 Vacanze a Villach in Carinzia, per un inverno da sportivi

Villach (in italiano Villaco) è una città sul fiume Drava nella provincia austriaca della Carinzia, vicino ai confini italiani e sloveni. È nota come un accesso ai vicini laghi di Faak e Ossiach e alle Alpi di Villaco, ma soprattutto durate la stagione invernale si trasforma in un vero e proprio centro nevralgico per chi ama praticare gli sport invernali.

Vacanza in Carinzia a Villach (© Region Villach Tourismus foto Michael Stabentheiner)

Vacanza invernali a Villach in Carinzia

Le vacanze in questa zona turistica della Carinzia offrono, infatti, una gran varietà di esperienze: gli amanti dello sci, nelle sue varie declinazioni, potranno scegliere tra le numerose proposte dei comprensori dell’Alpe Gerlitzen e del Dreiländereck, perdersi nella suggestiva atmosfera dei sentieri innevati del Parco Naturale del Monte Dobratsch o mettersi alla prova nello sci di fondo alla Villacher Alpen Arena.

Oltre alla dinamicità dello sport, Villach e i suoi dintorni offrono magiche escursioni notturne, visite guidate alla città, gustosi ristori tra malghe e rifugi in quota e relax alle terme, ideale dopo l’attività fisica sulla neve. Villach si trova nella regione della Carinzia, a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, e qui l’inverno si colora di emozioni magiche.

Vacanze in Carinzia (© Region Villach Tourismus foto Michael Stabentheiner)

Vacanze invernali a Villach, patria dello sport

A solo una decina di chilometri (in linea d’aria) dal centro di Villach, si erge la cima dell’Alpe Gerlitzen, la montagna della cittadina carinziana, subito alle spalle del Lago di Ossiach. Sulle sue pendici è stato ricavato il Gerlitzen Alpe Ski Centre, un comprensorio sciistico attivo durante l’intero periodo invernale grazie a un sapiente lavoro di neve programmata a integrazione delle precipitazioni naturali.

Tra piste abbordabili per chi sia alle prime esperienze sugli sci e lunghe discese per chi abbia un livello tecnico più avanzato, la Ski Area offre ben 32 piste di differente impegno per un totale di oltre 52 chilometri di tracciati battuti, a cui si aggiungono, per gli amanti della neve fresca, 15 km di itinerari in neve fresca per il freeride più appagante. Completano l’offerta la pista per lo sci di fondo e un anello panoramico di 12 km riservato al winter hiking. Parimenti, è altrettanto emozionante sciare su un tappeto immacolato alle prime luci del giorno, grazie alla cabinovia “Gerlitzen Kanzelbahn” che offre corse già a partire dalle 8.10.

L’intero comprensorio è poi servito da quindici punti di ristoro, tra rifugi tipici e locali slow food, con accoglienti terrazze soleggiate, per un break rigenerante a base di gustose specialità carinziane fatte in casa da agricoltura sostenibile.

La stessa sostenibilità è declinata anche nella produzione di neve programmata, per la quale non si ricorre ad alcun additivo chimico, ma si utilizza solo aria e acqua precedentemente stoccata in appositi serbatoi durante le precipitazioni naturali e reimmessa nel suo ciclo naturale come acqua di disgelo.

E per concludere nel migliore dei modi una giornata di sci sull’Alpe Gerlitzen, il biglietto combinato “Ski & terme Spa” (disponibile nei tagli da 2, 3 o 4 giorni) comprende - a fronte di un piccolo sovrapprezzo - sia lo skipass sia l'ingresso alla zona FUN delle KärntenTherme di Villach, in qualsiasi momento della giornata all’interno dell’orario di apertura del Centro (9 - 22).

Sci alpino sulle piste della Carinzia (foto © Region Villach Tourismus Michael Stabentheiner)

Vacanze invernali a Villach coi bambini

Da non dimenticare un’opportunità per tutte le famiglie: i bambini fino al compimento del 6° anno di età possono soggiornare gratuitamente nella camera doppia o nell'appartamento dei genitori nelle strutture convenzionate, e con la Erlebnis CARD, durante il periodo dell'offerta. Inoltre, lo skipass Bambini per il centro sciistico Gerlitzen Alpe è gratuito, così come l'attrezzatura per tutta la durata del corso se venisse prenotato anche un corso di sci presso la Scuola di sci e snowboard Gerlitzen o la Scuola sportiva Aichholzer. Offerta valida dal 01/12/2023 al 23/12/2023; dal 07/01/2024 al 26/01/2023 e dal 17/03/2024 al 01/04/2024.

La stagione invernale sull’Alpe Gerlitzen è particolarmente lunga: l’apertura delle piste è prevista per l’1 dicembre 2023 e si potrà sciare fino al 1 aprile 2024.

