro residenze fuori dalla Laguna. Lontani dalla folla e dal caos cittadino, potevano godersi il meritato riposo in un contesto rilassato e ricco di natura. Non a caso, le terre che sorgono intorno a Venezia sono ancora oggi testimonianza di quel periodo, perché ricche di residenze nobiliari. E, non a caso, è in queste terre che si trovano le ville disegnate da Palladio, simbolo di eleganza e benessere. Le stesse esperienze che vivevano allora le ricche famiglie veneziane è possibile viverle ancora oggi. Esiste, infatti, un luogo in cui soggiornare proprio all'interno di una villa palladiana, godendosi comfort, natura e cultura. Stiamo parlando del Romantik Hotel Villa Margherita di Mira.

Gli interni del Romantik Hotel Villa Margherita

Romantik Hotel Villa Margherita: dormire in una villa palladiana

Il Romantik Hotel Villa Margherita è ricavato in una delle storiche ville palladiane, che anche l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità. Tessuti originali e di recupero, stucchi, affreschi e specchi sono gli ingredienti che insaporiscono le 19 camere e suite. L’incanto prosegue a tavola, degustando piatti d’autore che rivisitano antichi ricettari veneziani. Protagonisti sono il pesce, ma anche il riso, le zuppe e la polenta che si sposano con le bottiglie più prestigiose di una cantina ricca di etichette locali ed internazionali.

Una stanza del Romantik Hotel Villa Margherita 1/4 Colazione al Romantik Hotel Villa Margherita 2/4 Il Romantik Hotel Villa Margherita 3/4 Il giardino del Romantik Hotel Villa Margherita 4/4 Previous Next

Che cosa chiedere di più di una villa dove la storia ha spesso fatto tappa: Napoleone, Casanova, Byron e Galileo sono stati spesso ospiti fra le mura di queste ville che oggi sono una parure preziosa di benessere e accoglienza. Villa Margherita ha profili e dimensioni seicenteschi che dialogano con una natura al contempo prorompente e discreta, soprattutto quando l’autunno sa accendere i suoi colori. Si passeggia nel parco finché non arriva la voglia di imbarcarsi. Navigare sul Brenta è un’emozione senza tempo chiamata burchiello che compie il suo periplo fra le dimore palladiane, come villa Malcontenta, la Foscarini Rossi o la solenne Pisani.

Il Romantik Hotel Villa Margherita organizza itinerari ad hoc anche con personal shopper che, via acqua, con motoscafo d’antan o gondola “d’ordinanza”, si spingono fino al cuore della Laguna e del canal Grande.

Romantik Hotel Villa Margherita

Via Nazionale 416/417 - 30034 Mira (Ve)

Tel 0414265800