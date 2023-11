Alla scoperta dell'isola di Barbuda: otto luoghi da non perdere

Nel cuore dei Caraibi c'è un gioiello che merita di essere scoperto. Parliamo di Barbuda, l'isola "gemella" di Antigua. Più piccola rispetto alla compagna con cui divide la bandiera, è allo stesso modo uno scrigno capace di racchiudere natura e cultura in grado di sorprendere. Una meta affascinante, caratterizzata da una bellezza incontaminata.

Una spiaggia di Barbuda vista dall'alto

È, inoltre, facile da raggiungere. Da Antigua, infatti, è possibile arrivare via mare, con un viaggio di un'ora e mezza, o in volo, in soli venti minuti. Vediamo, allora, otto motivi per cui vale la pena fare un viaggio a Barbuda.

Viaggio a Barbuda: otto motivi per scoprire l'isola caraibica

1 - Affondare i piedi nella sabbia dalla tonalità rosa

Immancabile è una visita alle spiagge rosa di Barbuda, il cui colore è dovuto a micro conchigliette che in base alla corrente del mare si depositano sul bagnasciuga.

Spiaggia rosa a Barbuda

Tra queste meraviglie naturali le più celebri sono Low Bay e Palmetto Point.

2 - Un paradiso per gli appassionati di fauna e birdwatching

Tra le maggiori attrattive naturali della destinazione spicca sicuramente la fauna. Sull'isola è possibile visitare “il santuario” delle fregate situato all'interno della Nature Reserve of the Fregate Bird, una riserva ornitologica fra i boschi di mangrovie della Laguna di Codrington, dove gli eleganti uccelli marini che nidificano sulle mangrovie hanno un'area protetta per la delicata fase della riproduzione.

Birdwatching a Barbuda

Raggiungibile solo in barca, ospita 170 specie di uccelli, tra cui le magnifiche fregate, uccelli caratterizzati da un lucente gozzo rosso che fanno di Barbuda la loro casa.

3 - Il gusto dell'autentica cucina barbudana

Uncle Roddy's Restaurant, con la sua posizione in riva al mare, regala viste mozzafiato sul Mar dei Caraibi. Nel suo menu è possibile trovare una selezione di piatti a base di pesce fresco, tra cui prelibatezze come aragosta, gamberi e pescato del giorno. Tra le specialità locali da non perdere ci sono le irresistibili conch fritters, polpettine o crocchette di carne tritata ricavate dal conch, un grosso mollusco, oppure i deliziosi johnny cake, pane di mais molto sottile cotto su piastra. Un vero paradiso per gli amanti della buona cucina.

4 - Alla scoperta del retaggio storico dell'isola

Martello Tower, un'antica torre di avvistamento del XIX secolo costruita dagli inglesi per proteggere l'isola da eventuali attacchi nemici. Dall'alto della torre è possibile ammirare una vista panoramica mozzafiato che abbraccia la bellezza selvaggia del paesaggio circostante. La storia di Barbuda prende vita in questo affascinante connubio tra passato e presente.

Martello Tower a Barbuda

5 - Bellezza preistorica

Esplorare le grotte di Barbuda è un'esperienza che lascia senza fiato, un viaggio che svela le meraviglie nascoste della natura e della storia. La Dark Cave, con il suo passaggio sospeso su massi, si immerge 120 metri sotto terra, in un mondo segreto tutto da scoprire. Qui, pozze di acqua (quasi) dolce ospitano rari gamberetti privi di vista e crostacei unici, creature che trovano dimora solo in questo ambiente sotterraneo.

Dark Cave a Barbuda

Darby's Cave, con il suo vasto solco di circa 100 metri di diametro e 20 metri di profondità, cela al suo interno una piccola, ma rigogliosa foresta pluviale, regalando agli esploratori una visione incantevole e suggestiva. Poco distante da quest'ultima troviamo Indian Cave, situata a Two Foot Bay, un tesoro di storia antica per le sue camere incise con i segni indelebili degli Arawak, i primi abitanti dei Caraibi incontrati da Cristoforo Colombo all'arrivo nelle Americhe.

6- Tuffarsi nel meraviglioso mondo marino di Barbuda

L'esplorazione dell'incantevole Palaster Reef è un'esperienza di snorkeling senza pari per scoprire la meravigliosa barriera corallina. Situata appena al largo della costa dell'isola, la barriera è composta da pietra calcarea dal caratteristico colore bianco, creando un suggestivo contrasto con le acque turchesi circostanti. Gli appassionati di snorkeling e immersioni potranno avventurarsi in questa meraviglia sottomarina e scoprire un mondo di coralli, pesci tropicali dai colori vivaci e altre affascinanti creature marine.

7 - L'eccellenza dell'ospitalità sull'isola

Soggiornare al Barbuda Belle Luxury Beach Hotel significa immergersi in un'atmosfera di pura raffinatezza e comfort, mentre le preoccupazioni si sciolgono con il dolce suono delle onde. Situato su una splendida spiaggia appartata, la struttura vanta camere e suite contraddistinte da eleganza unica e servizi esclusivi che garantiscono un soggiorno indimenticabile. Fiore all'occhiello dell'hotel è il ristorante dove tutti i piatti sono preparati con cura e passione, utilizzando solo ingredienti freschi provenienti dalla vicina comunità locale. Il Barbuda Belle Luxury Beach offre un rifugio perfetto per i viaggiatori più esigenti che desiderano vivere in questo paradiso terreste in totale serenità.

8 - Abbracciare l'avventura con i tour in buggy

Questa esperienza guiderà gli animi più coraggiosi alla scoperta delle meraviglie naturali dell'isola attraverso un'escursione off-road. Si andrà alla scoperta di luoghi incontaminati e paesaggi mozzafiato mentre la brezza marina accarezza i volti dei partecipanti.