El Porteño Gourmet, lo spirito argentino nel nuovo menu di chef Torretta

Dorrego Company è una società nata nel 1995 per iniziativa di Fabio Acampora e i fratelli argentini Sebastian e Alejandro Bernardez, che progetta, costruisce e gestisce lounge bar e ristoranti sempre innovativi. Tant’è vero che l’avventura ha inizio a Milano, nel 1996, con l’apertura di Mamma Mia, uno dei primi lounge bar dedicato al rito dell’aperitivo e del brunch. Tre anni dopo, con la stessa formula, esordisce Exploit, concomitante alla decisione del Comune di Milano di riqualificare la piazza delle Colonne di San Lorenzo. Dieci anni dopo è il turno de El Porteño Gourmet, in Via Speronari, a due passi dal Duomo, che diviene subito la meta preferita dagli amanti della gastronomia argentina, in particolare dell’ottima carne servita con la massima attenzione per assicurare agli ospiti piacevoli esperienze di gusto.

la sala del ristorante El Porteño Gourmet

Il trio di Dorrego Company ha poi aperto locali a Milano da Living, Liqueur and Delight in Piazza Sempione 2, a Refeel Milano in Viale Sabotino 20, e i ristoranti Pisco Cucina di Mare in Via Bertani 16, El Porteño Darsena, El Porteño Arena, El Porteño Prohibido. Nell’ottobre del 2020 lo sbarco a Roma con El Porteño Valle in Largo Teatro Valle 7 a cui sono seguiti a dicembre 2022, El Porteño Gourmet, all’interno del luxury hotel Umiltà36 della Shedir Collection in via Dell’Umiltà 36 e, nello scorso mese di settembre, l’inaugurazione di Terrazza Flores by El Porteño, sempre nell’hotel Umiltà36. Mentre a Milano è già attivo Flores Cócteles in via Melloni 9, cocktail bar dedicato alla miscelazione classica.

El Porteño Gourmet, tutta l'Argentina nel nuovo menu

Questo preambolo ci è sembrato necessario perché in uno dei locali più amato dai fondatori di Derrigo, El Porteño Gourmet di Via Speronari, c’è un nuovo executive chef, Matteo Torretta, scelto per far vivere una nuova stagione al locale. Tant’è vero che Torretta vuole puntare ad «un percorso fatto di sostanza, concreto, e di alta ospitalità. Partiamo dalla qualità delle carni, dalle preparazioni e dall’offerta de El Porteño per mettere, nel più breve tempo possibile, un’impronta di creatività e originalità al menu. Un ponte fra Argentina e Italia, fra Milano e Buenos Aires, per fondere due culture vicine e amiche. Vogliamo far divertire, sorridere, soddisfare e appagare i nostri clienti, quelli che già ci conoscono e quelli, mi auguro saranno molti, che vorranno scoprirci».

Mary y Pampa 1/3 Strana milanesa alla napoletana 2/3 Risotto Gourmet 3/3 Previous Next

Così, con il nuovo menu autunnale de El Porteño Gourmet, il nuovo timoniere propone il Gran Plateau Porteño che sono piccoli assaggi di tutte le proposte di crudi di carne; il Ceviche preparato con filetto di fassona, lime, cipolla rossa, pomodoro e jalapeño; mentre il goloso Tostado Porteño è un pan brioche con wagyu, tartufo nero e salsa Porteño. Succulento il Caldo Freddo di manzo, un midollo cotto a “La Parrilla” accompagnato da una battuta di fassona piemontese. E, poi, gioca sui contrasti che si riuniscono in un unico gustoso mix la Tartare di pomodoro affumicato con base di pomodoro, capperi e senape in grani su cui si innestano limone, germogli e acciughe. Ci sono il Mar y Pampa, spaghetti serviti con un centrifugato di gambero argentino, paprika e chorizo e uno dei classici milanesi il Risotto Gourmet, riso allo zafferano mantecato con battuto di animelle. Completano la proposta piatti “forti” come una Strana milanesa alla napoletana, rivisitazione del manzo impanato, ora ripieno di prosciutto e provoletta, completato con salsa pizzaiola, il Lomo “Rossini”, prelibato filetto di manzo argentino con foie gras e spinaci saltati accompagnato da un ristretto di carne profumato al tartufo nero. A completare l’offerta, una gran bella selezione di vini.

Da Dorrego cosa dicono del menu di Torretta? Esce allo scoperto Sebastian Bernardez affermando che «siamo felici di presentare queste nuove proposte de El Porteño Gourmet firmate da Matteo Torretta, uno chef che abbiamo seguito da tempo nella sua evoluzione e di cui oggi siamo lieti di assaggiare le prime proposte che entrano nel menu del nostro locale di via Speronari. L’obiettivo è alzare la posta, per coinvolgere gli ospiti, amanti della cucina argentina, e i clienti curiosi, che vogliono provare sapori e gusti usciti dalla mano di un grande cuoco italiano. Era da tempo che stavamo pensando di seguire questa strada e l’incontro con Matteo ci ha permesso di partire in questa avventura. Insieme vogliamo assemblare, coniugare e fare incontrare ingredienti e preparazioni per elevare la qualità dei piatti e della proposta. Vogliamo un ristorante dove cucina, servizio e cantina rendano unico e memorabile il pranzo e la cena, per regalare momenti di felicità a nostri ospiti».

Matteo Torretta e Sebastian Bernardez

E, così, El Porteño Gourmet, che si trova all’interno di una location prestigiosa come la “design & entertainment destination” Speronari Suites (un hotel di charme), dall’atmosfera elegante, con divani in velluto, quadri, argenteria e piatti esposti nelle vetrinette che fanno del locale un luogo di relax e tranquillità immerso nella frenetica quotidianità della metropoli, è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua storia ed entrare, a pieno diritto, fra i luoghi cult del gusto a Milano. Con, in più, un’ambientazione che sintetizza la cultura argentina, dai mobili alla pavimentazione, dal gioco del Polo al tango e, ovviamente, l’omaggio alla città di Buenos Aires.

El Porteño Gourmet Milano

Via Speronari 4 - 20123 Milano

Tel 02 49428140