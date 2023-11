Cyprianerhof Dolomit Resort: avventure sulla neve ai piedi delle Dolomiti

Il Gruppo del Catinaccio è un gruppo montuoso che si trova nel cuore delle Dolomiti altoatesine. La sua particolarità è che, oltre a dominare l'orizzonte orientale di Bolzano, al tramonto assume una colorazione rosata, fenomeno visivo chiamato enrosadira.

Le cime del Catinaccio sono montagne suggestive che d'inverno si trasformano in un vero e proprio parco dei divertimenti per gli amanti della natura e degli sport all'aria aperta. E quale «campo base» migliore per una vacanza all'insegna del divertimento, dello sport e, al tempo stesso, del relax se non soggiornando il Cyprianerhof Dolomit Resort, struttura alberghiera di Tires. Tra ciaspolate, sci-safari e arrampicata su ghiaccio nelle Dolomiti con le guide dell’hotel 5* Cyprianerhof, il divertimento è alla portata di tutti.

Cyprianerhof Dolomit Resort, esterno

Il Cyprianerhof Dolomit Resort riapre per la stagione invernale

Vacanze invernali alla scoperta della Val di Tires: dal 26 dicembre riapre per la stagione invernale l’hotel 5 stelle Cyprianerhof. Quando la neve ricopre le vette dei massicci dolomitici, regalando alla vista paesaggi mozzafiato, la famiglia Damian propone un ampio programma di attività all’aria aperta, tra ciaspolate e uscite sugli sci nel vicinissimo comprensorio di Carezza, nonché una suggestiva arrampicata su ghiaccio per i più esperti. Al rientro, emozioni di benessere nella Similde Spa tra rilassanti trattamenti alla quarzite argentea e gettate di vapore aromatiche nella sauna panoramica.

Cyprianerhof Dolomit Resort, sci alpinismo sul Catinaccio

Cyprianerhof Dolomit Resort: ciaspolate e sci sulle piste con la nuova cabinovia

L’inverno a Tires al Catinaccio offre molteplici splendide opportunità per esplorare a piedi la valle che da Prato Isarco si estende fino ai massicci dello Sciliar e del Catinaccio: molti dei sentieri escursionistici presenti in questa zona sono accessibili anche in inverno, camminando sulla neve fresca con le ciaspole ai piedi durante le escursioni con le guide dell’hotel Cyprianerhof.

Ciaspolata sui sentieri dolomitici

Tra le escursioni più semplici, la ciaspolata lungo la Val Ciamin, all’interno del Parco naturale Sciliar-Catinaccio, che offre magnifici scenari tra rocce, alpeggi e boschi, dove avvistare la tipica fauna di montagna; oppure la camminata fino alla Malga Messnerjoch, dove fermarsi per una squisita pausa pranzo assaporando le specialità tipiche altoatesine; infine, il sentiero che dal Passo Costalunga conduce fino al labirinto del Latemar e poi al lago di Carezza, dove ammirare paesaggi fiabeschi che riecheggiano le antiche leggende delle Dolomiti. Non mancano percorsi più impegnativi, come la salita alle torri del Vajolet o la ciaspolata fino al rifugio Roda di Vaèl, dal quale si gode di una splendida vista sul Sella, sulla Marmolada e sulla sottostante Val di Fassa. Ogni giorno le guide del Cyprianerhof consigliano agli ospiti i migliori percorsi adatti alle abilità di ognuno.

Con la nuova funivia cabrio che collega Tires all’area sciistica di Carezza, le piste sono davvero a portata di mano. La giornata sugli sci inizia di fronte all’hotel Cyprianerhof, dove si trova la stazione a valle della nuova cabinovia a 60 posti: da qui, in soli 7 minuti si accede al soleggiato comprensorio sciistico ed escursionistico di Carezza che si estende ai piedi del Catinaccio. Un’oasi per gli amanti dello sci e degli sport invernali che qui possono trovare ben 40 chilometri di piste con vari livelli di difficoltà che regalano la vista di spettacolari panorami alpini, nonché tre piste da slittino, ben 16 chilometri di piste da fondo e percorsi per lo scialpinismo, nonché uno snowpark dedicato agli appassionati del freestyle e delle acrobazie. Infine, itinerari guidati di sci-safari attorno al Catinaccio, sulla Marmolada o nei luoghi storici della Prima Guerra Mondiale, nonché uscite di arrampicata sul ghiaccio con ramponi e piccozze con i preziosi consigli e insegnamenti di un’esperta guida alpina.

Cyprianerhof Dolomit Resort, la nuova funivia del Catinaccio

Cyprianerhof Dolomit Resort: la Similde Spa

Dopo una giornata trascorsa all’aria aperta in una fredda giornata invernale, niente batte il comfort della Similde Spa per regalarsi una coccola di benessere: che si tratti di un rilassante trattamento alla quarzite argentea della Val di Vizze, un’inebriante gettata di vapore aromatica, qualche ora di riposo in compagnia di un buon libro nella silent room o un bagno nella piscina riscaldata con vista panoramica sulle maestose vette innevate del Catinaccio, l’accogliente area wellness dell’hotel Cyprianerhof è il luogo perfetto per rilassarsi e ricaricare le energie. Il benessere prosegue a tavola con la proposta gourmet dei 4 chef del ristorante dell’hotel che con maestria si destreggiano tra piatti della tradizione locale e sapori mediterranei ed esotici, il tutto accompagnato da una selezione enologica d’eccellenza, recentemente insignita del Premio Carta Vini alla Milano Wine Week 2023.

Cyprianerhof Dolomit Resort

Via S. Cipriano, 69, 39050 Tires BZ

Tel. 0471642143