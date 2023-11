In Slovenia alle terme con i bambini: tra relax e massaggi al cioccolato

Quanto è rilassante l’autunno! Soprattutto se lo si passa in una spa. Proviamo a immaginare una grande cupola di vetro con vista sul foliage dei boschi del cuore della Slovenia. Questa è, infatti, l’immagine che riassume la particolarità di un soggiorno all’insegna del benessere naturale a Thermana Laško, la rinomata stazione termale, apprezzata dagli Asburgo, che permette di godere dei benefici della sua acqua ricca di minerali che sgorga dal sottosuolo a una temperatura di 35°, portata poi a differenti gradazioni in relazione alle attività per cui viene utilizzata.

Thermana Laško, terme per tutte le età

In questo angolo incantato di Slovenia che sembra uscito da una fiaba, grazie ai programmi specifici e alla varietà delle attività per tutte le età, si può stare bene se si è in cerca di un weekend romantico, tra amici o anche in famiglia. Sì, perché l’ampiezza e la varietà delle sue aree termali permette di accedere ad alcune piscine anche con i bambini e i ragazzi, a cui sono dedicate speciali attività di animazione.

Thermana Laško è anche centro ayurvedico

Oltre che per il benessere (ospita anche un autentico centro ayurvedico con terapeuti professionisti certificati), Thermana Laško offre la possibilità di vivere un rigenerante break davvero unico per la bellezza dei dintorni, con i boschi accesi dai colori dell’autunno, le passeggiate lungo il fiume Sava e le atmosfere mitteleuropee delle località di Laško e Celje.

Speciale famiglia a Thermana Laško

A Thermana Laško tutti insieme per rilassarsi e fare il pieno di rigenerante energia. La prima tappa della vacanza a Thermana Laško è un tuffo nelle rilassanti acque termali sotto la sua cupola trasparente. Oltre 2.200 metri quadrati di superficie in cui l’acqua è protagonista offrono divertimento e relax per tutta la famiglia. Differenti piscine, idromassaggi, una piscina con le onde, una piscina per bambini e addirittura l’effetto di bagnarsi in un fiume impetuoso sono solo alcune delle opportunità per divertirsi e rilassarsi che si possono trovare in questa area letteralmente speciale!

Thermana Laško per i più piccoli anche con massaggi al profumo di cioccolato

Se si è in vacanza con i bambini, la "regola del gioco" principale è: “Bambino felice = genitore felice”. I bambini a Thermana Laško non corrono il rischio di annoiarsi! Dopo il divertimento in acqua possono continuare giocare prendendo parte ai numerosi laboratori di danza e creativi o con le attività del miniclub, dove le mascotte Vodomcek e Vodomcica li aspettano per tante belle cose da fare insieme. E se si desidera far fare lo qualcosa di specifico per il loro benessere con un pizzico di divertimento, si può approfittare, per esempio, dei massaggi al cioccolato adatti anche per i più piccoli. Pensando, inoltre, in particolare a ciò che piace ai teenagers, a Thermana Laško, è stata creata un’avvincente sala VR (di cui approfittano, comunque, spesso anche mamma e papà o i gruppi di amici).

Thermana Laško, per i grandi trattamenti a base di birra e miele

Una volta programmato il divertimento di bambini e ragazzi, i grandi possono finalmente decidere quale sia la soluzione migliore per il loro relax. Il programma dei trattamenti è davvero interessante, vario e particolare: meritevoli di una menzione speciale gli esclusivi trattamenti benessere al miele e alla birra, che esaltano la tradizione e l'eredità del rinomato birrificio di Laško. Da non perdere anche il centro saune dove è possibile rafforzare il sistema immunitario.

Speciale offerta autunno a Thermana Laško

Fino al 22 dicembre, per i soggiorni di almeno due notti, sconti speciali del 15% con il programma “Thermana vi vizia”. Grazie a questa speciale tariffa, i prezzi a persona in camera doppia, con trattamento di mezza pensione e accesso illimitato al centro termale, partono da 72,25 a notte €, anziché da 86,70 €. Vantaggiosi anche gli sconti per bambini e ragazzi in camera con i genitori.

Thermana Laško

Zdraviliška cesta 6 - 3270 Laško, Slovenia

Tel +386 3 423 21 00