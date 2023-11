L'inverno in Val d'Ega è al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

L'inverno sta ormai bussando prepotentemente alle porte, con la prima neve che ha imbiancato quasi tutto l'arco alpino. È arrivato, insomma, il momento più magico dell'anno per chi ama la montagna. Quello delle vette imbiancate e dello sci. E uno dei luoghi in cui questa magia si manifesta nel migliore dei modi è senza dubbio la Val d'Ega, nel cuore delle Dolomiti patrimonio dell'Unesco. Un luogo speciale, quasi magico, in cui è possibile sciare in ogni forma. A disposizione ci sono, infatti, 41 km di piste. Sci da discesa, sci da fondo, ciaspole, passeggiate e slittino. Un’olimpiade personalissima, oltre che sportivissima, da vivere assecondando ogni giorno una passione diversa. E se la Val d'Ega è il posto giusto per voi, una scelta fortunata potrebbe essere quella di dormire al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante.

Il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante

Romantik Hotel Post, un gioiello in Val d'Ega

L’indirizzo è garanzia di un’arte antica che il brand altoatesino della famiglia Wiedenhofer pratica da sempre come cifra stilistica. Un gusto innato per l’ospitalità si unisce alla cura per l’ospite per diventare un abbraccio intimo e familiare. Le camere dell’hotel sono un cocktail armonioso in cui l’amore per la tradizione altoatesina sposa la modernità e le ultime esigenze del comfort. Singole e doppie con balconi affacciati sulle crode e su tanta bellezza, oppure suite a due piani per chi ami condividere la gioia del viaggio. Se si lascia l’hotel, lo si fa per amplificare la magia: a 200 metri una nuova cabinovia conduce nel cuore della ski area Carezza che accoglie l’esperto come il neofita con eguale ed ampio sorriso. Le piste sono larghe, varie e soleggiate. Diversi snow park sono dedicati ai più piccoli appassionati di sci e snowboard. Per gli amanti della tavola, in particolare, il must have è un selfie sulla pista Pra di Tori, dove ogni anno si sfidano i migliori boarder del mondo. A 20 minuti di auto, poi, si raggiunge la val di Fassa dove entrare nel “loop” del Dolomiti SuperSki che offre oltre 1200 km di piste. Con la comodità di rientrare la sera fra le lusinghe di un “mondo di Carezza”.

La piscina del Post Cavallino Bianco

Dopo una giornata di sci, infatti, o semplicemente al sole e all’aria aperta, quando serve riposarsi, l’incanto prosegue nell’area wellness dell’hotel che si allunga, fra idromassaggio, grotta salina, cabina infrarossi, saune forgiate nel legno centenario, percorso Kneipp e palestra Technogym. Sono 1500 metri quadrati che culminano in un tuffo nella piscina all’aperto e con i servizi del centro benessere dove la ricerca cosmetica ha distillato la linea certificata Bio personalizzata CavallinoSpa. Creme, oli, trattamenti: tutti alleati della vacanza all’insegna di una rigenerazione profonda che prosegue anche a tavola dove arrivano, sempre diversi e freschissimi, gli ortaggi di stagione, sapientemente utilizzati da George, padrone di casa e chef che declina, con saggezza, i sapori altoatesini con le lusinghe della tradizione mediterranea.

L'offerta speciale per l'inverno a Nova Levante

Per chi dovesse scegliere di soggiornare al Romantik Hotel Post, sono disponibili delle offerte speciali. Dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024 e, a fine stagione, dal 9 marzo al 1° aprile 2024, l’offerta All inclusive prevede 7 pernottamenti in mezza pensione cui si aggiungono 6 pranzi con un primo e le bevande che possono essere gustati sia in hotel, sia in alcune delle 20 baite convenzionate sulle piste. Compresa anche una succulenta merenda al rientro in hotel. Inoltre sono previste agevolazioni per l’attrezzatura sportiva, grazie alla collaborazione con un noleggio della zona. Lo skipass per l’area di Carezza è compreso per 5 giorni. A partire da 805 euro a persona, cui aggiungere 275 euro per l’accesso wellness.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Via Carezza 30 - 39056 Nova Levante (Bz)

Tel 0471 613113