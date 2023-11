 La Carinzia d'inverno è da vivere anche di notte

La Carinzia diventa un po’ più bella e affascinante quando cala il silenzio della notte e quando d’inverno la neve brilla alla luce di luna e stelle. Perchè la natura parla da sé e perchè a margine ci sono tante iniziative per vivere momenti di forti emozioni, di romanticismo, di esplorazione, di gusto.

La magia della notte innevata

Cena in una cupola di vetro

Christa e Oliver, gestori del Landgasthof Marhube, preparano deliziose fondute per romantiche cene di coppia o per gruppi di amici, che vengono servite in una cupola di vetro ai piedi del Goldeck, da cui si può ammirare un magnifico panorama alpino innevato.

Cena in una cupola di vetro con le tipicità locali

Benessere con la luna piena

Le Kärnten Therme (Kärnten Therme di Warmbad-Villach), lo Strandhotel Weissensee e la Badehaus di Millstatt offrono momenti di benessere nelle serate con la luna piena: maestri di sauna che utilizzano particolari elementi per le ventilazioni, vasche idromassaggio panoramiche all’aria frizzante della sera, finger food con aperitivi e persino un bagno total naked nell’acqua cristallina del lago Weissensee.

Escursioni notturne, che brividi!

"Unplugged" e in pace è come ci si sente durante l'escursione nel Parco Naturale del monte Dobratsch. Qui non si vedono luci artificiali mentre si cammina su sentieri innevati fino al rifugio sul Zehner Nock. L'attenzione si concentra sull'essenziale. Un piccolo spuntino tipico e i punch creativi del rifugio ricompensano delle fatiche della salita, al pari della magnifica vista sulle Caravanche innevate e sulle Alpi Giulie.

La luna piena, la notte, la neve: è benessere

Al cospetto delle stelle

L’osservazione delle stelle "Sternlanschauen" al rifugio Naggler Alm, sopra il lago Weissensee, è uno dei “Momenti magici” nella natura proposti dalla Carinzia. Un esperto ranger del parco naturale accompagna gli ospiti sulla seggiovia, che raggiunge l'area sciistica per famiglie del Weissensee. Durante l'escursione lungo idilliaci sentieri invernali, si apprendono informazioni interessanti sul potere della luna e sulla natura del parco naturale. Arrivati alla meta, il rifugio Naggler Alm, si possono gustare prelibatezze regionali come la "frigga carinziana" (una sorta di frico friulano, a base di uova, formaggio, speck e burro) e altre specialità tipiche.

Per avvicinarsi il più possibile alla luna piena basta prendere la cabinovia Biosphärenparkbahn Brunnach di Bad Kleinkirchheim fino alla stazione a monte dove tra i vari appuntamenti ci sono con un'escursione guidata con le fiaccole e un suggestivo spettacolo di fuochi. L'osservatorio astronomico dell’Hotel Pacheiner sull’Alpe Gerlitzen di notte "proietta" gli ospiti in altre galassie. Quando cala la sera è prevista una visita guidata interessante.

Si scia anche di notte...

Quando il sole si ritira dietro le montagne, i riflettori sostituiscono i suoi raggi sulle piste ampie e ben innevate. Il giovedì, gli sciatori della notte si divertono sulla pista Königswiese del Katschberg, mentre nei sabato sera di gennaio e febbraio una delle piste illuminate a giorno più lunghe delle Alpi (2,2 km) resta aperta all’Alpe Nassfeld/Pramollo. Al Dreiländereck, ogni giovedì si svolge la “Notte dello sci alpinismo”, durante la quale la pista a valle rimane aperta per gli sci alpinisti a partire dalle ore 17.

Due curve sotto le stelle

Il fascino delle piste all'alba appena battute

Anche gli appassionati di sci che amano alzarsi presto, a Bad Kleinkirchheim trovano ciò che fa per loro con il programma “Sciare prima delle 9“. Franz Klammer, il leggendario campione olimpionico di sci, accompagna un gruppo esclusivo a sciare di prima mattina (Early Morning Skiing). Sulle piste in mezzo al parco dei monti Nockberge, Klammer darà consigli preziosi e svelerà i trucchi per fare curve perfette in carving.

... ma anche col primo sole

Discese in slittino sotto il cielo stellato

Scendere di notte in slittino ha un fascino tutto particolare. In Carinzia lo slittino notturno è un’attività a cui non si può rinunciare nelle notti invernali: dalla più lunga pista da slittino illuminata della Carinzia, nella zona del Parco Nazionale degli Alti Tauri, al taxi trattore per il rifugio Unterwirthüttn a Bad Kleinkirchheim, fino al pratico noleggio di slittini a Innerkrems o Heiligenblut.