Per informazioni clicca qui.

Vacanze sulla neve con la famiglia sulle cime attorno a Villach (© Region Villach Tourismus foto ranz Gerdl)

Vacanze invernali a Villach con piste a misura di famiglia

Alle spalle, l’Austria. Di fronte, l’Italia. A sinistra, la Slovenia. Non capita spesso di potersi trovare in tre paesi diversi facendo un semplice passo. A meno di non essere sulla cima del Dreiländereck, “Il Monte dei Tre Confini” dove si incrociano le estremità territoriali, e culturali, di Austria, Italia e Slovenia.

Siamo nel cuore della catena montuosa delle Caravanche e qui, in inverno, si attiva un comprensorio sciistico a misura di famiglie, relativamente piccolo, ma ben strutturato e molto accogliente.

Il versante austriaco, a pochi chilometri da Villach, è il solo sfruttato per le attività invernali: 17 km di piste per ogni livello, serviti dalla seggiovia che porta in quota dove sei skilift provvedono alle piste in vetta. Da non dimenticare l’area kid, a fianco della stazione a valle, con scuola di sci, baby skilift, tapis roulant e baby-slope per i futuri campioni.

Sempre nei pressi della partenza della seggiovia si trova anche la pista da fondo Seltschach, un anello di 10 km con possibilità di doppia percorrenza (binario per tecnica classica e sede per tecnica skating), per un itinerario di grande suggestione immersi in un panorama da fiaba nordica.

Come di notte si tiene un’altra tradizionale grande attrazione del Dreiländereck: da metà dicembre 2023, ogni giovedì, a partire dalle 17, gli appassionati di scialpinismo possono cimentarsi, gratuitamente, nella “Touren Nacht am Dreiländereck”, la discesa a valle in autonomia, illuminati dalla propria lampada frontale a partire dal Bergrestaurant, il locale sulla cima del monte che di giovedì resta appositamente aperto fino alle 22.

Da non perdere per le famiglie che allogeranno nella zona del Lago di Faak (Comuni Finkenstein e Arnoldstein): i bambini e i ragazzi fino al compimento dei 16 anni possono usufruire di uno skipass gratuito per la stazione sciistica Dreiländereck per tutta la durata del soggiorno, su presentazione della Erlebnis CARD. Avranno a disposizione gratuitamente l'attrezzatura da sci (sci, scarponi e bastoncini) mentre partecipano ad un corso di sci con la Scuola di Sci "Happy Skischule Dreiländeck" o la Scuola di Ski "Aichholzer" (Offerta valida: dal 08/1/204 fino alla chiusura della stagione sciistica).

L’inizio della stagione invernale sul Dreiländereck è previsto per il 16 dicembre 2023 e le piste rimarranno aperte fino al 17 marzo 2024.

Sci di fondo all'Alpen Arena (© Region Villach Tourismus foto Hannes Pacheiner)

Vacanze invernali a Villach: Villacher Alpen Arena, il “luna park” del fondo

Se alle discese si preferiscono i binari, se al carving si antepone il pattinato, ai piedi dell'“Alpe di Villach”, all'interno del Parco Naturale di Dobratsch, i praticanti di sci di fondo possono trovare un Centro all’avanguardia per la loro passione:

la Villacher Alpen Arena offre un anello di sei chilometri, di cui tre omologati dalla FISI come pista da gara, dotato di impianti d’illuminazione e d’innevamento artificiale. La struttura è in impianto multi-disciplina e ospita - oltre alla pista da sci nordico, che d’estate serve lo ski-roll e il ciclismo - trampolini per il salto con gli sci da 90, 60, 30, 15 e perfino 7 (per l’avviamento alla disciplina) metri, una parete d’arrampicata e tutti i vari servizi (spogliatoi, ristorazione, parcheggio) correlati alla pratica sportiva.

Per informazioni clicca qui.

Poco lontano, a Feistritz-Gail, lo skilift Hrast prevede anche quest’anno lo sci in notturna, ogni venerdì dalle 19 alle 22 (durante il ponte natalizio anche di martedì).

Per informazioni clicca qui.

Vacanze invernali a Villach: sul Monte Dobratsch, rapiti dalla natura

Nell’immediate vicinanze di Villach si apre una zona particolare. Dalla cittadina parte la “Villacher Alpenstrasse”, una tra le strade più spettacolari della Carinzia, che, in 16,5 km e con molte piazzole panoramiche, porta nel cuore del Monte Dobratsch.

Fino al 2001 è stato sfruttato come stazione sciistica alpina, con seggiovie e impianti di risalita che richiamavano i turisti. Ma ora l’intera area è stata riconvertita in Parco naturale, zona protetta (e in alcune parti interdetta) e destinata a un turismo slow, che permette di vivere l’inverno in modo autentico, senza frenesie, a contatto diretto con la natura.

