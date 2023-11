Ti piacciono le moto e la buona cucina? A Roma il posto giusto per te

Gusta, ristorante e nello stesso tempo atelier di motociclette luxury, è in un'inaspettata piccola oasi tra cristalli e linee avveniristiche che si specchiano in un laghetto nella piazzetta Carlo Magno, nel complesso edilizio "Città del Sole", tra il quartiere di piazza Bologna e il piazzale delle Province, in direzione della stazione dell’alta velocità di Tiburtina. Tutt'intorno è la Roma primo Novecento, con i suoi edifici classici.

Le moto MV Augusta in bella mostra nel centro del ristorante Gusta 1/3 Moto e buona cucina da Gusta a Roma 2/3 Gusta si trova nel complesso edilizio Città del Sole a Roma 3/3 Previous Next

Gusta, buona cucina e motociclette

Tra grandi vetrate e il dehors coperto, è ristorante ma un luogo perfetto per un aperitivo o un pranzo all'aperto anche al di là della bella stagione, dalle 8 del mattino fino a tarda sera. Unico nel suo genere, il locale ha fuso in un'idea, tutta nuova per la città, le due passioni dei titolari, Maurizio e Stefano Celon: la cucina e le moto per intenditori del luxury brand MV Agusta. Da qui il gioco di sillabe che ha ispirato l'insegna. L'entusiasmo ha coinvolto il più giovane della famiglia, Riccardo, appassionato di vini e già sommelier di livello.

Chef Edoardo Conti e il cheeseburger

Originale e attrattiva è l’idea di affiancare ai lussuosi oggetti del desiderio di molti appassionati delle due ruote un luogo del gusto per tutti. Ne è derivato un progetto di ristorante "aperto" e trendy ad ogni del giorno con un percorso enogastronomico, più raffinato di sera e più snello nelle altre ore e con un notevole assortimento di drink, cocktail anzitutto. È piacevole sedersi davanti al bancone in ottone che richiama i materiali pregiati con cui vengono realizzate le finiture delle moto e anche sbirciare, nella cucina a vista, il lavoro dello chef Edoardo Conti e della sua brigata.

Da Gusto una vera oasi urbana

La parte esterna si sviluppa nella piazzetta tra tavoli, divanetti, ombrelloni e diventa un’oasi urbana inserita nel progetto architettonico con giochi d'acqua e fontanelle. Dalla colazione al pranzo, passando per l’aperitivo e fino alla cena, le esperienze che Gusta vuole dare agli ospiti si basano su materie prime e prodotti di grande qualità in un'atmosfera informale tra la linearità degli arredi e le apparecchiature eleganti nella loro essenzialità.

Davanti: Maurizio, Riccardo e Stefano Celon (proprietari). Dietro: Sharif Miah (secondo), Edoardo Conti (chef)

Dopo diverse esperienze in Italia e all’estero, lo chef Edoardo Conti approda da Gusta proprio in occasione della sua apertura, prendendo da subito in mano le redini della cucina a vista, progettata da lui stesso per risultare il più funzionale possibile.

Il menu di Gusta a Roma

Attraverso il suo menu racconta più storie. La carta è divisa in categorie: fritti, crudi, bakery, hot e dolci, ognuna con varie declinazioni. Il menu comprende pastrami fatto in casa, pluma di maialino iberico, anatra francese, filetto di maiale, spigole, aragoste e anche ceviche di vario tipo. Molte le carni, i pesci e le verdure di stagione sono comprese nel menu, differenziato in base alle cotture, più che per un ordine di arrivo. Proprio per questo il concetto di “primo” viene soppiantato dall’idea originale di inserire la pasta nel macrogruppo dei piatti “Hot”, per proporre continue variazioni.

Abanico 1/4 Coda di rospo,crema di cocco e peperoncino 2/4 Agnello glassato, formaggio di capra e mandorle 3/4 Assaggi di fritti 4/4 Previous Next

E per una colazione speciale? C’è il MV Cafè

Altro protagonista della proposta di Gusta è il bar MV Cafè, sempre attivo da mattina a chiusura serale diretto dal bar manager Alessandro Mastrofini. Propone caffè speciali, spremute, succhi, dolci da credenza e lievitati artigianali, per poi lasciare spazio a sandwich, croissant e maritozzi salati e tramezzini. Nel pomeriggio prende il via l’aperitivo, sempre accompagnato da mandorle aromatizzate e tostate in casa, chips provenienti dalla cucina, l’immancabile hummus dello chef e olive giganti ma anche assaggi di fritti. Le proposte, alcune ispirate alle moto, si differenziano per categorie di distillati e spirit, con un’attenzione a gin, mezcal, tequila e whiskey. Sono fatti in casa sciroppi, pestati, succhi, essenze e tutto il necessario per dar vita a drink che puntano sull’equilibrio, in un bilanciamento perfetto di sapori e profumi. Inevitabili le piccole pause, in ogni momento della giornata, per dare uno sguardo alle moto esposte nell'adiacente salone.

Gusta

Piazza Carlo Magno 13 - 00162 Roma

Tel 06 83773316