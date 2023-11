Novità per i golosi: apre Julietta la prima pasticceria gourmet vegana a Roma

A Romeow mancava la sua Julietta. Così, da un’idea di Valentina de Matteis, ideatrice e frontwoman di Romeow Cat Bistrot, oggi prende vita Julietta Pastry and Lab, la prima pasticceria gourmet vegetale a Roma. Così come nel 2014 Romeow Cat Bistrot fu il primo ristorante della capitale a proporre una cucina vegetale ricercata, oggi con Julietta accade la stessa cosa.

Julietta, la pasticceria (vegetale) di quartiere

Julietta Pastry and Lab vuole essere una pasticceria di quartiere con un cuore internazionale, un luogo altamente inclusivo, non riservato esclusivamente a persone che non consumano prodotti di origine animale, per motivi etici o di salute. Julietta è un luogo per tutti. Siamo in via Francesco Negri 25\27, nel vivace e colorato quartiere Ostiense, proprio accanto al ristorante Romeow cat Bistrot.

Da Julietta anche i formaggi vegetali e i fermentati

Julietta non è solo una pasticceria, ma anche un luogo rilassante, accogliente ed elegante per scoprire prodotti artigianali, come i "formaggi" vegetali e i fermentati. Un locale di circa 170 mq, di cui 90 mq di laboratorio e il resto dedicato alla sala pasticceria e allo shop. Un grande bancone scenografico, un angolo dedicato allo shop, interni eleganti dai colori pastello, tante piante e un gioco di materiali - tra le cementine del pavimento e il legno degli arredi - che lo pone in stretto dialogo con l’adiacente Romeow Cat Bistrot. Il progetto architettonico è curato dall’architetto Roberto Mercoldi.

Cosa si mangia (e si beve) da Julietta pastry and lab

Julietta propone una pasticceria di ispirazione francese: macarons, New York rolls, maritozzi, torte (anche crudiste) e monoporzioni, biscotti, mousse, lievitati e per le festività anche il panettone e la pastiera, tutto rigorosamente vegan. Tanto spazio anche alla parte salata, con mini quiche, club sandwich e torte salate. Tutta la linea è affidata alla pasticcera Barbara Giovanetti. Presente anche una macchina del caffè e una vasta scelta di kombucha e succhi di frutta bio. Nel laboratorio di Julietta si lavora costantemente per la creazione di nuove alternative vegetali gustose. Prodotti gourmet, sani e accessibili a tutti. Formaggi vegetali, tofu, seitan e tempeh realizzati artigianalmente attraverso una lunga lavorazione manuale.

Uno spazio importante è dedicato alla fermentazione, affidata a Simone Salvo, tra verdure fermentate e kombucha. Questa produzione artigianale non solo fa parte dell’offerta di Julietta, ma serve anche al rifornimento dell’adiacente ristorante Romeow Cat Bistrot: un processo che punta ad un’autoproduzione delle materie prima vegetali di grande qualità. Nello shop sono disponibili anche altri prodotti a marchio Julietta realizzati nel laboratorio, come insaporitori vegetali homemade, granola, frutta secca tostata, marmellate e molto altro. Capitolo a parte per le salse: presenti i grandi condimenti vegetali che negli hanno reso celebre Romeow, come la crema di noci macadamia, il loro incredibile pesto, il ragù di funghi e la salsa “stonnata”. Nella parte beverage dello shop, presenti una selezioni di vini naturali e “Julietta – Amore Amaro”, l’amaro autoprodotto by Julietta Pastry and Lab.

Da Julietta il panettone plant based per il Natale 2023

Per questo Natale 2023, Julietta Pastry and Lab firma il suo primo panettone, ovviamente rigorosamente plant based. Parliamo di un prodotto artigianale (lavorato dalle sapienti mani di Lorenzo Carbone, ex Breaking Bread e oggi nelle cucine di Romeow e Julietta), realizzato solo con ingredienti naturali (senza additivi e miglioratori) e senza proteine di origine animale. Gli ingredienti sono lievito madre, farina di alta qualità, latte di soia, vaniglia Bourbon da bacca, margarina vegetale biologica (non idrogenata e senza olio di palma) che conferisce all’impasto un sapore unico che ricorda la frutta secca. Il profumo poi è inebriante: merito in primis di una miscela di spezie studiata nel dettaglio (bacche, semi profumati, agrumi). Il risultato finale è un panettone vegetale molto soffice e alveolato al punto giusto. Il primo panettone di Julietta Pastry & Lab è in edizione limitata, dunque rigorosamente da preordinare e ritirare in negozio (€ 28 – 800 g., disponibile in due versioni: uno classico con i canditi e uno al cioccolato.

