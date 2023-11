Ecco le offerte e le piste per bambini a Carezza e Obereggen

Stai pensando alla settimana bianca in famiglia? La Val d'Ega (BZ), nel cuore delle Dolomiti, è tra le mete perfette per i bambini. Vediamo perché!

L'inverno dei bambini a Carezza. Foto di Ivan Goller

Carezza, tutte le attività invernali per i bambini

Notoriamente considerata una delle aree vacanze per famiglie più amate del mondo, Carezza accoglie i suoi piccoli ospiti con 13 impianti di risalita per 40 km di piste perfettamente preparate (55% blu - 30% rosse - 15% nere), alle quali si aggiungono uno Snowpark con Family Fun Line & Kids Line, 3 parchi per bambini e 1 miniclub con assistenza ai bambini, la pista da slittino “Hubertus”, quella a tema “Re Laurino” e la funslope leggende “Re Laurino”.

Carezza Kinderland. Foto di Ivan Goller

Il Kinderpark Scuola di sci Vigo di Fassa e Carezza e il Kinderland Re Laurino - con un castello gonfiabile, slittini, collinette innevate, una giostra, simpatici istruttori e un nastro trasportatore, per trasformare quella dell'apprendimento in un'esperienza da vivere in tutta spensieratezza, immersi nella magia della neve - sono solo due delle dediche speciali di un comprensorio che si veste a misura di bambino con attrezzature di risalita ad hoc, accessi riservati e appositi dispositivi di traino, una miriade di piste blu, semplici da percorrere e facili da raggiungere, e proposte convenienti sul fronte dello skipass.

Pista di slittino a Carezza. Foto wisthaler

Se a Naniland i piccoli fan della neve vengono accompagnati alla Malga Frommer con 4 tappetti magici che consentono anche ai più inesperti di raggiungere le piste sotto l'occhio attento dei maestri, tra le montagne che sorridono si scopre perché ogni giorno per qualche minuto il magico Rosengarten / Catinaccio si tinge di rosso e si imparano le storie di Re Laurino, protagonista di pista a tema, con stazioni dedicate ai miti della montagna. Allo skilift Le Pope, parte poi la funslope delle Leggende, dove vengono illustrate in modo ludico le regole di comportamento FIS per sciatori e snowboarder. Infine, per chi preferisce lanciarsi a tutta velocità ma in piena sicurezza e in posizione seduta sullo slittino, Carezza mette a disposizione la celebre pista Hubertus, lunga 1,2 km.

Obereggen, paradiso per piccoli sciatori

Non da meno è Obereggen, che ai bambini dedica due parchi e 1 Miniclub, 2 piste da slittino e la strepitosa Alpine Coaster, generatori di gioia in un'area che continua a brillare anche dopo il tramonto, grazie all'illuminazione notturna su una pista da sci, una pista da slittino e un parco immaginato per brillare sotto la luna. Oltre al Kinderland, che accende la passione per lo sci anche in chi vede la neve per la prima volta, il parco Brunoland, sulla pista Eben, vanta tapis roulant lunghi 30 e 50 metri, una giostra, un gatto delle nevi, una pista da snowtubing, un castello gonfiabile, un tunnel innevato e onde di neve. Qui i bambini possono scatenarsi tutti i giorni dalle 10 alle 16, con giornate di cacce al tesoro, party sulla neve, giri di ricognizione con il maestro, sessioni di trucco e lezioni per modellare i palloncini. Ovviamente, in attesa dell'arrivo dell'orso Bruno, che accoglie gratuitamente con il “Brunoland Pass” chi soggiorna nelle strutture ricettive dell'Associazione Turistica Val d'Ega.

Lezione di sci a Obereggen, Brunoland, foto di Fizza, credit Val d_Ega

Se il Miniclub intrattiene bambini a partire dai 3 anni dalle 9 alle 16, il parco Yeti trasforma i novellini dello sci dai 4 anni in su in piccoli esperti della neve. Alla Schneehaus, un programma pedagogico di apprendimento, appositamente elaborato dai maestri di sci di Obereggen e basato sull'impiego di giochi e racconti, favorisce lo sviluppo delle capacità motorie che servono ai piccoli discesisti. Gli snowboarder in erba trovano pane per i loro denti all'Obereggen Family Fun Line, concentrato di divertimento a quota 2.032 metri, mentre tutta la famiglia può rilassarsi con una camminata e lasciarsi incantare dalle opere tematiche della Foresta dei Draghi, anello di 1,4 km, pianeggiante e accessibile a chiunque.

Bambini in Val d'Ega lungo il Sentiero delle Stelle

Dopo il successo del 2022, torna infine la possibilità di avventurarsi anche in inverno sul Sentiero delle Stelle che collega gli Astrovillaggi di S. Valentino in Campo e Collepietra, per immergersi nei segreti del firmamento e dell'universo in un abbraccio di montagne innevate.

Val d'Ega, le offerte invernali per le famiglie

In queste oasi degli inverni memorabili, non possono mancare le offerte dedicate alle famiglie delle nevi. Dal 7 al 27 gennaio e dal 2 marzo al 7 aprile, Obereggen For Families. A Obereggen i piccoli sciatori imparano come muoversi sugli sci, si divertono nel Brunoland e in alternativa per un giorno si potranno svagare sulla pista da slittino. Tre funslopes e 2 snow parks per bambini completano l'offerta per tutta la famiglia. L'offerta comprende 6 pernottamenti; 6 giorni di skipass Fiemme-Obereggen per oltre 100 km di piste, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni; 6 giorni di noleggio di sci, scarponi, bastoncini e casco per bambini, noleggio gratuito di uno slittino per un giorno e ingresso settimanale gratuito a Brunoland. Prezzo a partire da 1604 euro per famiglia composta da 2 adulti, 1 bambino con meno di 8 anni e un bambino con più di 8 anni.

Obereggen, Brunoland, foto di Fizza, credit Val d_Ega

Il comprensorio di Carezza risponde con Week4Kids, dal 10 al 16 marzo 2024. In questa settimana dedicata ai bambini oltre alle lezioni di sci coi maestri, un vasto programma di divertenti attività. Sono compresi nell'offerta 6 pernottamenti per bambini fino a 14 anni compiuti e 5 giorni di corso di sci o snowboard e programma della Scuola di sci Carezza. Prezzo per bambino a partire da 385 euro servizi inclusi e per due adulti a partire da 571 euro solo pernottamento (Skipass e noleggio sci non inclusi).