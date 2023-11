Portorose e Pirano, quando il mare è bello anche d'inverno

Il mare può essere bello anche d'inverno, specie se per residenti e turisti vengono organizzati eventi speciali, che contribuiscono a rendere tutto ancora più magico. È il caso, per esempio, di Portorose e Pirano. Le due località costiere slovene, in vista delle festività invernali, hanno pensato a un fitto programma di eventi adatti a ogni età. Un calendario che, unito alla bellezza dei due borghi e a un'offerta benessere molto interessante, rende la destinazione ideale per un break invernale in riva al mare. Ecco, allora, cinque motivi per cui Pirano e Portorose sono da inserire nella vostra wish list.

Pirano a Natale

1- Pattinare sul ghiaccio, ma in riva al mare

Con il loro profilo imponente e le spesse mura catturano lo sguardo lungo la Promenade in riva all’Adriatico tra Portorose e Pirano: sono i magazzini del sale, l’oro bianco di Pirano prezioso per la Serenissima e per l’impero degli Asburgo, costruiti a metà del 1800. In quello chiamato Grando sarà allestita la più grande pista da pattinaggio al coperto in riva al mare e un’insegnante impartirà gratuitamente lezioni per i bambini. La pista fa parte del perimetro del Paese incantato pieno di luci e con un bosco dove si può incontrare Babbo Natale, mandargli le lettere con i propri desideri, assistere a spettacoli di danza, ascoltare cori natalizi e partecipare a divertenti laboratori.

2- Tra i mercatini di Natale di Portorose

Il 1° dicembre si accendono le luci che fino al 7 gennaio renderanno ancora più fiabesco il parco del regale hotel Kempinski Palace Portorož e come viene promesso sarà il luogo in cui poter gustare “tutte le dolcezze della vita”, muovendosi tra i piccoli chalet in legno che ospiteranno gli artigiani e i produttori del territorio dell’Istria Slovena. Il mare è a un passo e quando si spegne la musica si può sentirne lo sciabordio, magari con un calice in mano. Fortemente consigliato dedicargli almeno un paio d’ore per scoprirne tutte le delizie: profumato olio d’oliva prodotto con cultivar locali, marmellate e composte, dolci come la Putizza e profumati biscotti, cioccolato (anche al pregiato fior di sale), vini d’autore (le eccellenze della zona sono note a livello mondiale e le bolle sono una piacevole scoperta), miele anche mono floreale (quello alla lavanda è buonissimo), formaggi e pregiati salumi. Immancabile per un regalo speciale, il sale amato dagli chef stellati di tutto il mondo e i prodotti per fare un po’ di wellness a casa, legati alle locali saline: il packaging è raffinato e con i suoi colori è perfetto per le festività natalizie. Immancabile la musica dal vivo e i punti in cui gustare grandi classici come cioccolato caldo, brûlé o frittelle.

I mercatini di Natale a Portorose

3- Concerti e balletti tra Pirano e Portorose

La musica è uno degli elementi che tutto l’anno rende ancora più bella una vacanza tra Portorose e Pirano. I festival estivi dedicati al compositore e virtuoso violinista Giuseppe Tartini sono solo uno dei molti eventi che vengono organizzati e anche a dicembre il programma è molto vario perché i concerti, il balletto e le iniziative per i bambini a Natale non possono mancare. Protagoniste le sale dell’Avditorij di Portorose e del Teatro Tartini di Pirano (un piccolo gioiello in stile neorinascimentale del 1910) con un bel calendario che accontenta sia i melomani sia le famiglie. Il 13 dicembre, per esempio, ci sarà il Balletto classico ucraino con brani dallo Schiaccianoci e dalla Bella addormentata nel bosco; il 16 dicembre sarà la volta di Lea Menard con il suo spettacolo di marionette per bambini Pasjedivšcina; il 22 l’atmosfera sarà resa speciale dal Concerto Gospel di Natale eseguito dal Mount Unity Choir diretto da Earl Bynum Jr; il 27 si esibirà il raffinato cantautore sloveno Jure Lesar e il 30 andrà in scena il Concerto di Gala di Capodanno con l'Orchestra Filarmonica Slovena e i Solisti previsto per il 30 dicembre.

4- Relax e benessere alle Terme Portoroz

A fine anno non è solo tempo di bilanci, così come l’inizio non va solo dedicato ai buoni propositi. Per concluderlo bene o iniziarlo al meglio, servono momenti in cui astrarsi dalla quotidianità, isolarsi un po’ dall’esterno e rilassarsi, facendo anche qualcosa per l’equilibrio tra corpo e mente. Portorose con le sue numerose possibilità legate al wellness è il luogo perfetto. Alleati preziosi, gli elementi naturali che provengono dalle vicine saline di Sicciole e Strugnano (fanghi, sali e acqua madre già usata dai locali monaci benedettini nel XIII secolo) e un’acqua termale ricca di sostanze minerali. Senza dimenticare, naturalmente, i benefici dell’acqua di mare riscaldata. Si può optare per le Terme Portorož - che hanno diverse aree pool termali, anche per la talassoterapia; 7 tipologie di saune; programmi romantici per le coppie; una ricca scelta di trattamenti e massaggi; un centro ayurvedico e un centro thailandese - o per la SPA di uno degli hotel che, magari, si affaccia sul mare o sul verde per un effetto scenografico che fa bene alla vista e all’umore.

5- Capodanno in piazza e tuffo nel mare con i fuochi d'artificio

È una delle piazze più belle di tutto l’Alto Adriatico, si apre sul mare ed è incastonata tra palazzi dell’epoca della Serenissima e in stile mitteleuropeo. La sua ellisse dalla candida pavimentazione riflette la magia delle luci di Natale e i suoi ristoranti e caffè, in inverno, sono un piacevole rifugio da cui godersi la vista: Piazza Tartini a Pirano è davvero un luogo ricco di suggestione e ospiterà la speciale serata di Capodanno con tanta musica dal vivo. L’appuntamento per il 1° gennaio, invece, è sulla spiaggia di Portorose per iniziare l’anno con una sfida: il tradizionale tuffo nelle acque dell’Adriatico che ogni anno raduna un gruppo di coraggiosi nuotatori. E se non si ha la tempra per affrontare il mare, l’inizio del 2024 sarà reso comunque speciale dallo spettacolo pirotecnico che accenderà il lungomare!