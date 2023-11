Natale da cartolina? Ecco le offerte del Romantik Hotel Stafler di Vipiteno

Sogni un Natale letteralmente da fiaba? Il posto giusto è il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (Bz), perla della Valle Isarco. Un luogo ideale per una vacanza d’inverno fra atmosfere di charme, cucina stellata, wellness ed emozioni uniche. Scopriamo perché.

Esterno del Romantik Hotel Stafler, foto di Hannes Niederkofler 1/7 Interno del Romantik Hotel Stafler. Foto di Hannes Niederkofler 2/7 Il ristorante del Romantik Hotel Stafler. Foto di Hannes Niederkofler 3/7 Sala relax del Romantik Hotel Stafler. Foto: Hannes Niederkofler 4/7 Una delle camere del Romantik Hotel Stafler Foto: Hannes Niederkofler 5/7 Particolare della camera del Romantik Hotel Stafler Foto: Hannes Niederkofler 6/7 Piscina del Romantik Hotel Stafler, foto di Hannes Niederkofler 7/7 Previous Next

Romantik Hotel Stafler, 700 anni di storia

Abbracciato dal paesaggio alpino, immerso nel verde di un parco di conifere reso ancora più romantico dalle punte innevate d’inverno, il Romantik Hotel Stafler con i suoi oltre 700 anni di storia (nel 1270 sorse la prima locanda) è un’armoniosa sintesi tra albergo, maso e residenza signorile, con camere e suite di charme, fra tradizione, design e comfort, cucina pluristellata e wellness per emozioni uniche.

Romantik Hotel Stafler, perfetto per lo sci

Il Romantik Hotel Stafler è il punto di partenza ideale per vivere una vacanza d’inverno indimenticabile: a pochi chilometri Vipiteno, uno dei borghi più belli d’Italia, con la luminosità e la bellezza caratteristica delle città di tirolesi, e la sua iconica Torre delle Dodici. Circondato da oltre 50 km di piste da sci, è un paradiso per lo sport, cultura e benessere. Vipiteno invita ai mercatini di Natale, a pattinare sul ghiaccio, a provare la pista di slittino più lunga d’Italia, ma anche a camminate nei suoi dintorni, con o senza neve, a ciaspolate.

Al Romantik Hotel Stafler la cucina di Peter Girtler

Nella sua storia secolare il Romantik Hotel Stafler come stazione di posta ha ospitato i viaggiatori (tra cui anche lo scrittore Goethe) che, percorrendo la strada del valico del Brennero, attraversavano le Alpi diretti a nord o a sud. Ieri come oggi non ha mai smesso di coccolare i suoi ospiti: ambienti accoglienti dove passato e presente si incontrano, si vivono esperienze gourmet con la cucina pluristellata dello chef Peter Girtler 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau e le materie prime a km zero dal podere di famiglia diventano deliziosi piatti da gustare ai tavoli della stube secolare.

Chef Peter Girtler prepara Black Cod, finferli, purè di prezzemolo. Foto: Hannes Niederkofler 1/6 Canederlo allo speck reinterpretato, schiuma di burro, erba cipollina. Foto di Florian Andergassen 2/6 Agnello, patate gratinate, ratatouille. Foto di Florian Andergassen 3/6 Agnello, carciofi, zucca. Foto di Florian Andergassen 4/6 Pesce Huco, quinoa, cavolo. Foto di Hannes Niederkofler 5/6 Black Cod, finferli, purè di prezzemolo. Foto di Hannes Niederkofler 6/6 Previous Next

È un’oasi di relax il centro benessere Romantica, con piscina coperta, saune e palestra, bagno di vapore alle erbe aromatiche e ai Sali, cabina a infrarossi e trattamenti beauty per ritrovare lo gioia dello spirito e del corpo.

Un Natale magico al Romantik Hotel Stafler

Dal 20 al 27 dicembre 2023 un Natale indimenticabile: camere e suite di charme, relax al centro benessere “Romantica” con piscina coperta, sauna finlandese, bagno di vapore ai sali marini, cabina a raggi infrarossi, programma di benessere con meditazione con le campane tibetane; deliziosa colazione e break pomeridiano con specialità di tè e caffè, speciale menu di 6 portate con le creazioni della cucina altoatesina e mediterranea, una magica festa e brunch di Natale, serate speciali a tema. E poi visite al mercatino di Natale a Vipiteno, escursioni e suggestive fiaccolate. Offerta 3 notti a partire da 558 euro a persona.

Capodanno speciale al Romantik Hotel Stafler

Dal 27 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 “Festeggia il capodanno all'insegna del romanticismo”: comfort e tradizione, relax nel centro benessere “Romantica”; per la sera di Capodanno cena speciale, musica dal vivo e alle 2 di notte zuppa di gulasch, ostriche, lenticchie e zampone portafortuna. Per un Capodanno sulle piste, navetta ski gratuita dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e al Ratschings, noleggio gratuito degli slittini, 10% sconto sul noleggio dell'attrezzatura da sci al Rosskopf. E poi l’emozione di romantiche fiaccolate, escursioni nei boschi e i mercatini di Natale a Vipiteno. 6 notti a partire a 1.326 a persona.

A gennaio relax e benessere al Romantik Hotel Stafler

Speciale settimana bianca 4=3, una notte in regalo, dal 3 al 7 gennaio 2024. Vivere giornate invernali uniche nel nuovo anno con momenti speciali, fra piste da sci, escursioni, fiaccolate, passeggiate nel parco e nel romantico bosco di conifere dell’hotel. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, merenda e mezza pensione con menu di 6 portate servito nella Gasthofstube, tutto il relax nell’oasi di benessere Romantica; la navetta gratuita 2 volte al giorno per le zone sciistiche a valle di Rosskopf e Ratschings, il noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. 4 notti a partire da 652 a persona.

Vacanze rigeneranti al Romantik Hotel Stafler

Offerta speciale di inizio stagione 4=3 & 7=6 con una notte in regalo per una meravigliosa vacanza invernale in Alto Adige dall’8 febbraio all’8 marzo 2024. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, deliziosa merenda e mezza pensione con menu di 6 portate, oltre all’accesso al centro benessere con 25 euro di buono per un trattamento extra; navetta gratuita direttamente dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e Ratschings, sconto del 10% sul noleggio dell'attrezzatura da sci e noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. La formula 4=3 4 notti a partire da 553 euro a persona in mezza pensione mentre 7=6 7 notti a partire da 1.048 euro.

Romantik Hotel Stafler

Brennerstrasse 10 - 39040 Mules/Campo di Trens, Vipiteno (Bz)

Tel 0472.771136