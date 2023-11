Viaggio nella Terra D'Arneo… il Salento oggi

Storia, arte, cultura, mare e la piacevolissima umanità della sua gente che ti fa sentire a casa, tra amici che ti vogliono bene. E un territorio ancora non contaminato dall’invasione barbariche del cemento e modernismo fine a sé stesso. Questa è l’aria che si respira nel Salento oggi, e con una marcia in più per renderlo ancora più attraente per chi volesse intraprendere un inserimento con investimenti in tutti questi settori. Questo è quello che un gruppo di giornalisti ha potuto rilevare dopo un press trip di 5 giorni scandagliando tutto il territorio e facendo incontri con i vertici politici e imprenditoriali.

Il mare di Gallipoli

Il Salento modello che fa sistema

Alla fine, tutti abbiamo dedotto e constatato che anche nel sud Italia finalmente qualcosa si muove, non aspettano che lo stato gli porga la coperta, e li sostenga economicamente, si sono rimboccati le maniche e hanno pensato a come uscire da uno stagno melmoso per cambiare le cose. Solitamente nei discorsi del fare è il nord quello che si porta ad esempio di iniziative di attivismo produttivo per creare ricchezza e benessere alle sue regioni. Questo attivismo in Puglia è il risultato creato da Cosimo Durante che è il presidente del Gal, che è l’acronimo di: Gruppo di Azione Locale, aiutato da un solido ed esperto gruppo di quattro consiglieri nei vari settori dell’economia e cultura.

Museo delle carozze all’interno del castello di Copertino 1/4 Museo Leonardo da Vinci 2/4 Museo Leonardo da Vinci 3/4 La basilica barocca ad Armiano 4/4 Previous Next

Dopo un estenuante lavoro, durato anni, sono riusciti a convincere le varie amministrazioni a fare sistema per dare la giusta ed importante visibilità ai 12 comuni del Salento per fare sistema divulgativo e per fare emergere le bellezze e capacità produttive dei luoghi nel Salento per nuovi investimenti imprenditoriali. Quello che colpisce subito il visitatore che arriva dalle grandi città è l’armonia urbana, l’ordine la pulizia e il silenzio ambientale, e non ultima la gentilezza e cordialità della gente nei comuni di Aezio, Campi Salentino, Carmiano, Copertino, Galatone, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto cesareo, Veglie e Salentino. Tutti girano intorno a Gallipoli e Lecce le due stupende città conosciute in tutta Italia e al mondo turistico.

Molti di questi comuni i sindaci sono donne tutte preparatissime per la loro capacità politica e amministrativa. Alla domanda che ho posto a Maria Rosaria de Bartolomeo sindaco di Veglie quali sono i contributi per chi vuole investire nel Salento e le reali possibilità imprenditoriali di questi territori che spaziano in un caleidoscopio di attività, che vanno dal turismo alla cultura, rispondeva che si attivano delle sinergie miste tra pubblico e stato che attraverso il Gal intercettano i bandi di concorso della Ue che finanziano dal 50% a volte fino al 70% il costo del progetto che si vuole realizzare. Con queste prospettive in questi anni sono cresciute aziende vinicole come quelle agro alimentari, e il recupero di attrazioni turistiche come il magnifico e imponente castello di Copertino dove risiede il museo delle carozze ed a Armiano dove splende la stupenda facciata della cattedrale barocca della chiesa dell’immacolata del 1600, e del museo di Leonardo da Vinci, a Galatone da non perder assolutamente per farsi incantare dal racconto favolistico che ne fa la guida l’ingegnere Giuseppe Manisco dell’invenzione delle macchine da guerra. che ne ha anche ricostruite alcune.

Dove mangiare e bere tra Gallipoli e Veglie

Fiorente è anche il turismo enogastronomico e l’industria vinicola e dei distillati, come quella della grappa e del Gin che hanno chiamato GecoGin prodotta con il metodo artigianale da Valeria e Gabriele da appena un anno e mezzo ma con grande successo per la qualità e l’apprezzamento di importanti bar tender per fare i loro cocktail. Mentre per la cantina e il cibo vi segnaliamo il ristorante il “Conte Cavour” a Veglie con una carta di piatti tutti a base di verdure e legumi come: il “baccalà con crema di pomodori gialli, carbone di olive e polvere di capperi. Un piatto per goduriosi gourmet.

Coppola 1489 a Gallipoli 1/4 L'interno del ristorante Coppola 1489 a Gallipoli 2/4 Il GecoGin 3/4 Visita allo stabilimento GecoGin 4/4 Previous Next

Diversa invece la cucina della storica casa vinicola Coppola 1489 a Gallipoli che propone una cucina tradizionale ma di grande intensità per il gusto e profumi per le materie d’eccellenza usate per creare i piatti come: le “bombette di maiale al sugo e il risotto con fondo di gallina e zafferano, piatto stupendo” in abbinamento a tre rossi straordinari, equivalenti per sentore corpo e forza a dei Bordeaux con una forte intensità dei profumi di frutti rossi come il Li cuti rosso alezio doc e il Patitari un Igt primitivo del 2017 in acciaio. Per chiudere il nostro giro positivo nella Terra d’Arneo una notizia che rafforza la nostra impressione e valutazione sul bellissimo territorio del Salento che è quella non da poco che Lvmh la società che gestisce tutti i marchi del lusso al mondo, di proprietà del francese Bernard Arnault il secondo uomo più ricco del mondo vuole e sta investendo in Puglia mettendo radici industriali nel settore calzaturiero e manifatturiero.

Conte Cavour Ristorante

Via IV Novembre, 73010 Veglie (Le)

Tel 0832 159 2175

Cantina Coppola 1489

Via Sansonetti 73014 - Gallipoli (Le)

Tel 0833 201425