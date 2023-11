Aperitivo in stile giapponese? Al Wen di Bergamo parte il nuovo format

Wen, ristorante di cucina giapponese contemporanea, arricchisce la propria proposta con l’aperitivo Izakaya - in esclusiva per il Lounge bar. Ispirato agli Izakaya giapponesi, locali informali dove rilassarsi sorseggiando una bevanda e stuzzicando qualche piatto, il Lounge bar è uno spazio dedicato all’aperitivo o al dopocena, dal clima disteso e conviviale.

Wen, il nuovo format prevede l'aperitivo giapponese

Da Wen aperitivo con cocktail Asian-oriented

La carta ideata dal giovane Stefano Corna, Bartender e Sake Sommelier, propone cocktail con materie prime selezionate di origine asiatica, che ben si prestano ad una originale rivisitazione delle ricette classiche. Frutto di appassionata ricerca e sperimentazione, è composta da undici drink alcolici e due analcolici in grado soddisfare qualsiasi palato.

A completare l’offerta, una prestigiosa selezione di spiriti e distillati dove non mancano edizioni limitate e produzioni di nicchia, provenienti dal Giappone e da tutto il mondo. In accompagnamento, il menu dedicato propone piatti tradizionali del Sol Levante in piccoli assaggi per rendere l’esperienza dinamica e stimolante, senza rinunciare alla qualità degli ingredienti. Il Lounge bar di Wen è aperto dal martedì alla domenica, dalle 18.30 alle 00.00. È sempre gradita la prenotazione.

Wen Bergamo

Via Gianbattista Moroni - 308 /310 Bergamo

Tel: 035 45 92 469