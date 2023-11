Da Giovannino Bistrot tutti i sapori del lago di Como

Angelo Biscotti, chef del ristorante Da Giovannino Bistrot di Malgrate (Lc), sul lungolago di Como, fonda la sua cucina sulle materie prime lombarde che si fondono con altre eccellenze del Made in Italy, scelte accuratamente seguendo la loro stagionalità. Un modo per dare ulteriore lustro ad un locale storico che compare nella prima Guida Rossa Michelin del 1956 e che dal 2017, anno in cui è stato rilevato dall’imprenditore Fabio Dadati, diventa ristorante e pizzeria gourmet con cucina italiana a filiera corta e con una disponibilità di ben 70 coperti, a cui si aggiungono i 100 sulla sua terrazza con una vista lago.

Materie prime selezionate e di stagione nel menu dello chef Biscotti

Obiettivo dichiarato: puntare sull'accoglienza di alto profilo

L’obiettivo dello staff è chiaro: portare anche in questo territorio una ricettività d’eccellenza che possa dare un valore sociale positivo di crescita. Il Bistrot Da Giovannino si integra con il paesaggio circostante in un dialogo perfetto tra terra e lago che abbraccia virtualmente gli ospiti del ristorante e che rende l’esperienza di pranzare o cenare senza pari. Il nuovo menu autunnale annovera piatti della tradizione come il rinomato risotto in cagnone con filetti di pesce Persico impanati e cotti nel burro, una ricetta originale della gastronomia lecchese; selezione di materie prime che seguono la stagionalità e il rigoroso controllo dello chef Biscotti che trasforma gli ingredienti in un’esperienza di gusto avvolta dall’atmosfera magica del lago di Como.

Lo chef Angelo Biscotti - foto dal sito ufficiale

Nel menu anche una lista variegata di pizze realizzate con un impasto creato ad hoc e da ingredienti rigorosamente selezionati come i filetti di acciughe del Cantabrico, i taleggi provenienti da caseifici locali o la passata di pelati dell’agro sarnese. La pizza, un vero must, protagonista da sempre nel menu del bistrot, in versione semplice e gustosa come la margherita o arricchita da accostamenti creativi come funghi e guanciale o taleggio e noci.

L'ingresso, lungolago, di Giovannino Bistrot

Nel piatto una forte impronta mediterranea

La filosofia in cucina di Angelo Biscotti è quella di mettere in primo piano e valorizzare le eccellenze italiane, con un’attenzione particolare alla tradizione e all’utilizzo di materie prime locali e regionali, pur abbracciando influenze di altre culture e metodi di cottura moderni come quella a bassa temperatura per preservare valori nutrizionali e sapore dei prodotti.

L‘interno del ristorante, sala vista lago - foto dalla pagina Facebook

«La mia cucina - spiega lo chef Biscotti - ha una forte impronta mediterranea, influenzata dalle mie salde radici campane e con un’influenza etnica molto precisa, sia in quelle che sono le tecniche di cottura applicate ma anche nell’utilizzo di materie prime come sali integrali, alghe, salse fermentate. Un modo per ridurre il sale che il più delle volte copre i sapori invece di esaltarli».

«Accettare la sfida di gestire un ristorante storico come Da Giovannino Bistrot, mi ha stimolato fin dal primo momento. Da una parte dare slancio e nuova linfa a qualcosa di storico, dall’altra reinterpretare la tradizione rispettandola, potendo contare su uno staff giovane e capace con il quale sono entrato immediatamente in sintonia. Ho trovato in Salvatore Esposito, sous-chef del ristorante Da Giovannino, tanto entusiasmo e una gran voglia di crescere e migliorarsi giorno per giorno».

Da Giovannino Bistrot

via Italia - 23864, Malgrate (Lc)

Tel 0341 201133