Volare tra le stelle e dormire sulla Luna? Nel rinnovato glamping “Le Perseidi”

Dormire sotto un cielo di stelle, immersi nella natura e cullati dalla dolce sensazione di quiete e rilassatezza offerta da una location unica, studiata nei minimi particolari. È un'esperienza di estremo piacere, un'atmosfera magica e romantica quella che si può sperimentare a Le Perseidi, il glamping dal design contemporaneo allestito sul Lago di Bolsena, ad appena un’ora e mezza di auto da Roma.

Le Perseidi, in provincia di Viterbo il bubble hotel più grande d‘Italia

Le Perseidi, un progetto nato la notte di San Lorenzo

Il 10 agosto 2021 i fratelli Emanuele ed Emiliano Santopietro inaugurano a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, il primo bubble glamping del Lazio, una struttura che consente di dormire all’interno di bolle trasparenti ammirando la maestosità del firmamento. Una data carica di significato, sia per la location che per il progetto stesso: “Le Perseidi” è il nome scientifico delle stelle cadenti che si possono osservare proprio la notte del 10 agosto.

I fratelli Emanuele ed Emiliano Santopietro

Le Perseidi, le bolle sono funzionali tutto l'anno

Ideali per un originale soggiorno di coppia e per festeggiare un’occasione speciale - che sia un compleanno, un anniversario o la prima notte di nozze - tutte le bolle sono state progettate per essere operative un intero anno solare e nei mesi più freddi vengono tenute ben calde grazie a un sistema di riscaldamento autonomo, in modo da garantire il massimo del comfort.

L'idromassaggio delle bubble

Ogni bolla è all'interno di un giardino privato di mille metri quadri, circondata da siepi di alloro che garantiscono la privacy e ognuna con la propria minipiscina idromassaggio riscaldata, anch’essa utilizzabile tutto l’anno. La conformazione della collina consente a ogni visitatore di godere del bellissimo panorama del lago di Bolsena, garantendo la riservatezza a tutti gli ospiti.

Le bubble all'interno di un giardino privato di 1000 metri quadrati

A Le Perseidi una nuova luxury bubble dedicata alla Luna

Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per Le Perseidi, che si allarga con una nuova suite. Se gli ospiti finora potevano scegliere fra Mercurius, Venus e Mars, le tre camere standard con letto a baldacchino e bagno privato, o la bubble suite Sole, più ampia e con il plus di una vasca da bagno interna e di un telescopio, ora la struttura si allarga con l'inaugurazione di Luna, la nuova luxury bubble suite dedicata al satellite della Terra.

La nuova suite Luna de Le Perseidi 1/4 La nuova suite Luna 2/4 La suite Sole 3/4 L'interno della suite Sole 4/4 Previous Next

È la più grande sia come spazi esterni che interni infatti gli ambienti di Luna si suddividono tra il livello superiore, dove troviamo la mini piscina idromassaggio riscaldata e una grande altalena con vista sul lago, mentre al piano inferiore si accede alla bubble, arredata a tema e composta da letto a baldacchino, bagno, una terza bolla con ampia vasca idromassaggio con cromoterapia e un telescopio, per ammirare il cielo stellato. Ogni stanza ha al suo interno un arredo dalle linee geometriche pulite, toni chiari e luminosi, mentre fiori, piante e luci dello spazio esterno si differenziano in base al colore che esprime al meglio quel singolo corpo celeste; una tinta diversa per ogni bubble, dal blu di Mercurius al rosa di Venus, il rosso per Mars, il giallo per Sol e il bianco per Luna.

Le Perseidi tra cibo e luoghi di interesse turistico

Un luogo di pace e tranquillità che prende forma anche a tavola con una proposta gastronomica country chic. L’aperitivo viene servito direttamente nelle bubble con una selezione di salumi e formaggi locali da accompagnare con una bottiglia di bollicine mentre il risveglio al mattino è allietato da una prima colazione bucolica servita in deliziosi cestini da picnic.

La colazione

L’invito è di rimanere nella bolla anche a cena per immergersi nella romantica atmosfera notturna dove degustare pizze a forma di cuore. Un territorio ricco dal punto di vista gastronomico costellato tutto intorno da piccoli artigiani soprattutto vocati alla produzione casearia, aziende agricole e cantine lungo la Strada dei vini dell’Alta Tuscia con vitigni autoctoni di Aleatico, Est! Est!! Est!!!, Orvieto e di recente la Cannaiola di Marta.

Civita di Bagnoregio, borgo poco distante

A questi percorsi food & wine si possono abbinare attività all’aria aperta convenzionate con lo stesso glamping, tra queste le escursioni a cavallo, gli itinerari in sella alla propria e-bike e gli sport acquatici da programmare direttamente sul lago di Bolsena. Alloggiare presso Le Perseidi risulta essere strategico per visitare i borghi dell’Alta Tuscia viterbese, come Civita di Bagnoregio, Torre Alfina, Bolsena, Montefiascone, la stessa Viterbo.

Le Perseidi Bubble Glamping

Via Torano - 01020 San Lorenzo Nuovo (Vt)

Tel 334 942 9858