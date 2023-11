Natale a “La Fiermontina Luxury Home”: il Salento si veste a festa

Il Natale in Salento ha un fascino esotico, immerso tra tradizioni secolari e atmosfere mediterranee: installazioni luminose come ricami all’aperto, presepi viventi che animano borghi suggestivi, come Tuglie e Tricase, canti che risuonano nelle chiese e nelle piazze, concerti, balletti, cenoni, profumo di mandorle e miele dei dolci tipici.

La reception di la Fiermontina Luxury House

Lecce durante le feste è ancora più meravigliosa, con le chiese e i palazzi barocchi ancor più scintillanti, i pupi di terracotta e cartapesta che adornano i banchi dell’antichissima Fiera di Santa Lucia nel Chiostro dei Teatini, la “Fiera dei Pupi”, che sembra risalire alla prima metà del XVI secolo e affonda le sue radici nelle più antiche tradizioni popolari, oggi interessante mostra dell’artigianato, dove trovare le figure del presepe legate alla realtà contadina, con i vari mestieri, le natività e tanti manufatti.

Il giardino di ulivi secolari con piscina circondato dalle mura urbiche cinquecentesche

La Fiermontina Luxury Home in piazzetta De Summa Scipione -con diciannove camere impreziosite di opere d’arte, il nuovo Zéphyr Restaurant e un giardino di ulivi secolari con piscina circondato dalle mura urbiche cinquecentesche e arricchito di sculture di grandi dimensioni - è l’ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia della città barocca, che si scopre a piedi, passeggiando tra i merletti di pietra dei suoi monumenti simbolo, dalla Basilica di Santa Croce a piazza Sant’Oronzo; dal Teatro Romano a piazza Duomo, il salotto dei leccesi.

Natale in Salento, una festa di gusto

A pochi passi da La Fiermontina Luxury Home merita una sosta il Monastero delle Benedettine per acquistare i deliziosi pesci di pasta di mandorle, che le suore preparano dal XVIII secolo, secondo la ricetta della nobildonna leccese Anna Fumarola, badessa del Monastero di San Giovanni Evangelista tra il 1680 e il 1700: sono ripieni di faldacchiera a base di tuorli d’uovo, zucchero, marmellata di pere e canditi.

Cena à la carte presso Zéphyr Restaurant

Tra le esperienze golose proposte da La Fiermontina Luxury Home, oltre alla cena à la carte presso Zéphyr Restaurant con i piatti della tradizione pugliese che incontrano le proposte creative dello chef Alessandro Pascali, come il tortellino ripieno di ragù bianco di agnello in assoluto di porcino del menu autunnale, c’è l’imperdibile Cenone di San Silvestro, con piatti originali come il filetto alla Wellington e fois gras con patata cotta sotto sale, cicoria ripassata e glassata, salsa al dragoncello; il brunch del Primo dell’Anno (aperto anche agli esterni) con una selezione di frutti di mare, focacce, latticini, fritti, verdure, la lasagna e il buffet dei dolci natalizi (80 €) e ancora l’immancabile cooking class per apprendere il segreto dei “purceddhuzzi”, dolci natalizi fritti e ripassati nel miele caldo, al profumo di agrumi, friabili e decorati con pinoli e zuccherini.

Filetto alla Wellington dello chef Alessandro Pascali

Natale in Salento, spazio alla tradizione

Per gli amanti dell’artigianato, invece, il laboratorio sulla cartapesta è l’occasione per entrare in una bottega leccese, scoprire la storia di un’arte antichissima, che ha avuto un florido sviluppo nel Salento tra fine Ottocento e primo Novecento ed è stata utilizzata soprattutto per la statuaria sacra.

La Fiermontina Luxury Home, le camere

C’è tanto da fare e vedere nel Salento durante le feste. Nell’entroterra s’incontrano incantevoli località, come Tricase con il presepe tra i più grandi d’Italia, noto come la “Betlemme italiana”: su un’estensione di quattro ettari, con oltre cinquanta scene, passando fra grotte e capanne e circa duecento figuranti, che raccontano la storia del territorio. E poi Tuglie con i presepi nel borgo, tra chiese, palazzi, cantine, frantoi, Specchia e Presicce, dove visitare i frantoi ipogei, un’affascinante città sotterranea, con secoli di storia, che di solito accolgono bellissimi presepi viventi.

Otranto, la città del sole che sorge

Otranto, invece, è la città più a est d’Italia, ponte tra Oriente e Occidente e la prima città italiana a vedere l’alba del nuovo anno. Si va al Faro di Punta Palascìa per ammirare lo spettacolo mozzafiato e beneaugurante del sole che sorge dal mare. Ricco il carnet di appuntamenti per la rassegna “Alba dei Popoli” con il dj set nel borgo antico di Otranto, ma anche quello degli appuntamenti a Lecce, come i concerti e gli spettacoli di danza del Balletto del Sud al Teatro Apollo: Lo Schiaccianoci il balletto più amato in una versione ispirata al lavoro del regista Tim Burton il 9 e il 10 dicembre e la Gaîté Parisienne che ricrea le atmosfere della Belle Époque nella spumeggiante Parigi del XIX secolo il 6 gennaio.

La Fiermontina Luxury Home

Piazzetta De Summa Scipione, 4 - Lecce

Tel 0832 302481