Da Julietta l’importanza del biologico e del naturale

Nel laboratorio di Julietta si utilizzano solo materie prime e ingredienti di origine vegetale, ricche di proteine, fibre e minerali, perfetti per contribuire ed agevolare una sana alimentazione e limitare l’inquinamento. Stessa filosofia anche per i materiali utilizzati, tutti riciclabili e compostabili.

Si prediligono principalmente fornitori locali, scegliendo filiere corte e limitando così l’impatto sul pianeta. Le farine sono locali e biologiche provenienti dal Lazio. La soia utilizzata è senza Ogm e biologica. Si è scelto di utilizzare principalmente prodotti biologici e naturali, rispettosi dell'ambiente. Ciò riguarda sia le materie prime (95% di ingredienti biologici, coloranti naturali, prodotti del commercio equo e solidale) sia i nostri materiali (imballaggi in cartone e/o compostabili, prodotti per la pulizia naturali, ecc.).

Romeow Cat Bistrot, la cucina vegetale gourmet in compagnia dei gatti

Julietta e Romeow condividono la stessa filosofia, tutta incentrata sul vegetale, sul green e sul cruelty free. Il ristorante Romeow Cat Bistrot (via Francesco Negri 15) nasce nel 2014 a Roma, nel quartiere Ostiense, da un’idea di Valentina de Matteis e Maurizio Di Leta, ora non più insieme a lei. È stato senza dubbio il primo ristorante della capitale che ha saputo presentare la cucina vegetale in chiave innovativa e gourmet, attraendo anche coloro che seguono un regime alimentare onnivoro. Questo vale anche adesso: dopo nove anni la maggior parte dei clienti del ristorante sono non vegani, ma sposano a tutti gli effetti il concetto di cucina sostenibile e rispettosa della natura, senza mai rinunciare al gusto.

Romeow Cat Bistrot, dove mangi vegetale in compagnia dei gatti

Il format poi è stato d’impatto. Come si intuisce dal nome, qui i veri padroni di casa sono i gatti: la sala infatti ospita una colonia felina di 8 gatti, tutti provenienti dalla Onlus “Luna di Formaggio” di Montelibretti (Roma), che vengono coccolati e rispettati in tutto e per tutto. L’idea proviene dai cat bistrot thailandesi e dai neko cafè giapponesi, visitati da Valentina durante i suoi tanti ed amati viaggi.

Un’idea audace per Roma, ma fin da subito il successo è stato enorme. Precisiamo: qui i gatti sono delle star e la cura che si ha nei loro confronti è enorme; sono seguiti costantemente da un veterinario e una Comportamentalista e stimolati giornalmente con giochi ad hoc che li portano ad esprimere appieno la loro felinità. In questo modo Valentina ha dato vita ad un posto che esprimesse con grande coerenza al suo grande amore per gli animali. Oggi il Romeow Cat Bistrot è il punto di riferimento per l’eccellenza per la cucina vegetale di qualità a Roma, con un’offerta che va dalla colazione alla cena ma che ha nella parte ristorativa il suo sviluppo maggiore.

Colazione e merenda meritano sicuramente più di una visita, ma è durante il pranzo e la cena che Romeow dà il meglio di sé: ormai iconici i piatti come il pad thai, gli spaghetti con crema di Noci macadamia, la ricotta di mandorle, il maki tako e la cheesecake, tutto sempre rigorosamente vegetale. Ogni portata è costruita intorno all’idea di contaminazione, dall’Italia alla Thailandia, dal Messico alle Filippine, dal Giappone all’Indonesia. Il risultato è una cucina che riesce ad unire alla perfezione il gusto al grande rispetto, per tutto e per tutti, celebrando un’inclusività che raramente si trova altrove. La cucina è firmata dallo chef Jun Villarico, in una grande sinergia con tutto il team. Il locale – dal design curato e accogliente, allegro, dove i gatti sono i padroni di casa senza essere invadenti – ospita al suo interno circa 45 coperti. Presente anche un grazioso dehor di 15 posti tra piante ed erbe aromatiche.

Julietta Pastry and Lab

Via Francesco Negri 25/27 - 00154 Roma

Tel 0669280419

Romeow Cat Bistrot

Via Francesco Negri 15 00154 Roma

Tel 06 5728 9203