Nel Parco sono disegnati diversi itinerari, di differente difficoltà, per praticare escursionismo (tradizionale o con le racchette da neve) nell’aria frizzante di un ambiente innevato e generalmente soleggiato per via di condizioni atmosferiche favorevoli.

La vista sulle montagne circostanti, sulle Alpi Giulie, sulle Caravanche e sui Nockberge, è eccezionale. Giunti in vetta, lo sguardo spazia su tutti i laghi della zona turistica di Villach, dal Wörthersee al Lago Faak e al Lago di Ossiach.

Altrettanto intense sono le emozioni per gli scialpinisti, che trovano sul Monte Dobratsch diversi itinerari più o meno impegnativi. Da Heiligengeist partono tre proposte differenti: il “Genießertour”, che porta all'Aichingerhütte; l’“Aussichtstour”, il tour panoramico verso Rosstratte; e, infine, lo “Sportliche Tour”, che sale alla 10er-Nock.

Spazio anche allo sci di fondo, con un anello di cinque chilometri che parte dal parcheggio di Alpengarten. Mentre in prossimità di quello Rosstratte è stato allestito un parco giochi invernale con piste per slittini.

Vacanze invernali a Villach: Naturpark unplugged

C’è poi la possibilità di un’esperienza unica, che - da sola - giustificherebbe un soggiorno a Villach: una delle più incredibili proposte del Parco Naturale è “Naturpark unplugged”, una escursione guidata in notturna con le racchette da neve, illuminati solo dal chiarore della luna, dalla sua rifrazione sulla neve. Tutto intorno, il silenzio e il fascino della notte invernale. Dal parcheggio Rosstratte si sale al rifugio 10er-Nock, dove è previsto un piccolo aperitivo a base di prodotti locali e punch. La camminata (con inizio alle 17.30 e una durata di circa 3 ore e mezza) viene organizzata ogni venerdì, dal 29 dicembre 2023 all’1 marzo 2024, a un costo di 35,00 euro adulti e 22,00 euro per i ragazzi fino ai 14 anni. Con la combinazione con bus, il prezzo varia in 29,00 euro adulti e 19,00 euro per i ragazzi fino ai 14 anni.

Per informazioni clicca qui.

Vacanze invernali a Villach: oltre alle piste, c'è di più

A rendere la zona turistica di Villach la meta perfetta per le vacanze invernali non sono solo le piste innevate ma anche l’insieme dei servizi messi a disposizione degli ospiti.

L’Alpe Gerlitzen, una delle mete più gettonate, è ben collegata con tutte le località del Lago di Ossiach (Ossiach, Steindorf, Bodensdorf, Sattendorf, Annenheim), con l’area urbana di Villach e con le località del Lago di Faak grazie a skibus gratuiti che vanno da e verso la stazione di partenza della funivia Kanzelbahn. Parimenti, è stato allestito un servizio navetta gratuito anche per i turisti che dal Lago di Faak vogliano recarsi alla zona sciistica del Dreiländereck.

Da non dimenticare, il servizio di linea di trasporto pubblico (gratuito per i possessori della “Winter Erlebnis CARD”) che trasporta fondisti, escursionisti e sci alpinisti sul Monte Dobratsch. A Villach esiste una tratta di treno apposita con partenza dalla stazione centrale e arrivo nei pressi della funivia della Gerlitzen Alpe o fino a Annenheim.

Servizio autobus al Naturpark Dobratisch (© Region Villach Tourismus foto Michael Stabentheiner)

Vacanze invernali a Villach: la Winter Erlebnis Card

Per ampliare ulteriormente le proposte offerte ai turisti, dal 27 novembre 2023 al 24 marzo 2024 oltre trecento host della zona rilasciano gratuitamente agli ospiti la “Winter Erlebnis CARD”.

È una carta che permette di prender parte a un ampio ventaglio di attività che permettono di vivere e conoscere il territorio in maniera istruttiva, ma anche divertente.

L'Erlebris Card (© Region Villach Tourismus foto Arthur Mrse)

Tra queste, gite guidate con le ciaspole, corsi di sci di fondo, sessioni di yoga nelle gallerie climatiche, un ingresso gratuito (per una volta) per due ore alle KärntenTherme; ma anche tour di degustazione culinarie o enoteca/distillerie, visite guidate nel centro storico, passeggiate sui pony per i bambini, piuttosto che cacce al tesoro sulla neve per tutta la famiglia.

In aggiunta alle tante attività proposte, la Winter Erlebnis CARD permette anche la gratuità sui treni regionali in Carinzia e sugli autobus per raggiungere i comprensori dell’Alpe Gerlitzen e Dreiländereck o il Parco naturale Dobratsch.

Per informazioni clicca qui.