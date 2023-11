La Valle Aurina si trasforma in un regno incantato nel periodo natalizio

Nella stagione dell'Avvento, la Valle Aurina si risveglia in un incantevole scenario, trasformando questa regione dell'Alto Adige in un luogo magico. Situata al confine con l'Austria, questa terra si veste di suggestiva atmosfera natalizia, circondata da maestose cime montuose.

A cavallo nella Foresta Incantata della Valle Aurina

Qui, la cultura locale, il paesaggio mozzafiato e la straordinaria cucina regionale si uniscono per offrire un'esperienza autentica, lontana dal trambusto, ideale per chi cerca tranquillità e relax.

La Fiaba della "Foresta Incantata" e il "Sentiero Illuminato"

Uno dei punti salienti di questa magica esperienza è la Foresta Incantata, che si trova ai piedi del Capo di Cristo, un promontorio roccioso. Questa foresta, circondata da abeti, pini e larici, si illumina con fascinosi giochi di luci per mostrare agli ospiti la straordinaria bellezza della natura. Il sentiero che porta alla cascata è un'esperienza unica, arricchita da sculture in legno e casette accoglienti che offrono i migliori prodotti gastronomici e artigianali dell'Alto Adige.

I negozietti natalizi della Foresta Incantata in Valle Aurina

Da qui, inizia il Sentiero Illuminato, un percorso di 3 km illuminato da 100 fiaccole, accompagnato da musiche natalizie e dalla presenza di adorabili animali da fattoria. È un'esperienza da non perdere per adulti e bambini. Per un tocco ancora più magico, è possibile percorrere il tragitto su una carrozza trainata da cavalli. Una tappa imprescindibile è la chiesetta di Santo Spirito, la chiesa più antica della valle, con una ricca storia artistica ed architettonica.

Lutago, il Villaggio dei Presepi Diffusi

Durante l'Avvento, Lutago si trasforma in un romantico Villaggio dei presepi, con esposizioni curate nelle vetrine dei negozi. Gli amanti dei presepi non possono perdere il museo dei presepi Maranatha, la più grande esposizione di questo genere in Europa. Il museo è in costante evoluzione, grazie alla presenza dell'officina degli scultori del legno, che è possibile vedere all'opera.

Uno dei Presepi Diffusi nel villaggio di Lutago

Questa struttura espone una vasta collezione di presepi provenienti da tutto il mondo, realizzati in diversi materiali. La mostra mette in evidenza i presepi alpini, con una particolare attenzione a quelli tradizionali della Valle Aurina, che raccontano la vita contadina del passato. In questo Natale Incantato, la Valle Aurina offre un viaggio emozionante tra la natura, la cultura e la tradizione culinaria, rendendo ogni visita un'esperienza indimenticabile. Per informazioni sugli eventi in programma clicca qui.