Due nuovi alberghi per R Collection Hotels a la Thuile e Courmayeur

Novità per R Collection Hotels. Il gruppo di proprietà della famiglia Rocchi si espande nelle in montagna in due iconiche destinazioni: La Thuile e Courmayeur, provincia di Valle d’Aosta. Apertura dal 1° dicembre 2023. Le due nuove strutture ricettive leisure sono il cinque stelle Montana Lodge & Spa a La Thuile e il cinque stelle Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc a Courmayeur.

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc a Courmayeu e Montana Lodge & Spa a La Thuile

Gli hotel del R Collection Hotels

Si allarga così la presenza del gruppo nel panorama italiano in rinomate destinazioni per gli appassionati di sci e per gli amanti della montagna. Le due nuove realtà Il Montana Lodge & Spa e Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc entrano ufficialmente a far parte del brand R Collection Hotels, che conta oggi all’attivo 8 strutture, 3 sul lago di Como e una prossima in apertura 2025, 1 in riviera ligure nella Portofino Coast e 3 nella città di Milano, per un totale di 10 strutture alberghiere.

R Collection Hotels, aumentano i 5 stella nel gruppo

Un’espansione che porta il gruppo a penetrare sempre di più il segmento del lusso aumentando i 5 stelle in portfolio con un obiettivo strategico ben preciso: continuare a garantire benessere agli ospiti a 360 gradi grazie al comfort di un design estetico e funzionale delle proprietà, ai servizi di alta qualità e all’offerta enogastronomica e di wellness proposte. A caratterizzare tutti gli hotel, la posizione strategica.

Il Montana Lodge & Spa, situato ai piedi del maestoso Monte Ruitor e il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc si trovano entrambi collocati in un panorama con viste ineguali sulle vette del Monte Bianco e si caratterizzano per un design e architettura scenografica in forte connessione con la natura e la montagna circostante.

Come è il Montana Lodge & Spa

Il Montana Lodge & Spa, in gestione, è dotato di 55 camere, si caratterizza per un design contemporaneo e materiali innovativi all’interno di un affascinante involucro tradizionale Valdostano.

Panoramica della camera del Montana Lodge & Spa 1/3 Una delle camere del Montana Lodge & Spa 2/3 Il ristorante del Montana Lodge & Spa 3/3 Previous Next

Presenti 2 ristoranti con cucina italiana raffinata con ingredienti freschissimi e locali, il Bistrot alpino e l’Ottavio Lounge a cui si aggiunge 1 cantina con 300 etichette per degustazioni. Presente la Erre Spa, fiore all’occhiello del Gruppo, con piscina interna riscaldata, vasca idromassaggio esterna, sauna, bagno turno, Vitarium, area Private Spa e area palestra con attrezzatura Technogym.

Montana Lodge & Spa | Frazione Arly 87 - 11016 La Thuile (Ao) | Tel 0165 883125

Come Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, in gestione e di proprietà, è dotato di 72 camere arredate con eleganza ed arricchite da un prezioso arredamento contemporaneo. Due proposte gastronomiche, il ristorante La Fourchette e l’Equinox lounge bar, la terrazza sul Monte Bianco. Presente la Erre Spa, 500 mq con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turno, docce cromatiche e sensoriali, private Spa e palestra Technogym.

L'esterno del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc 1/4 Il ristorante La Fourchette del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc 2/4 Una delle stanze del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc 3/4 La terrazza del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc 4/4 Previous Next

«L'apertura di queste due nuove strutture testimonia la volontà del Gruppo nel credere nell’eccellenza e nel calore dell’accoglienza tutta italiana - Ludovica Rocchi, brand director del Gruppo - Siamo in due destinazioni apprezzate dagli italiani ma di respiro internazionale. Si prospetta una stagione invernale interessante».

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc | Strada Grand Ru 1 - 11013 Courmayeur (Ao) | Tel 0165 844542